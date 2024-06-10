От Шекспира до современного искусства: выставка выпускников художественных вузов в Новой Третьяковке

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Центральном зале Союза художников России представили работы молодых авторов, которые, возможно, будут определять искусство завтрашнего дня.

В Западном крыле Новой Третьяковки последние дни работает выставка дипломных работ выпускников художественных вузов России. Событие организовано в рамках Всероссийской декады выпускников творческих вузов — культурно-просветительского проекта Минкультуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, — которая проводится в Москве уже в третий раз. На одной площадке представлены сразу три вуза. Прежде всего, здесь можно увидеть работы выпускников ВГИКа им. С.А. Герасимова, поражающие жанровым разнообразием: от реконструкций костюмов и иллюстраций к классике до небольших кукол в искусно сделанных костюмах. Во-вторых, показаны работы выпускников МГАХИ им. Сурикова — института, который считается продолжателем традиций московской школы живописи. Его выпускники демонстрируют не только мастерство, но и тягу к эксперименту: некоторые арт-объекты являют собой оммаж современному искусству, правда в довольно спокойной ипостаси. Наконец, показаны дипломные работы выпускников Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки — к сожалению, недавно осиротевшей после ухода из жизни ее основателя и руководителя. Представленные на выставке цветочные натюрморты продолжают традиции, заложенные произведениями этого известного мастера-акварелиста.

В целом качество работ на выставке разное, и тем ценнее возможность заметить будущих звезд на старте. Некоторые авторы уже сейчас останавливают на себе взгляд. Вот, например, Яков Хомич — выпускник художественного факультета ВГИКа, мастерской художника кино и ТВ (руководители — проф. В.А. Донсков, проф. В.А. Голубев). Его дипломная работа мало похожа на произведения, которые он выкладывает в соцсетях: благодаря интернету сведения о молодом авторе можно собрать буквально в два клика. Вещи «для себя», безусловно талантливые, ближе к искусству ар-брют, а вот для дипломной работы Хомич выбрал классический материал — повесть Николая Гоголя «Нос». В итоге получились рисунки, проникнутые особой петербуржской атмосферой: монохромные, гротескные, чуть зловещие. Лицо майора Ковалева, лишенное носа, неуловимо напоминает персонажей Федора Достоевского, изображенных загадочной и почти забытой художницей Александрой Корсаковой: тот же безумный взгляд, направленный на зрителя и в то же время — куда-то внутрь себя. И немудрено: смех Гоголя — а «Нос», как ни крути, повесть сатирическая — часто оборачивается фантасмагорией.

Не меньше гротеска и безумия — в стихотворении Николая Заболоцкого «Свадьба», выбранном Дарьей Самойловой, выпускницей мастерской искусства книги МГАХИ (руководитель — Г.А. Мазурин), для дипломной работы. Молодая художница представила изящные литографии, на которых рисунки перемежаются строками Заболоцкого, рассказывающего о мещанской свадьбе, наполненной причудливыми образами: «Цыпленок, синий от мытья. / Он глазки детские закрыл, / Наморщил разноцветный лобик / И тельце сонное сложил / В фаянсовый столовый гробик». В итоге получилось почти livre d'artiste, и за этим автором, пожалуй, стоит в дальнейшем следить.

Интересны опыты в сценографии: здесь можно отметить двух молодых художников, Марию Дементьеву и Арсения Зимина, выпускников театрально-декорационной мастерской МГАХИ (руководитель — Д.А. Чербаджи). Покинув стены родного вуза, оба — по рекомендации руководителя — стали стажерами творческой мастерской Российской академии художеств. У Зимина макеты декораций более сдержанные, минималистичные — в духе современного европейского театра. У Дементьевой — изощренные, полные аллюзий: как, например, макет декорации к интерпретации диалога Платона «Государства». Но, в целом, каждый из них демонстрирует свой авторский почерк.

Некоторые выпускники обращаются к теме дома, семьи — и получаются трогательные, теплые работы. Как, например, инсталляция Анастасии Перовой (мастерская монументального искусства МГАХИ, руководитель — Е.Н. Максимова), изображающая пожилую крестьянскую пару: дедушка держит на коленях маленький деревянный дом. Рядом — еще одна работа этой же художницы: калейдоскоп деревенской жизни с надписями на чувашском языке («Моя семья»). Иногда подбор работ кажется несколько эклектичным: например, ширма с персонажами комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», расписанная в духе старых мастеров (автор — Ксения Макиенко, мастерская монументального искусства МГАХИ, руководитель Е.Н. Максимова), соседствует с вызывающе-розовой скульптурой из полимерного композита «Бабл гам» (Лада Рещенко, мастерская скульптуры МГАХИ, руководитель — А.И. Рукавишников). Зато это позволяет увидеть палитру интересов молодых авторов. Причем, перечисленными примерами таланты не исчерпываются: можно сходить на выставку и открыть собственных звезд.

Выставка работает до 12 июня

Фотографии: Ксения Воротынцева.