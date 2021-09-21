Выше звания нет: кому в СССР давали «народных»

Валерий БУРТ

85 лет назад, 7 сентября 1936 года, «Правда» опубликовала два правительственных постановления: «Об установлении звания народного артиста Союза ССР» и «О присвоении званий Народный артист Союза ССР». В числе первых награжденных оказались 13 человек.

В том же номере газеты передовая статья возвестила: «Могучая юность нашей Родины, сбросившей с себя оковы капиталистического рабства, передалась лучшим и первейшим художникам нашей страны».



Далее в передовице говорилось: «Неумолимое время посеребрило волосы артиста Станиславского, этого «красавца человека», по словам Горького, но он полон сил, он все так же стоит на посту. В ореоле заслуженной славы, окруженный почетом и любовью, этот артист отдал себя целиком воспитанию театральной молодежи. Народный артист Союза ССР Станиславский и его соратник, славный мастер сцены, народный артист Союза ССР Немирович-Данченко — организаторы театра, носящего имя Горького, — эти люди являют собой целую эпоху истории искусства!



Под их водительством вырос замечательный актер — слава советской сцены — народный артист Союза ССР В.И. Качалов, вырос блистательный художник И.М. Москвин.



А кто в нашей стране не знает русских актрис Марию Михайловну Блюменталь-Тамарину и Екатерину Павловну Корчагину-Александровскую! Они обогатили сокровищницу русского искусства, и из этой сокровищницы ныне полной рукой черпают все народы Советского Союза. Но, подобно сказочной чаше, эта сокровищница делается все богаче и богаче».



Кроме упомянутых персон, почетное звание в 1936 году получили Антонина Нежданова, Борис Щукин, Акакий Хорава, Мария Литвиненко-Вольгемут, Панас Саксаганский, Акакий Васадзе, Куляш Байсеитова.



На артистов обратили внимание отнюдь не случайно. Сталин смотрел все фильмы, которые выходили на экраны, и давал им оценку. Так было, к примеру, с картинами «Иван Грозный» и «Большая жизнь».



Вождь посещал театр, любил слушать музыку в Большом. «Когда мальчишкой Coco Джугашвили попал в Горийское духовное училище, его главным увлечением там стало пение в хоре, — сообщил в своей книге известный журналист и писатель Соломон Волков. – У Coco был красивый высокий голос (альт), и он быстро сделался солистом хора при училище и любимцем учителя пения Семена (Симеона) Гогличидзе. Юный Джугашвили даже стал помощником Гогличидзе по управлению хором. Весть о чудесно поющем мальчике разнеслась по Гори, и Coco стали зазывать на свадьбы, чтобы развлечь молодоженов, их родителей и гостей».



В детстве и юности Сталин, как известно, писал стихи (некоторые даже включались в грузинские дореволюционные антологии), занимался рисованием, пробовал силы как актер в училищном драматическом кружке. Поэзию и живопись в зрелом возрасте забросил, но любовь к театру сохранил на всю жизнь.



«Что касается актерства, то оно стало, можно сказать, одной из определяющих черт сталинской личности: недаром Никита Хрущев называл его лицедеем, а Лазарь Каганович заметил однажды, что он знал как минимум нескольких разных Сталиных, — рассуждал Волков. — Эти свои актерские качества Сталин успешно использовал в политической деятельности. Музыку Сталин, став государственным деятелем, рассматривал, как и культуру в целом, в качестве потенциального политического инструмента».



Генсеку нравилось покровительствовать артистам, щедро награждать их, быть с ними добрым и внимательным, иногда — делать замечания, указывать, как надо играть. Показательна история, которую рассказала в своих мемуарах Галина Вишневская: «Любимицами Сталина были сопрано Наталия Шпиллер и меццо-сопрано Вера Давыдова — обе красивые, статные; они часто пели на банкетах. Сталину приятно было покровительствовать таким горделивым, полным достоинства русским женщинам. Бывать в их обществе, произносить тосты, поучать или отечески журить их — как государь. Но все его симпатии не избавляли никого от его самодурства. Однажды на банкете в Кремле, где пели обе соперничавшие между собой красавицы, Сталин после концерта во всеуслышание сказал Давыдовой, указывая пальцем на Шпиллер:



— Вот у кого вам надо учиться петь. У вас нет школы.



Думаю, что этим не слишком «изящным» замечанием он отнял у Давыдовой несколько лет жизни».



Почетные титулы для тех, кто служил искусству, существовали и в царской России: заслуженный артист императорских театров, солист его императорского величества... В числе заслуженных до 1917-го значились драматическая актриса Мария Ермолова, балерина Матильда Кшесинская, певица Антонина Нежданова. Последняя в 1936-м получила звание народной артистки СССР, а позже стала лауреатом Сталинской премии.



Среди особо отмеченных солистов — камерная певица Мария Каменская, тенор Николай Фигнер, знаменитый бас Федор Шаляпин.



После революции «старорежимные» звания упразднили и ввели новое — «Народный артист республики». Его в 1918 году получил Шаляпин, в 1923-м — Леонид Собинов. Федор Иванович в конце 1920-х уехал на гастроли и совершил при этом неосторожный поступок: весь сбор от одного из концертов за рубежом пожертвовал детям эмигрантов. Это было расценено как предательство. 24 августа 1927-го постановлением СНК певец был лишен не только почетного звания, но и права возвратиться в СССР. Маяковский по данному поводу протрубил:



Вернись



теперь



такой артист



назад



на русские рублики —



я первый крикну:



— Обратно катись,



Народный артист Республики!



Талантливые актеры, танцоры, эстрадные исполнители пользовались в СССР всеобщей любовью и огромным уважением. Их имена знала вся страна. Многие из тех, кто был удостоен почетного звания, избирались депутатами Верховного Совета, членами авторитетных профессиональных обществ и комиссий. Нередко «народным» вручали высокие правительственные награды. Игорь Ильинский и Михаил Жаров стали Героями Соцтруда и трижды лауреатами Сталинской премии. По пять таких наград имени вождя было у Николая Черкасова и Марины Ладыниной.



Всем им полагались большая зарплата, 50-процентная скидка по оплате квартир и коммунальных услуг, служебный автомобиль, государственная дача, бесплатный проезд в общественном транспорте, лечение в 4-м управлении Минздрава, повышенная пенсия. Во время гастролей лауреатам предоставлялись спальный вагон в поезде и номер-люкс в гостинице.



Вишневская вспоминала, как ей, только что ставшей народной артисткой СССР, позвонили из кремлевской больницы: «Дорогая Галина Павловна, мы вас ждем в любое время, умоляю вас — придите. Мы сделаем все исследования. Может, вы хотите полежать у нас несколько дней, отдохнуть, голубушка? Мы комнатку хорошую приготовим в нашей больнице за городом, погуляете в лесу... Детки ваши тоже теперь у нас будут лечиться».



В 1951 году отмечался 175-летний юбилей Большого театра, многих артистов ждали награды и почести. Солистка оперы Татьяна Талахадзе надеялась получить звание народной артистки РСФСР, но в заветном списке ее имени не оказалось. Огорчение было так велико, что на сцене, в присутствии членов партии и правительства, певица упала в обморок...



Чтобы получить «народного», надо было не только проявить себя в искусстве, но и завоевать авторитет у начальства. Случалось, всеобщие любимцы не доживали до момента официального признания. Например, Марк Бернес скончался за несколько дней до подписания соответствующей бумаги в Кремле.



«Уж если меня и наградят, так непременно за 40 минут до смерти», — шутила Рина Зеленая. Примерно так и случилось: 1 апреля 1991 года Михаил Горбачев издал указ о присвоении ей звания народной артистки, и в тот же день Рина Васильевна умерла...



Композитор и музыковед Станислав Людкевич звания народного артиста СССР удостоился на 91-м году жизни, а после этого прожил еще десять лет, успев получить Золотую Звезду Героя Соцтруда.



А самыми молодыми «народными» стали оперные певицы Куляш Байсеитова и Халима Насырова. К моменту присвоения обеим было по 24 года. Когда высокое звание получил Муслим Магомаев, ему был 31 год от роду, в связи с чем он стал самым молодым в истории народным артистом Советского Союза.



На редкость скоро такой чести удостоился Сергей Бондарчук. В 1952 году на экраны вышел фильм «Тарас Шевченко», где он исполнил главную роль. Эта актерская работа очень понравилась «отцу народов», и Сергей Федорович стал лауреатом Сталинской премии. Однако вождю и этого показалось мало. Просматривая журнал «Огонек», в котором был опубликован портрет актера с подписью «Заслуженный артист РСФСР С.Ф. Бондарчук», Сталин зачеркнул строку и написал рядом с фамилией: «Народный артист СССР», — а затем поставил автограф.



Выдающийся русский танцовщик, премьер Большого Вячеслав Гордеев узнал о важном для него событии во время гастролей в Индии. «Помню, я там танцевал «Шопениану», сцены из «Жизели», «Дон Кихота», — рассказывал Вячеслав Михайлович в одном интервью. — После одного из наших выступлений посол СССР в Дели вдруг приглашает всех артистов на торжественный прием в посольство. Среди почетных гостей — руководство труппы, высокопоставленные индийские политические и общественные деятели, журналисты. Все заинтригованы: по какому случаю? Когда собрались, интрига разрядилась: посол объявил, что поводом для приема стало знаменательное событие — из Москвы пришла телеграмма: «Надежде Павловой и Вячеславу Гордееву присуждены звания народных артистов СССР». В то время они являлись мужем и женой.



Были в нашей истории и другие подобные («сбалансированные» в плане статуса) пары: Любовь Орлова и Григорий Александров, Марина Ладынина и Иван Пырьев, Тамара Синявская и Муслим Магомаев, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Ада Роговцева и Константин Степанков.



Театралы со стажем наверняка помнят замечательных актеров-супругов Бориса Тенина и Лидию Сухаревскую. Он был «народным», она — нет. В 1990 году Борис Михайлович ушел из жизни, а Лидия Петровна вскоре получила высочайшее для актрисы звание.



Интересная история приключилась со Львом Дуровым. Став народным артистом СССР в 1990-м, он не смог прибыть из-за киносъемок на соответствующую событию церемонию. Через некоторое время его снова пригласили в Кремль. Однако и на этот раз у виновника торжеств нашлись дела поважнее, нежели визит к президенту Союза Михаилу Горбачеву.



Прошло полтора года. Дурову позвонил последний министр культуры СССР Николай Губенко и пригласил к себе, о чем замечательный актер вспоминал: «Я пришел, и когда он протянул мне папку эту синюю и сказал: «Вот я вручаю звание народного артиста СССР Льву Константиновичу Дурову», я взял эту папку и у меня во что-то мягкое провалились пальцы, и он так взял и дунул, и мне в грудь пыль, я весь стал серого цвета. Оказалось, она полтора года пролежала, моя папка. Так и не получил я ее из рук Михаила Сергеевича. И пусть Михаил Сергеевич на меня не обижается».



Последними обладателями почетнейшего статуса стали певица Алла Пугачева, актеры театра и кино Софья Пилявская и Олег Янковский. Указ об их награждении Горбачев подписал 20 и 21 декабря 1991 года, когда союзное государство доживало последние дни.



Пилявская, кстати говоря, являлась ученицей первого народного артиста СССР Станиславского. И в том, что она завершила особый список советских корифеев искусства, был определенный знак.



Уместно здесь вспомнить и тех, кто был чрезвычайно любим публикой, но обходился без титулов. К примеру, Александр Вертинский при заполнении анкеты в Министерстве культуры молодой секретарше на вопрос о званиях с улыбкой ответил: «Деточка, у меня нет ничего, кроме мирового имени!»



Не являлись народными артистами СССР довоенный любимец всей страны Петр Алейников, кумиры последующих поколений Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Олег Даль, Юрий Визбор, Николай Рыбников, Леонид Быков... К той же когорте «условно непризнанных» можно отнести кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, композитора Сергея Прокофьева, актера Василия Шукшина, певицу Валентину Толкунову.



Их было очень много — этих ярких, очень популярных, но по достоинству не отмеченных партией и правительством личностей.



За 55 лет почетным титулом были награждены 1006 деятелей национального искусства. Советского Союза уже давно нет, а звание народного артиста СССР по сей день в творческой среде воспринимается как высшая, но уже недостижимая — для тех, кто ее не удостоен, — награда.



Материал опубликован в августовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».