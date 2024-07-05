Директор Музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова: «Цифровизация – это максимально широкий доступ к уникальным документам и достижениям полярников»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Музей Арктики и Антарктики с успехом работает на стыке различных реальностей. Будучи «узкоспециализированным» учреждением, он привлекает самого разного посетителя – от мала до велика, а цифровые технологии здесь сочетаются с уютными встречами в Полярной гостиной и детскими проектами.

У этого музея высокий статус – ведь он посвящен стратегической государственной отрасли и рассказывает о достижениях нашей страны в освоении полярных территорий, за которыми, как утверждают климатологи и политологи, кроется будущее не только отдельных государств, но и цивилизации в целом. В то же время петербуржцы по праву считают РГМАиА своим, домашним: культурная и научно-исследовательская площадка, разместившаяся в тихом центре в уютном здании бывшей Никольской единоверческой церкви, уже почти девяносто лет собирает своей экспозицией и диковинами юных и пожилых романтиков высоких широт, а местные белый медведь и пингвины обзавелись репутацией обаятельных талисманов. В позапрошлом году пост директора музея заняла Наталья Петрова, известная петербургской культурной общественности по работе в самых что ни на есть культурно-«декоративных» заповедниках Царского Села и Павловска. «Культура» поговорила с Натальей Викторовной о переменах, которые переживает Музей Арктики и Антарктики, и о целях, к которым стремится вверенный ей коллектив.

– Наталья Викторовна, согласитесь, что приглашение классического «музейщика» возглавить институцию, ориентированную в первую очередь на научно-просветительскую деятельность, – не самый ожидаемый ход Росгидромета, которому подведомствен РГМАиА. С каким сердцем вы согласились на этот шаг?

– Не скажу, чтобы я испытала внутреннее нежелание. Наоборот, для меня, как человека, который все время учится и развивается, это был определенный шаг во внутреннем развитии и в потенциале как специалиста, безусловно, тоже. Да, я пришла из академических музеев, но отмечу, что все-таки здесь тоже есть большое количество классики. Историко-географическое направление всегда было интересным для меня как для музейного работника. Царское Село и Павловск, в которых я работала, тесно связаны с историей Российского государства. Первоначальные опыты освоения арктического и южного полярного региона тоже уходят далеко в имперский период. Многие фамилии и имена, персонажи и события часто пересекаются. Придя в этот музей, я еще раз убедилась: без синтеза науки, культуры и искусства такого прорыва в нашем большом государстве не было бы. Только коллаборация научной, культурной, созидательной и патриотической интеллигенции могла дать прогрессивные результаты, которыми мы гордимся по сегодняшний день.

– Наверняка вам пришлось столкнуться не только со славным прошлым, но и с проблемами. К каким выводам вы пришли за два года руководства, что наметили к реализации и, может, уже воплощаете в жизнь?

– В каждом музее есть свои рабочие аспекты. Они не являются гиперпроблемами, но все же. Мне как руководителю показалось необходимым выстроить новый системный подход в обслуживании посетителей, в формировании и представлении выставочных проектов. Конечно, очень важны проблемы, существующие в нашей экспозиции. Когда я пришла, было очевидно, что она освещает преимущественно советскую историю освоения Арктики и Антарктики и чуть дальше – до нулевых годов. И существуют только единичные вкрапления, касающиеся нового российского периода. Этому есть объяснение: до 1998 года музей входил в состав Арктического и Антарктического НИИ и только затем стал самостоятельной юридической единицей. Мне пришлось пойти на глубокое знакомство с нормативной документацией, законодательными моментами, касающимися именно музейного направления работы учреждения. Музей принял решение, что эти двадцать пять лет нового века, немного утерянные для экспозиции, нам необходимо наверстать. Ведь для музейщиков все, что было утром – уже история. Рассказать, как в последние годы проходили исследования в арктическом регионе, что делалось для его освоения, для развития и благоустройства этих мест, какие плоды и результаты приносит работа на антарктических станциях – все это наши приоритетные задачи. Также музей начал активное взаимодействие с совершенно разными институциями и по исследовательскому направлению, и по хозяйственной деятельности, в художественной и культурологической областях, в образовательных процессах и подготовке кадров.

– Современный музей немыслим без экспансии в онлайн пространство. Как у вас обстоят дела с новыми технологиями?

– В первую очередь это работа с нашей коллекцией. Понятно, что в большой степени комплектование фондов происходит благодаря накоплению плоскостных материалов, переведенных в цифровое изображение. Причем часть их является архивами или частью информационных ресурсов определенных учреждений и корпораций. Поэтому мы, как музей, рассказывающий об общей истории освоения Арктики и Антарктики, ставим перед собой задачу создать базу, в которой будет намечен цифровой маршрут для желающих подобрать конкретный материал по той или иной области своих исследований и интересов. А также структурировать эту базу: это могут быть оцифрованные печатные материалы, фотоматериалы, дневники – наряду с цифрой все они могут быть представлены также в аудио- и видеоформатах. Пользователь сможет по ключевым словам найти интересующий его документ, изображение, фильмы, иные данные. Этот вопрос мы начали развивать, начиная с фондовых коллекций нашего музея, они оцифрованы и продолжают оцифровываться с целью доступности для каждого гражданина РФ, как того требует федеральный закон.

Еще это, конечно, и программа Минкультуры, которая предписывает оцифровку наших фондов и размещение данных в Государственном каталоге. Мы этим занимаемся сейчас и продолжим такую работу в будущем. Большую часть экспонатов там уже можно найти. Но есть и много других материалов, сопутствующих, которые не обязательно находятся в наших фондах, но являются частью наших партнерских проектов. Или просто разбросаны в сети. Человек хочет найти что-то предметное на определенную тему и проходит тяжелый цифровой путь, множество сайтов, чтобы собрать общую картину. Благодаря нашему проекту «Полярная медиатека», над которым мы сейчас работаем, у посетителя реального или виртуального – мы планируем установить несколько точек доступа в самом музее – появится прекрасная возможность проработать интересующий его материал. Это может быть студент, ученик школы, работающий над проектом, любой заинтересованный человек, желающий углубить свои знания. Он пришел на экспозицию, узнал конкретную историю или что-то про конкретного исследователя, и теперь хочется большего. Ему представится такая возможность, он сможет опереться на большой список доступных материалов. И здесь есть отличие от представления наших экспонатов в Госкаталоге, который констатирует сам факт наличия того или иного предмета. В нашей же медиатеке будут полностью оцифрованы все дневники, документы, человек сможет пролистать и изучить весь документ. Рукописные дневники будут дополнительно расшифрованы.

– Это уже настоящая архивная деятельность.

– Да, потому что множество уникальных документов сейчас недоступны для широкой исследовательской работы. А задача музея – предоставить к ним максимально широкий доступ. Цифровизация – именно тот подход, который позволяет это сделать наилучшим образом. Неважно, в какой точке страны и мира находится пользователь. Он может ознакомиться с достижениями не только российскими – у нас много материалов, которые касаются зарубежных экспедиций в Арктику.

– Такая работа требует много ресурсов, в том числе человеческих – хороших специалистов, в первую очередь технических. С чем вы справляетесь, с чем – нет?

– Конечно, есть ряд проблем. Это дефицит трудовых и материальных ресурсов. Штат музея невелик, несмотря на уникальность нашего учреждения. Для того, чтобы непосредственно работать с подрядчиками, необходимы отдельные люди, чтобы не остановить наши основные процессы, запланированные в государственном задании. В музее есть оборудование, которое позволяет проводить работу по оцифровке именно плоскостного материала. Что касается оцифровки объемных либо крупногабаритных предметов, которые не могут поместиться в планетарный сканер, здесь нам будет необходимо привлечение дополнительных ресурсов и профессиональных кадров, чтобы в итоге этот предмет можно было «повертеть». Для исследователей художественных работ важно, когда есть подписи, датировки, некие записи на обороте – это все ценная и важная информация. Тем более, что такой бэкграунд, опыт подсказывает, зачастую не менее интереснее основной информации.

Наша медиатека позволит изучить предмет самым детальным образом. Мы сейчас работаем над структурой и наполнением разделов медиатеки и, безусловно, просчитываем, во что нам обойдется такое фотографирование, создание 3d моделей, как быстро все может быть сделано. Все это стараемся уложить в бюджет. Мы очень рассчитываем на высокую посещаемость нашего музея, предлагаем посетителям различные формы взаимодействия, которые смогут помочь нам увеличить доходы. Работает Попечительский совет музея, на котором эти вопросы поднимаются. В прошлом году была проведена его ротация, в состав вошли представители бизнес-структур, эти вопросы были озвучены.

– Как отразились на работе музея произошедшие политические изменения?

– Работа музея изначально была рассчитана на популяризацию знаний о полярных территориях, открытиях и достижениях полярников. Мы по сегодняшний день следуем этой миссии. Нам важно открыть миру наших героев и их великие подвиги. Понятно, что сегодня в связи с политическим аспектом интерес к Арктике и полярным станциям достаточно высок. Вся наша работа разворачивается вокруг истории, нам есть, что рассказать и чем гордиться. Наша основная задача – рассказать о современных достижениях российского исследовательского процесса. Мы лидеры, у нас практически нет конкурентов на этапе современных исследований и разработок. Мы – за то, чтобы посетители нашего музея как можно лучше и больше знакомились с тем, что происходит в Арктике и Антарктике, и на базе чего наши полярные достижения имеют возможность развиваться дальше.

– Изучая соцсети музея, я приятно удивился активности подписчиков и обратил внимание на популярность проекта «Полярная гостиная». Только в июне прошли встречи со специалистами, посвященные работе антарктической станции «Беллинсгаузен», проблеме внешней границы России в Арктике и творчеству полярного фотографа и исследователю северных маяков Мики Петрова. Кто эти люди, приходящие каждый четверг в музей после рабочего дня?

– Полярную гостиную мы ввели в формат взаимодействия с посетителями в 2022 году, постепенно такие встречи превратились из вялотекущих в достаточно привлекательные мероприятия просветительского характера. Непосредственно на них приходят до пятидесяти посетителей – не все успевают после работы. Много молодых, стоящих перед выбором профессии. Под влиянием таких встреч они могут связать свою жизнь с Арктикой. Есть пенсионеры, есть регулярные слушатели. По просьбе посетителей мы с прошлого года стали вести прямые трансляции в нашей группе Вконтакте с ответами на вопросы в режиме реального времени, а также выкладывать записи этих встреч. Если по итогам лекций к нам присылают вопросы, мы стараемся уточнить информацию у спикера и поделиться с подписчиками. Такие записи набирают по несколько тысяч просмотров.

Спикеры нашей гостиной – современные, актуальные полярники. Люди разных профессий, направлений в работе, которые в доступной форме рассказывают посетителям, чем они занимаются в Арктике или на антарктических станциях. Не переоценить значения именно такой неформальной обстановки, когда посетитель сможет задать, на первый взгляд, совершенно несуразный вопрос, но такой важный для того, кто никогда не бывал за полярным кругом. Здесь из первых уст можно узнать о конкретной работе, действиях, хозяйственно-бытовой стороне полярной жизни. Также для нас важно комплектовать фонды современной историей: собирать информацию, исходящую от ученых, медицинских работников и так далее и сохранить ее для последующих поколений. Ведь чем хороша цифровизация? У нас в мобильных телефонах хранятся настоящие личные архивы, которые могут представлять большой интерес. Первоисточники могут находиться у правообладателя, а мы можем пополнять фонды с помощью облачных систем – они просты и легки в части доступа, хранения и обработки цифровой информации. Это дневниковые записи, зарисовки, эскизы – многие участники экспедиций становятся писателями, художниками. И все это очень интересно и имеет большое значение.

– Как музей работает с детьми?

– Для маленьких полярников мы проводим каждую субботу отдельную программу «Детский час». Это интерактивный проект с познавательным элементом, экскурсионные маршруты для ребят с определенными интересными заданиями. Каждые каникулы мы предлагаем для детей что-то новое, участвуем во всех петербургских акциях: «Детские дни», «Морская регата», перед началом учебного года обязательно принимаем участие в традиционной акции в Летнем саду. В перспективе мы планируем подготовить путеводитель по музею для детской аудитории. Пока у нас нет собственных детских изданий, но в рамках временных выставок мы предполагаем подготовить раскраски, кроссворды. Также мы готовим отдельные проекты для детей, в конце июня будет запущен первый из них. А к зимним каникулам мы представим интересный и для детей, и для взрослых материал, связанный со сказкой о Снежной Королеве.

Фотографии: предоставлены Российским государственным музеем Арктики и Антарктики.