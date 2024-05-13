Взгляд изнутри: выставка «Три главы из жизни женщины» в галерее Artstory

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Проект предлагает зрителю ответить на вопрос, в чем заключается женская сила.

Сделать выставку на женскую тему не так-то просто. Самое сложное — нащупать правильную интонацию, позволяющую рассказать о женском, не определенном внешними обстоятельствами, модой, затвердевшими за столетия взглядами, а идущем изнутри. Проект «Три главы из жизни женщины» (куратор — искусствовед Анна Апресян), проходящий в столичной галерее Artstory, — пример решения подобной задачи.

— В целом — вне зависимости от пола и возраста — нелегко найти авторов, которые обращаются к созданию образа женщины. Часто художники концентрируются на написании женского тела или обращаются к демонстрации одной из социальных ролей. Нам же хотелось показать жизнь женщины, обратить внимание на силу, которая появляется в женщине при рождении, меняется, развивается с течением времени, — рассказала «Культуре» куратор Анна Апресян.

Эта выставка — коллективная: в ней участвуют 21 автор. В качестве точки отсчета выбран возраст женщины: ее путешествие из детства в старость и связанные с разными вехами жизни трансформации и инициации. Впрочем, первоначально авторы выставки не ставили перед собой столь амбициозную задачу, отметила Анна Апресян:

— Этот проект начинался с идеи сделать легкую весеннюю выставку, однако в процессе работы концепция изменилась. В результате получилось большое исследование, посвященное женщине и разным главам ее жизни — детству, зрелости, старости. Три зала галереи стали воплощением трех глав из жизни женщины. Большой зал — это юность и зрелость, малые залы — детство и старость. Нам хотелось понять, в чем заключается женская сила и как она развивается от главы к главе. Основным в экспозиции является большой зал — не только потому, что в нем представлена главная глава из жизни женщины, но и потому, что в нем воссоздается процесс восприятия женщины. Первое, что вы видите, когда заходите в галерею, — яркие, красочные работы. Это напоминает первые впечатления от знакомства, когда вы обращаете внимание на то, как выглядит женщина, как она говорит или смеется. Затем экспозиция ведет вас к более монохромным работам. Как при общении с женщиной: после первого яркого впечатления вы постепенно узнаете ее лучше, приближаетесь к пониманию сути. Этому процессу вторит экспозиция — у главной стены большого зала находятся два произведения, которые являются своеобразным сердцем экспозиции. Внимание зрителя непременно привлекает кинетический объект Владимира Мартиросова «Воздух», который представляет собой раскрывающиеся крылья. При этом нам было важно показать не только красоту движения, но и диалог между кинетическим объектом и более традиционным искусством. Подобно алтарю, на стене возвышается работа молодой художницы Анны Лапшиновой, представляющая собой автопортреты художницы в трех возрастах. Объект Владимира Мартиросова полностью раскрывает крылья, и петли, отвечающие за организацию движения, собираются в клубок света — ту самую силу, которую так хотелось показать в экспозиции. На мой взгляд, получается очень красивая, точная метафора.

Тема материнства — пожалуй, главная на выставке. Причем ей уделяют внимание как женщины-художники, так и мужчины. В чем же разница их взглядов — не только в аспекте этой темы, но и глобально?

— Если говорить об авторах, которые представлены в экспозиции, могу сказать, что мужской и женский взгляд отличаются. Мужчины-художники выступают скорее как исследователи, смотрят со стороны, а женщины в первую очередь делятся собственным опытом. В качестве иллюстрации этого предлагаю посмотреть на две работы, посвященные материнству. Так, Сергей Казаков-Подкин в своей работе «Спокойная вода» демонстрирует взгляд наблюдателя — с почтенного расстояния он смотрит на сцену, пропитанную нежностью. В то же время Анастасия Кузнецова-Руф в картине «Привязанности» демонстрирует взгляд изнутри и говорит о важных элементах материнской жизни, отсекая все лишнее, — рассказала «Культуре» Анна Апресян.

Впрочем, выставка показывает женщину не только в роли матери, но и до этой важной трансформации, еще ребенком, а потом — представительницей старшего поколения. При этом детские портреты совершенно разные: есть здесь и игры на качелях (Сергей Казаков-Подкин), и наблюдение за растениями и через них познание мира (Анастасия Кузнецова-Руф), и поедание малины украдкой (Ольга Менжилий), и счастливый беззаботный смех (Иван Коршунов). А вот в соседнем зале, посвященном старости, у всех портретов — нечто общее. Наверное, это глаза — внимательно глядящие на зрителя и не менее внимательно всматривающиеся в себя. Старость, как ни крути, время — когда остро понимаешь, что уходишь из этого мира один, как однажды пришел. Не эта ли горькая истина читается в обращенном на нас взгляде?

Коридор, где также развешаны работы, соединяет все три зала, и здесь можно увидеть выдержки из каждой главы: это детские фигурки Екатерины Ковалевой, спящие девушки Анны Лапшиновой, одинокие старушки, торгующие на улице вязаными носками, изображенные Александрой Соколовой. Красивые и обыкновенные, несчастные и счастливые, ранимые и упрямые... Выставка, поставившая вопрос об особенности женской силы, пожалуй, не дает однозначного ответа, но его поиск получается крайне увлекательным.

Выставка работает до 19 мая.

Фотографии предоставлены галереей Artstory