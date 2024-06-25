Знаменитая фамилия: выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» в Новой Третьяковке

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Проект, посвященный трем представителям известной династии, соединил модерн с суровым стилем.

Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век», проходящая в Новой Третьяковке, за полтора месяца успела стать одним из главных хитов весенне-летнего сезона. На это намекает заполненный в будние дни зал: здесь и семьи с детьми, и экскурсионные группы, и одиночные поклонники прекрасного. Можно сказать, что выставка (куратор — Ольга Атрощенко) наследует другим успешным проектам Третьяковки, посвященным главным именам отечественного искусства. Правда, в нынешней экспозиции показаны работы сразу трех представителей династии Васнецовых: Виктора Михайловича, 175-летию которого и посвящена выставка, его брата Аполлинария Михайловича и внука Виктора Васнецова — Андрея Владимировича Васнецова (которому в этом году исполнилось бы 100 лет). Несмотря на принадлежность к одной семье, это абсолютно разные художники. Особенно сильно ощущается поколенческий разрыв: если Виктор и Аполлинарий Васнецовы, входившие в Абрамцевский кружок, отдавали предпочтение неорусскому стилю, то Андрей Васнецов вырос в совершенно другом культурном и политическом контексте, и его творчество уже вобрало в себя достижения авангарда.

Прыжок из XIX века в XXI стал одновременно и важной находкой выставки, и серьезным вызовом. С одной стороны, можно проследить тематические и стилистические связи внутри одной династии, обнаружить неочевидные переклички. С другой — это несколько размывает аудиторию проекта. На Виктора Васнецова приходят с детьми, чтобы показать им хрестоматийные вещи — вроде картин «Иван-царевич на Сером Волке», «Богатыри», «Витязь на распутье», ставших частью нашей культурной ДНК. Юные зрители могут увидеть знакомых героев сказок, а родители — пережить ностальгическое возвращение к образам, известным с детства. Впрочем, здесь не обошлось без сенсаций: в экспозицию включили полотна «Царевна Несмеяна» и «Баба-Яга» из цикла «Поэма семи сказок», которые обычно не покидают Дом-музей Виктора Васнецова — сказочного терема, спрятанного во дворах в двух шагах от шумного Садового кольца.

Еще одна жемчужина проекта — эскизы росписей Владимирского собора в Киеве: этой грандиозной работе Виктор Васнецов посвятил 10 лет жизни. Итогом стало удивительное соединение византийских традиций с озарениями Ренессанса (художник специально ездил в Италию), а также стилистикой модерна. В тонкие лица ангелов и святых, в их огромные печальные глаза можно вглядываться бесконечно, как и удивляться изощренности узоров и орнаментов. Есть здесь и бесценное графическое изображение Богоматери с Младенцем — первый шаг на пути создания знаменитой алтарной росписи (художник подарил картон Павлу Третьякову).

Работы Аполлинария Васнецова отделены от произведений брата специальной выгородкой: архитекторы Сергей Чобан и Александра Шейнер (студия «Чарт») возвели светлые стены и в получившемся пространстве разместили работы Аполлинария Михайловича. Это очевидная отсылка к Белому городу — точнее, кирпичной крепостной стене, защищавшей территорию в пределах нынешнего Бульварного кольца с конца XVI по конец XVIII века. Кстати, кусочек этой утраченной крепостной стены (на ее месте были высажены деревья — так, собственно, и возникло Бульварное кольцо) в 2007 году обнаружили при ремонте улиц: на нее можно полюбоваться в «Яме» — амфитеатре на Хохловской площади. Отсылку к древнему образу архитекторы выбрали не случайно — это намек на интересы Аполлинария Васнецова, которого Александр Бенуа называл «художественным археологом». Работы этого автора будут интересны зрителям постарше — тем, кто захочет сопоставить средневековую Москву с ее нынешними видами. Аполлинарий Васнецов увлекся исторической темой в 1890-е. Конечно, его работы — прежде всего художественные произведения, созданные с опорой на воображение и интуицию. Однако научная составляющая в них, несомненно, присутствует: мастер читал труды историков — Карамзина, Ключевского, Соловьева, изучал летописи, выступал с докладами на научных конференциях. И даже летал в 1900 году на воздушном шаре — чтобы изучить Москву с высоты. У его работ зрители надолго замирают, разглядывая ажурные постройки деревянного города или Всехсвятский мост, который современники сравнивали с флорентийским Понте-Веккьо и называли восьмым чудом света. Звучало, конечно, нескромно, но, как ни крути, это был первый постоянный каменный мост, перекинутый через Москву-реку. Возведенный в конце XVII века, уже в 1850-е он был признан обветшавшим и подвергся сносу (хотя не без труда, что доказывало прочность конструкции). Сегодня почти на том же месте находится Большой Каменный мост, хорошо известный всем по каноничной панораме Московского Кремля.

Наконец, в залах на первом этаже показывают работы Андрея Васнецова — одного из основоположников сурового стиля. Ему, потомку выдающегося живописца, скорее всего, пришлось нелегко, ведь это сложнейшая задача — уйти от ожиданий, связанных со знаменитым предком, и найти собственный визуальный язык. Андрею Владимировичу это удалось, правда, его живопись, которую нередко называли «черной», вряд ли придется по душе семейной аудитории. Художник использовал скупые выразительные средства и писал почти монохромные вещи — хотя в его ранних работах было немало цвета. Впрочем, на выставке представлены более темные, колористически сдержанные произведения — натюрморты, портреты. С годами эти лаконичные работы стали наполняться метафизикой, и охотничьи сценки, пейзажи приобрели дополнительное измерение: человеческие фигурки превратились в стаффаж, и все ярче зазвучали темы одиночества и пустоты. И как тут не вспомнить Джорджо де Кирико, одного из крупнейших представителей метафизической живописи, работы которого семь лет назад тоже показывали в этих залах…

Впрочем, выставка заканчивается исторической темой — да и могло ли быть иначе, если речь идет о Васнецовых. Подобных работ в творчестве Андрея Владимировича немного, и все же здесь можно увидеть картины, отсылающие к тяжелым событиям XX века — будь то революция или Великая Отечественная война. Однако замыкает выставку все-таки автопортрет художника: странный, трагический, отражающий страшный опыт потерь, в том числе — гибель сына, Федора Васнецова, тоже художника. От исторических масштабов — к судьбе отдельного человека: таким получилось путешествие из XIX в XXI век.

Выставка работает до 4 ноября.

Фотографии: Артур Новосильцев/ АГН Москва