Денис Фонвизин: кем был автор комедий "Бригадир" и "Недоросль"

Валерий БУРТ

«Я ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость, и... ни перед кем так не трусил, как перед теми, кои от меня зависели и кои отмстить мне были не в состоянии», — это свойство говорит о Денисе Фонвизине, пожалуй, больше, чем тома его сочинений вкупе с пространными трудами литературоведов. В нем парадоксально сочетались острый ум, склонность к высмеиванию — как общественных пороков, так и персональных недостатков — с боязнью кого-либо обидеть лично, жажда славы, сильнейшее честолюбие с нежеланием поступаться нравственными принципами.





Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова "Свой"

Внешне скромный, простодушный, покладистый, с рано облысевшей головой и пухловатым лицом, он любил хорошо принарядиться. Например, в соболий сюртук, на который для пущей важности были положены золотые петли и кисти.В автобиографической повести «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» Фонвизин рассказал о себе честно, без недомолвок и приукрашиваний. Признался, что вспыльчив, как его батюшка, имеет склонность к пьянству, которую как будто преодолел.Денис Иванович прослыл не только блестящим сочинителем, но и превосходным чтецом. Свою первую комедию «Бригадир» (она, как принято говорить, вскрывала изъяны общества) самолично разыграл перед генерал-аншефом Александром Бибиковым и графом Григорием Орловым. Те на время выступления обратились в слух и в итоге остались премного довольны. Более того, доложили о молодом даровании Екатерине II. Знавшая толк в литературе императрица заинтересовалась творением Фонвизина и вскоре пригласила его к себе.Впервые увидев царицу так близко, он, как никогда доселе, взволновался, хотя быстро пришел в себя. «Несколько слов, произнесенных монаршими устами, привели меня в состояние читать мою комедию пред нею с обыкновенным моим искусством», — не без гордости рассказывал позже литератор. Государыня слушала довольно внимательно, отпуская перемежаемые шутками похвалы. По всему было видно, что и новое произведение, и автор оного пришлись ей по нраву. Покидая царские чертоги, Фонвизин предвкушал важные и скорые перемены в собственной жизни.И действительно, уже через несколько дней ему встретился влиятельный сановник граф Никита Панин, произнесший с подчеркнутой доброжелательностью: «Слуга покорный. Поздравляю вас с успехом комедии вашей... Ныне ни о чем другом не говорят, как о комедии и чтении вашем... Государыня похваляет сочинение ваше».Никита Иванович со значением посмотрел на него и добавил: «Мне будет очень приятно, если могу вам быть в чем-то полезен». При этих словах сердце молодого человека радостно встрепенулось.Смышленый от природы, в юности он увлеченно впитывал знания в Московском университете. «В нем научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам», — сообщал о себе Денис Иванович, а затем не преминул добавить: «Склонность моя к писанию являлась еще в младенчестве... Весьма рано появилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою; все же те, коих острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезным и в обществе приятным».«Бригадира» он читал во многих знатных домах, и всюду этому сопутствовал успех: овации, лестные отзывы, тосты в его честь. «...Весь Петербург наполнен моею комедиею, из которой многие острые слова употребляются уже в беседах», — радовался писатель-чтец.«Я вижу, что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня, — не скупился на комплименты вездесущий Панин. — Это в наших нравах первая комедия, и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столько интересною, что все хочется ее слушать».Наделенный огромной властью граф походатайствовал за него в иностранной коллегии, после чего Фонвизин занял должность при кабинет-министре Иване Елагине. Через несколько лет Никита Иванович забрал литературно одаренного чиновника к себе секретарем. Тот оказался посвящен в государственные дела особой важности, знал, о чем шепчутся сановники и говорит матушка-царица, присутствовал на балах, слышал прелюбопытные сплетни и самые пикантные новости. Мало того — стал другом и советчиком Панина.«Вступление Фон-Визина в общество было благоприятно для его самолюбия; но долго не мог он привыкнуть к одиночеству своему в Петербурге».Удовольствия семейной московской жизни, разлука с родными и в особенности с сестрою, бывшею после замужем за приятелем его Аргамаковым, тяготили его воспоминаниями и впечатлениями», — это строки из биографической книги Петра Вяземского.А вот фрагмент одного из писем самого Фонвизина: «В пятницу, отобедав у Xерасковых, был я в маскараде. Народу было преужасное множество, но клянусь тебе, что со всем тем я был в пустыне. Не было почти ни одного человека, с которым бы говорить почитал я хотя за малое удовольствие».Первый показ его пьесы состоялся в Петергофском театре летом 1763 года. В ту пору она была встречена весьма хорошо, однако через несколько лет вдруг «проснулась» цензура, и неспроста — то была реакция на выраженное императрицей недовольство. Названный первой русской комедией «Бригадир» отныне ставился с купюрами. В частности, были урезаны некоторые монологи и диалоги (якобы содержащие намеки на политическое устройство России, хулу на различные слои общества), исчезли разговоры о дурном воспитании юношества. В общем, комедия несколько оскудела, хотя народ по-прежнему валил на нее валом.Особенно охотно шел простой люд: сдержанный смех в партере заглушался хохотом, доносившимся с галерки. В кассовом рапорте об одном из показов говорилось, что на спектакле «Бригадир» присутствовали 733 человека, из них на дорогих местах — 90, на средних по стоимости — 89, на дешевых — 554.Следующее произведение Дениса Ивановича «Недоросль» Екатерина II встретила еще более неприязненно — углядела крамолу: называющие себя «благородным сословием» русские помещики будто бы теряют честь и достоинство, становятся жестокими и несправедливыми тиранами.Впрочем, некоторые вельможи выражали автору то ли искреннее, то ли притворное восхищение. О тогдашней реакции на пьесу со стороны сильных мира сего многие наши современники знают по крылатому анекдоту, согласно которому генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин, вволю нахохотавшийся над «Недорослем», подошел к Фонвизину и, хлопнув его по плечу, изрек: «Умри теперь, Денис, или больше ничего уже не пиши; имя твое бессмертно будет по этой одной пиесе».С правкой данного сочинения помучиться пришлось изрядно. В Санкт-Петербурге и Москве цензоры стояли непробиваемой стеной, как говорится, гнали и не пущали. И все же постановка состоялась. Литературовед, автор биографии «Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы» Станислав Рассадин привел отрывок из старинного Драматического словаря: «Представлена в первой раз в Санктпетербурге, Сентября 24 дня 1782 года, на щот перваго придворнаго актера г. Дмитревскаго, в которое время несравненно театр был наполнен и публика аплодировала пиесу метанием кошельков... Сия комедия, наполненная замысловатыми изражениями, множеством действующих лиц, где каждой в своем характере изречениями различается, заслужила внимание от публики».Последующие поколения читателей и зрителей уже воспринимали «Недоросль» как национальное достояние, и одним из восторженных почитателей пьесы был Пушкин, сожалевший о том, что в русской литературе «так мало истинно веселых сочинений». Он помянул драматурга в «Евгении Онегине»:...Там в стары годы,Сатиры смелый властелин,Блистал Фонвизин,друг свободы...Дать ему подобную характеристику Александр Сергеевич имел все основания. Известный в основном как сочинитель двух блестящих комедий, Денис Иванович стал автором переводов трагедий Вольтера, создал и другие вещи, многие из которых, к сожалению, были утрачены.В 1788 году он задумал выпускать журнал «Друг честных людей, или Стародум». Однако по распоряжению Екатерины II издание было запрещено. Известна ее досадливая фраза: «Уж и господин Фонвизин хочет учить меня жизни». Впрочем, никаких санкций по отношению к незадачливому инициатору не последовало.Денис Иванович преуспел не только в литературном творчестве, но и показал себя искушенным политиком.Известный советский историк Натан Эйдельман рассказывал о том, что через несколько недель после возведения Екатерины II на престол граф Панин преподнес ей «давно продуманный проект, где довольно живыми красками изображены «временщики, куртизаны и ласкатели», сделавшие из государства «гнездо своим прихотям», где «каждый по произволу и по кредиту интриг хватал и присваивал себе государственные дела» и где «лихоимство, хищение, роскошь, мотовство, распутство в имениях и в сердцах».Изменить ситуацию, по мнению Никиты Ивановича, можно было с помощью мер по ограничению самодержавия, в том числе посредством надзора за монаршей властью со стороны Императорского совета и Сената. Эти, по сути, заключавшие в себе идею первой российской конституции предложения тогда не пригодились вовсе, а после о них более чем полстолетия никому не было известно. В ноябре 1826 года Николай I обнаружил панинский проект среди секретных бумаг своего скончавшегося брата Александра I. Прочитал и велел убрать сей документ с глаз долой...Доверенными секретарями при графе Панине были «редактор конституционного акта» (именно так назвал его в мемуарах родной племянник Михаил Александрович)Денис Фонвизин и член иностранной коллегии Петр Бакунин.Проект той конституции, увы, не сохранился, до нас дошло лишь подготовленное знаменитым драматургом-госслужащим «Рассуждение о непременных государственных законах». Там содержатся и довольно актуальные для екатерининской эпохи пожелания, и вполне созвучные нашему времени мысли. А начинается этот замечательный текст (противоположный по духу самому известному труду Макиавелли) так: «Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют... великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть... сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть не совершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла. И действительно, все сияние престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на нем вместе с государем... Бог потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага; а дабы сия невозможность была бесконечным знамением его совершенства, то постановил он правила вечные, истины для самого себя непреложные, по коим управляет он вселенною и коих, не престав быть Богом, сам преступить не может. Государь, подобие Бога, преемник на земле вышней его власти, не может равным образом ознаменовать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем, и которых не мог бы нарушить сам»...Денис Иванович прожил всего 47 лет. Будучи тяжело больным, он оставался в здравом уме и твердой памяти и при этом не выпускал перо из рук. В последний вечер своей жизни, 30 ноября 1792 года, нанес визит Гавриилу Державину. Привез новую комедию «Выбор гувернера». Сам читать уже не мог, недоставало сил, а потому перепоручил это дело одному из сопровождавших его людей. По воспоминаниям стихотворца Ивана Дмитриева, Фонвизин «не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела, обе поражены были параличом», однако «в продолжение чтения автор глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились; игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела».Стремительно угасавший, но не покорившийся смертельным недугам прекрасный русский драматург в те мгновения от души смеялся — какое все-таки поразительное жизнелюбие!