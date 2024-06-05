Дореволюционный глянец и фламандский натюрморт. «Культура» о самых интересных выставках июня

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №5 печатной версии газеты «Культура» от 30 мая 2024 года.

Проекты, подготовленные музеями к первому месяцу лета, особое внимание уделяют гедонистическим образам: от картин русской ярмарки и роскошной снеди на натюрмортах фламандцев до настольных игр, популярных у наших предков.

1. «ЖУРНАЛ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ»

Москва, Музей русского импрессионизма. С 20 июня по 6 октября

Выставка, анонсированная Музеем русского импрессионизма, расскажет о первом отечественном глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год. В ту эпоху глянцевые журналы — что наши, что зарубежные — были куда более рафинированными, утонченными и интеллектуальными. С изданиями с удовольствием сотрудничали известные художники: так, в «Столице и усадьбе» печатались Анна Остроумова-Лебедева, Николай Фешин, Исаак Бродский и другие авторы. Содержание не ограничивалось портретами светских красавиц, изображениями блистательных балов и интерьеров загородных имений: печатались также рецензии на выставки, мемуары, исследования из истории русской усадьбы. Журнал был основан в сложные времена, однако издателю Владимиру Крымову удалось выпустить 90 номеров. Сам Крымов, происходивший из семьи старообрядцев (одним из его предков был протопоп Аввакум), был талантливым и расчетливым коммерсантом и помимо прочего занимался поставками американских автомобилей «Паккард» для русской армии в годы Первой мировой. Выставка обещает подробнее рассказать об этой незаурядной личности. А на третьем этаже музея зрителей по традиции ждет спецпроект, где можно будет увидеть, как тема «красивой жизни» преломляется в работах современных авторов — от Кирилла Кто до Ольги Тобрелутс.

2. «ЖИВОПИСНЫХ ДЕЛ МАСТЕР...»

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей. До 1 июля

В Русском музее проходит первая в истории монографическая выставка Ивана Вишнякова — одного из самых интересных отечественных мастеров XVIII века. Более двух десятков лет он возглавлял Живописную команду Канцелярии от строений — учреждения, ведавшего застройкой Санкт-Петербурга и постройками дворцового ведомства. И при этом, как и полагалось художникам Живописной команды, был мастером на все руки: писал иконы и портреты, создавал декорации к балетам и операм придворного театра, занимался реставрацией. Надо сказать, отношение к авторскому замыслу, да и к самим произведениям в ту пору не было слишком трепетным, — и это объясняет, почему до нас дошло считанное количество вишняковских произведений. Сохранилось всего две подписные работы — парные портреты супругов Тишининых; в остальных случаях авторство Вишнякова пришлось устанавливать экспертам. На выставке можно увидеть десять созданных им портретов, в том числе два детских: это изображения Сарры-Элеоноры Фермор и ее брата Вильгельма-Георга, детей шотландского дворянина, начальника художника в Канцелярии от строений. Кроме того, представлены иконы, написанные Вишняковым для снесенной ныне Троицкой церкви на Петроградской стороне.

3. «НА ВКУС И ЦВЕТ. ОБРАЗЫ ЕДЫ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ»

Самара, Фабрика-кухня завода им. Масленникова. С 30 мая

Третьяковская галерея в этом году представила плоды двух грандиозных строек: недавно в Москве открылось ее новое здание в Кадашах. А в Самаре, в свою очередь, готовится распахнуть двери отреставрированная Фабрика-кухня завода им. Масленникова — легендарный памятник конструктивизма. Необычное здание, спроектированное первой русской женщиной-архитектором Екатериной Максимовой, в плане напоминает серп и молот. Предполагалось, что фабрика-кухня станет частью новой советской действительности, освободив женщину от кухонного рабства. Однако искоренить быт оказалось не так просто, и в итоге в постсоветские годы здание пришло в упадок и даже некоторое время стояло заброшенным. Теперь в него вдохнули новую жизнь, и хочется верить, что музейный этап станет важнейшей частью его «биографии». Первый выставочный проект решили посвятить еде — оммаж к изначальной функции фабрики-кухни. Причем обещают, что концепт еды будет рассматриваться не только в конкретно-бытовом, но и в символическом аспекте. И широкий подбор художников — от Павла Федотова и Зинаиды Серебряковой до Михаила Рогинского и Виктора Пивоварова —позволяет на это рассчитывать.

4. «ЛЕГЕНДА. ЛЕОНИД БОГДАНОВ. ФОТОГРАФИИ 1960–1990-Х ГОДОВ»

Санкт-Петербург, Музейно-выставочный центр «Росфото». С 31 мая по 21 июля

Леонид Богданов — один из лидеров ленинградской независимой фотографии — абсолютно петербургский по духу автор. На его снимках величавый город предстает декадентским и обветшавшим, но при этом совсем не холодным, а наоборот — трогательным, даже теплым, показанным на расстоянии вытянутой руки. Богданов снимал жизнь Ленинграда и жизнь человека в нем: его работы, создававшиеся вне рамок официоза, были совершенно непарадными. А еще они демонстрировали мастерство фотографа: игра тени и света, блики на мокром асфальте, небесное зарево белых ночей, — все это рисовало причудливый образ города на Неве. Нынешняя выставка охватывает 30 лет работы Богданова и включает в себя более 150 экспонатов. В том числе оригинальные желатиносеребряные отпечатки 1960–1970-х годов.

5. «РУССКАЯ ЯРМАРКА. ТОРГ. ГУЛЯНЬЕ. БАЛАГАН»

Нижний Новгород, Нижегородский государственный художественный музей. До 25 августа

В дореволюционные времена слава о Нижегородской ярмарке разошлась по всему миру: о ней знали далеко за пределами Российской империи. Причем на ярмарке не только торговали — в том числе чаем и хлопчатобумажными товарами, — но и занимались культурными вопросами: ставили театральные спектакли, принимали гастроли балетных и оперных трупп, устраивали концерты — в частности, здесь выступал легендарный бас Федор Шаляпин, а еще показывали новейшую, только что изобретенную игрушку — кино. Нынешняя выставка, посвященная феномену ярмарки и ее отражению в искусстве, собрана усилиями более тридцати государственных и частных собраний. Идея принадлежала искусствоведу Аркадию Ипполитову, ушедшему из жизни в ноябре прошлого года и не увидевшему, как его замысел обретает плоть и кровь. Всего представлено более 100 экспонатов: от иконы покровителя Нижегородской ярмарки преподобного Макария Желтоводского, созданной Симоном Ушаковым в 1661 году, до работ Ильи Репина, Филиппа Малявина, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Николая Сапунова. И, конечно, Бориса Кустодиева, чьи картины идеально воплощают дореволюционный ярмарочный дух.

6. «ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»

Москва, Музеи Московского Кремля. С 31 мая по 11 сентября

Выставка в Парадном вестибюле Оружейной палаты посвящена необычной теме — настольным играм. На Руси ими увлекались еще в IX–XII веках, о чем свидетельствуют найденные археологами фишки, кости и шахматные фигуры. Особую популярность получили шахматы: премудростям шахматной игры, к примеру, обязательно обучали царских детей. А вот любителям карт долгое время приходилось несладко: в частности, Елизавета Петровна своим указом разделила карточные игры на разрешенные и запрещенные (азартные). В число разрешенных попали только те игры, где главная роль отводилась не случаю, а мастерству игрока. К таким относился ныне почти забытый ломбер, давший, кстати, название ломберному столику — обтянутому зеленым сукном. На выставке можно увидеть около 80 игровых наборов, а также отдельные предметы. В том числе — уникальные шахматы, вырезанные императрицей Екатериной II.

7. «СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ. ФЛЮГЕР АСТРАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»

Москва, галерея Artstory. До 4 августа

Художника Сергея Алферова называли странником, дервишем, блаженным, считали не от мира сего: он был бессребреником, не умел устраиваться в бытовом плане. А еще — очень ранимым человеком, с тонкой кожей, но зато и ощущавшим какие-то иные, недоступные обычному сознанию миры. Его картины представляют собой смесь архаики и авангарда: он увлекался древним Египтом и мог часами говорить о шумерах. Кроме того, родившийся и выросший в Ташкенте, он пропустил через себя культуру Запада и Востока, и этот удивительный микс стал основой его творчества. Алферов до конца жизни оставался не вписанным в институциональную художественную среду, и после трагической смерти в 2004 году его могло ждать лишь забвение. Однако совладелец галереи Artstory Люсинэ Петросян фактически вернула его имя в поле зрения публики. В частности, была выпущена монография «Предисловие к неизбежному» с воспоминаниями друзей и знакомых художника. Кроме того, в Московском музее современного искусства в 2012-м прошла выставка «Изомифология». В нынешнем, юбилейном году (Artstory исполняется 10 лет) решено было устроить выставку Алферова уже в стенах галереи. И показать уникальные вещи: в частности, здесь можно увидеть ранние работы мастера, подаренные Artstory близким другом Сергея Алферова, тоже ташкентцем, художником Александром Кедриным.

8. «ARS VIVENDI. ФРАНС СНЕЙДЕРС И ФЛАМАНДСКИЙ НАТЮРМОРТ XVII ВЕКА»

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 8 сентября

Один из главных выставочных проектов Эрмитажа этого года посвящен феномену фламандского натюрморта. В центре внимания — творчество Франса Снейдерса, крупнейшего фламандского мастера натюрморта, а также одного из первых анималистов. Именно Снейдерс превратил камерный жанр натюрморта в барочное великолепие: он изображал столы, ломящиеся от яств, с фруктами и дичью. Экспозиция, с одной стороны, призвана показать влияние на Снейдерса его гениального современника Питера Пауля Рубенса. А с другой, обозначить воздействие самого Франса Снейдерса на жанр натюрморта. Здесь можно увидеть работы его учеников — Пауля де Воса и Яна Фейта. А также подивиться предметам прикладного искусства — от серебряных кубков и шпалер до китайского фарфора, — чья красота вдохновляла фламандских мастеров.

9. «ВЗЛЕТ ПОСАДКА ЖИЗНЬ ЗАГАДКА»

Санкт-Петербург, галерея KGallery. До 16 июня

Выставка петербургского художника Гавриила Лубнина, ушедшего из жизни в прошлом году, названа в честь одной из его работ. На листочке крафтовой бумаги нарочито небрежно, в наивном духе, изображена птица, важно шагающая по лестнице, а рядом — надпись «Взлет посадка жизнь загадка». Это типичный пример творчества Лубнина, работы которого — с неожиданными парадоксальными подписями, начисто лишенными пафоса — нередко называли современным лубком. Художник не был любимцем музейных институций и вообще не стремился влиться в арт-тусовку, напротив — всегда держался особняком. Зато его ценили коллекционеры: нынешний проект составлен из работ, полученных именно из частных собраний. Выставка знакомит зрителей с причудливой вселенной Лубнина, который был не только художником, но также и поэтом, музыкантом, а еще — неприкаянным странником по этой жизни, так и не оцененным по достоинству.

10. «АЛЕКСАНДР ЮЛИКОВ. ГОЛОВЫ»

Москва, ГУМ-Red-Line. До 23 августа

Галерея ГУМ-Red-Line отмечает свое пятилетие выставкой классика современного российского искусства Александра Юликова. В прошлом году к 80-летию мэтра свой проект показывала Третьяковская галерея, и та выставка была составлена из абстрактных работ. Нынешняя экспозиция (куратор — Михаил Сидлин) представляет фигуративные произведения художника, а точнее, «Головы». Причем самая ранняя работа (1958) создана еще в годы учебы в МСХШ, так что можно проследить развитие темы на протяжении нескольких десятилетий. Всего здесь более 30 произведений: некоторые были написаны совсем недавно, в нынешнем году. Во всех этих вещах реально-бытовое начало приглушено и автор остается в поле обобщений, даже знаков. Его «Головы» — не конкретные лица, а образ человека вообще, которого Юликов исследует с помощью фактурных мазков или геометрических фигур. И приглашает зрителя присоединиться к нему в размышлениях о природе абстрактного и фигуративного, сверхчувственного и материального.

Фотографии: П.Аксенов «Принцесса Пирлипат», серия «Инфанты», 2010/предоставлено фондом Ruarts; Г. Лубнин, «Вальс», предоставлено пресс-службой галереи KGallery.