Ирина Великанова: «Людям, не знающим собственной истории, легко внушить самые разные представления о нашей стране и ее прошлом»

Мария ЕРМАКОВА









Государственный центральный музей современной истории России (бывший Музей Революции) во многом отвечает за то, какой увидят летопись истории России XX века наши современники и потомки. Как с помощью выставок можно отстоять историческую правду, «Культуре» рассказала директор музея Ирина Великанова. — Бывало ли, что посетители музея признавались: «Мы этот исторический период представляли совсем иначе»?



— Скорее, сотрудники сталкиваются с незнанием посетителя о некоторых фактах из современной истории нашей страны. Отчасти это связано с образованием и учебниками 90-х годов, когда был моден нигилизм в отношении собственного прошлого.



Реальная проблема — это зачастую слабое знание истории нашей молодежью. Например, по данным социологических опросов 2018 года, только 40 процентов молодых россиян от 18 до 24 лет смогли указать верную дату начала войны. Сейчас проблема ликвидации исторической безграмотности решается в том числе силами общественных организаций и инициатив. При этом характерно, что о событиях совсем недавнего прошлого (скажем, 1990-х годов) наша молодежь зачастую знает даже меньше, чем о Великой Отечественной войне или революции 1917 года.



Недавно мы столкнулись с почти анекдотическим случаем, когда две молодые посетительницы не смогли ответить на вопрос, кто такие Горбачев и Ельцин. И вот это представляет собой реальную угрозу, так как людям, не знающим собственной истории, можно легко внушить самые разные представления о нашей стране и ее прошлом. Очень важно, что музеи не только предоставляют достоверное научное знание, но сегодня имеют возможность подавать исторический материал современно, ярко. Так, чтобы посетитель мог буквально погрузиться в атмосферу определенного периода.



— Как вы в музее сегодня формулируете свою сверхзадачу?



— Максимально честно, объективно рассказать не только о героических страницах нашей истории, ее достижениях и победах, но и о так называемом трудном наследии, то есть о тех вопросах нашего прошлого, которые до сих пор разделяют наше общество. Это и Великая российская революция, и Гражданская война в России, столетие которых мы недавно отмечали двумя большими выставками, и период массовых политических репрессий в СССР в 1930–1950-х годах, и многие другие темы.



При этом мы принципиально против представления нашей истории исключительно с негативной стороны, как сплошной череды войн, репрессий и насилия. Мы показываем все стороны жизни нашего общества за последние 150 лет — самых бурных и драматических во всей российской истории.



— Трактовки исторических событий и фальсификация — где лежит грань между ними?



— Собственно, эта грань очень тонкая. В истории бесспорны только факты. Все остальное, включая их аналитику и оценку, думаю, всегда будет поводом для научной дискуссии, конкуренции теорий, концепций. Идеологически ангажированные деятели, в том числе называющие себя историками, часто готовы использовать любые подтасовки, а иногда и прямые исторические фальсификации, для распространения собственных идей. Зачастую даже фальшивки не требуются: достаточно просто не упоминать неудобные для твоей теории факты.



— Часто ли приходится сталкиваться с фальсификациями при подготовке выставок, конференций?



— Мы всегда опираемся на строго проверенные, подлинные исторические артефакты — предметы из собрания нашего музея, а также на документы, которые нам предоставляют коллеги из крупнейших российских архивов. Поэтому на наших экспозициях подделки не могут быть выставлены. То же самое относится к конференциям и круглым столам, которые организует наш музей: мы работаем только с представителями академической науки, поэтому ни о каких фальсификациях и подделках в рамках выставок и мероприятий, организуемых нашим музеем, не может быть и речи.



— В чем состоит мотивация людей, переписывающих историю? Кому это нужно?



— Еще в конце 20-х годов советский историк Михаил Покровский сказал, что история — это политика, опрокинутая в прошлое. С тех пор ровным счетом ничего не изменилось: те, кто хочет манипулировать общественным сознанием, неизбежно задействуют в своей пропаганде вопросы актуальной истории. Разумеется, ничего общего с объективным историческим исследованием это не имеет.



— Какие лично для вас случаи фальсификации исторических событий XX века самые вопиющие?



— Опять же, я могу говорить не о фальсификациях, а о трактовках, с которыми я принципиально не согласна. В первую очередь речь идет о периоде Второй мировой войны, о ее предпосылках и итогах. В собрании Музея современной истории России есть много предметов, которые являются свидетельствами того уважения и признания подвига советского народа, которое было распространено во всем мире сразу после окончания Второй мировой войны. Правительства многих государств, а также самые обычные граждане присылали подарки советскому руководству и народу в благодарность за разгром нацизма, за спасение узников нацистских концлагерей, за свободу и мир. Посмотреть материалы к выставкам можно на наших онлайн-ресурсах.



— К 75-летию Победы вы провели выставку «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют». Какие мифы удалось развенчать, в чем переубедить посетителей?



— Эта тема гораздо больше соотносится с деятельностью музея. Речь идет о различных трактовках ключевых событий XX века, которые сегодня становятся все более популярными на постсоветском пространстве, в странах Восточной Европы, да и не только. Я имею в виду в первую очередь фактический пересмотр причин и итогов Второй мировой войны, о тенденции изображать советский период нашей истории исключительно в черных тонах. Поэтому всеми доступными способами мы пытаемся донести как до российской, так и до иностранной аудитории официальную российскую точку зрения на эти вопросы. Каким образом? Противостоять нападкам на нашу историческую память следует, прежде всего опираясь на историческое просвещение, публикацию документов и создание временных тематических выставок, в том числе передвижных.



Проект «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют» был подготовлен нашим музеем при поддержке Фонда «История Отечества» и представлял собой цикл историко-документальных передвижных выставок, нацеленных на донесение исторической правды до современных европейцев, а также противостояние попыткам фальсификации истории. В его рамках в 21 стране были представлены передвижные экспозиции, тексты к которым были переведены на 11 языков. На данный момент выставки состоялись в Болгарии, Румынии, Польше, Словакии, Боснии и Герцеговине, Сербии, а также в штаб-квартире ОБСЕ. Выставка получилась яркой и содержательной благодаря моим коллегам, которые предоставили материалы для реализации этого проекта. Главная цель выставки — еще раз обратить внимание на то, что Красная армия пришла в Восточную Европу как освободитель. И, помимо освободительной миссии, была еще ярко выраженная гуманитарная миссия. Несмотря на то, что наша страна лежала в руинах, первое, что сделало командование Красной армии, — приняло решение об оказании широкомасштабной гуманитарной помощи населению освобожденных стран.



Характерна, кстати, резкая реакция МИДа Болгарии, вызванная открытием выставки в Софии в сентябре 2019 года. Болгарские дипломаты выступили с заявлением, в котором призвали Россию отказаться от термина «освобождение» в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве назвали экспозицию вмешательством во внутренние дела Болгарии... Лучшей рекламы выставки невозможно представить, после этого заявления тысячи болгар захотели лично посмотреть выставку. Сегодня выставка «Путь к Победе» существует в онлайн-варианте, который также был переведен на несколько языков.



В феврале в Музее открылся не менее масштабный выставочный проект «Человек и война. Нерассказанная история». Эта выставка о судьбах людей, ее материалы невозможно оспорить, зверства и несправедливость в отношении обычного гражданского населения, в том числе детей, невозможно оправдать. Материалы этой выставки опубликованы на наших интернет-ресурсах, я призываю всех посмотреть онлайн-экскурсию и сделать самостоятельные выводы.







Материал опубликован в № 5 газеты «Культура» от 28 мая 2020 года в рамках темы номера «Назад в будущее: кто и почему переписывает историю?»





Фото: Сергей Киселев и Антон Кардашов / АГН «Москва»