Арифметика чуда: Русский музей показал спасенные таганрогские шедевры

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Реставрация экспонатов Таганрогского художественного музея, пострадавших от взрыва украинской ракеты, изобилует потрясающими подробностями. Но больше всего впечатляют два числа. Семь тысяч поражающих элементов насчитали спасители шедевров. И они же дали столетнюю гарантию на свою работу.

Открытия выставки «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» ждали с особым вниманием и нетерпением. 28 июля 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по центру Таганрога — в частности, по одному из помещений городского художественного музея. Шок оказался еще сильнее, когда общественность и все неравнодушные к отечественному искусству узнали, что пострадали такие жемчужины коллекции музея, как «Терраса» и «Натюрморт» Константина Коровина, «Натюрморт» Зинаиды Серебряковой, «Изумрудный шарф» и «Терраса» Виктора Борисова-Мусатова, «Баба» Филиппа Малявина, «Зимний вечер» Станислава Жуковского, парные полотна «Благословение Ревекки» и «Проводы Ревекки» Анри Шопена, эскиз декорации к опере «Юдифь» Валентина Серова и другие — всего восемнадцать живописных работ, три предмета графики и одна скульптура, причем последняя, «Портрет мальчика» Христофора Геворкяна, была расколота на две части.

Труднейший процесс полной комплексной реставрации занял восемь месяцев, но оказались залечены не только боевые ранения предметов искусства: шедевры предстали в том виде, в котором их замыслили создатели. И более чем вековая гарантия не только слова: на церемонии открытия выставки директору Таганрогского художественного музея Тамаре Пугач были вручены увесистые реставрационные паспорта. Но перед этим был пройден сложный и весьма драматичный путь.

Заместитель генерального директора ГРМ по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина вспомнила, что о таганрогской трагедии стало известно ближе к вечеру пятницы — на этот день недели пришлось злосчастное 28 июля. С момента принятия Аллой Маниловой принципиального решения о помощи коллегам из Таганрога и до покупки билетов для реставраторов из Русского музея, отправившихся на место случившегося, прошло менее суток. Всего над спасением работ трудились специалисты из трех реставрационных отделов — станковой масляной живописи, живописи смешанных техник, каменной и гипсовой скульптуры. Также были проведены отдельные исследования, в частности получены сведения о составе пигментов и красок. Эти знания оказались важными при проведении комплексной реставрации и, несомненно, пригодятся и в будущем.

Все эти слова сейчас звучат взвешенно и уверенно, но в процессе работы, и особенно после первого знакомства с уроном, нанесенным взрывом украинской ракеты, реставраторам было о чем беспокоиться. Рядом с выставленными экспонатами размещена справочная наглядная информация, рассказывающая об их утратах и повреждениях. «Фрагменты мазков оказались выбиты воздушной волной со своих мест и утратились». «Поверхность живописи покрылась слоем технической пыли после разрушения помещения». «Холст получил значительный разветвленный прорыв с вытянутостями и перекосом нитей». «Основа получила три зигзагообразных прорыва холста». «В местах деформаций от касания с летящими осколками красочный слой разрушился и превратился в порошок». «Из-за большой скорости осколков при соприкосновении с полотном шесть фрагментов холста были буквально вырваны и утрачены». Перед нами словно выдержки из историй болезней, записанных врачами в военных госпиталях. Этот мотив неоднократно звучал на церемонии открытия выставки. Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов провел параллель с тем, что в целом происходит в рамках специальной военной операции: «Мы отстаиваем Русский мир, свое право разговаривать на русском языке, иметь свою культуру и восхищаться такими шедеврами. На поле боя есть погибшие и раненые, бойцам оказывают помощь. В этом случае произошло нападение на нашу культуру — то, что нас объединяет и сплачивает, как единый народ. Были ранены шедевры русских мастеров. И Русский музей сделал все возможное, чтобы вернуть их к жизни — даже в лучшем состоянии, чем они находились до этих событий».

Генеральный директор ГРМ Алла Манилова, отметив, что выставка приурочена к Девятым международным Нерадовским чтениям — важнейшей научно-технической конференции для реставраторов, особо подчеркнула значение работы над таганрогской коллекцией:

— Участникам конференции будет очень важно увидеть этот по-настоящему эксклюзивный проект. Он единственный в своем роде: мы будем надеяться, что больше никогда нашим реставраторам не придется заниматься тем, что можно назвать военно-полевой хирургией в сфере реставрационного искусства. Наши специалисты выехали в Таганрог — напомню, что Русский музей является единственным обладателем мобильной реставрационной лаборатории. Стало ясно, что реставрировать нужно не выездным образом, а в самом Русском музее: слишком тяжелыми были утраты, слишком незнакомыми и непривычными для реставрационного сообщества сами повреждения. Мы счастливы, что удалось сделать так, что никто и никогда не увидит следов этой атаки и следов тех повреждений, которые казались трагическими в тот момент, когда сотрудники Таганрогского художественного музея увидели свою коллекцию столь безжалостно покалеченной, — сказала она.

На открытии выставки многократно звучали слова благодарности в адрес компании «Газпром», партнера реставрационных работ Русского музея. Представитель «Газпрома» Елена Давыдова отметила, что это сотрудничество всегда сопровождается обширными образовательными программами, в которых принимают участие студенты профильных вузов. В рамках нынешних реставрационных работ состоялись мастер-классы для участников проекта «Друзья Петербурга», которые смогли познакомиться с методами предреставрационного исследования живописи, а также ее восстановления.

Во время разговора о спасенных шедеврах не мог не возникнуть и вопрос судьбы разрушенного помещения Таганрогского художественного музея, в котором выставлялись поврежденные экспонаты. Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева сообщила о начале реставрационных работ, которые планируется завершить в конце 2026 года.

Своими впечатлениями от проведенной работы с «Культурой» поделилась Ольга Кленова, ведущий художник-реставратор высшей категории отдела реставрации станковой масляной живописи:

— Когда картины только ехали к нам, было принято решение, что мы будем проводить комплексную реставрацию с учетом процесса бытования, старения и полученных картинами каких-то внутренних проблем — ни один экспонат от этого не застрахован. Такие процессы идут своим чередом: окисление, ослабление связей и другие. Если говорить о последствиях произошедшего в Таганроге, это сложный комплекс повреждений. Самое страшное — картины, которые получили прорывы. Некоторые — очень значительные, когда полотно не утрачено навсегда, но тем не менее когда это несовместимо с дальнейшей нормальной жизнью экспоната. Если маленький прорыв можно не заметить, то на Шопене, на Коровине такие прорывы не заметить было невозможно. Мы сталкивались ранее не со всем, что случилось с таганрогскими полотнами. Например, с покрытием поверхностей стеклянной и цементной пылью. Это очень абразивные материалы — именно взвесь, въедливая, внедряющаяся, абсолютная наждачка, только без основы. А цементная пыль еще и химически агрессивна, особенно при увлажнении. Нам приходилось прибегать к новым методикам, направлениям и путям решения этих вопросов, отличным от тех, которые применялись ранее, когда мы имели дело с обычной бытовой пылью. Все новые решения зафиксированы на методологическом уровне, в реставрационной документации, — рассказала она.

Говоря о спасении экспонатов из коллекции Таганрогского художественного музея, абсолютно необходимо назвать имена тех, чьи руки совершили это чудо. Это Марат Дашкин, Ольга Кленова, Наталия Романова, Никита Данюк, Марина Киселева, Алексей Баруздин, Алексей Купцов, Антон Макаров, Вероника Савенок, Светлана Попова, Татьяна Серова, Мария Третьякова, Евгения Щукина, Надежда Егорова. Возглавляет Службу реставрации музейных ценностей Евгений Солдатенков.

Выставка «Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу» продлится в Мраморном дворце до 13 мая.

Фотографии: предоставлено РГМ и (на анонсе) Таганрогским художественным музеем.