Он шел своей дорогой: в России проходит фестиваль, посвященный 90-летию со дня рождения Михаила Жванецкого

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА, Норильск

Первым проектом фестиваля стала выставка в Норильске, включающая в себя архивные фотографии и рукописи Жванецкого, а также рисунки Резо Габриадзе, Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой.

Мы прилетели в Норильск в конце марта. Северный город встретил слепящим утренним солнцем — хотя до наступления полярного дня оставалось еще два месяца — и крепкими сибирскими морозами: столбик термометра на глазах опустился от минус 16 до минус 30. К погоде здесь относятся внимательно, учитывают ее капризы: ведь арктическая природа может напустить на город черную пургу — так называют страшную метель, заметающую дороги снегом и сбивающую пешеходов с ног.

Однако нам повезло: было ясно и тихо, как наверняка и 27 лет назад, когда в Норильск с концертами приезжал Михаил Михайлович Жванецкий. Еще предстоит выяснить, на какой площадке выступал великий сатирик, но факт остается фактом: в этом городе — самом северном в мире, с населением более 150 тысяч человек — он читал свои блестящие монологи. И здесь, уже в 2024-м, стартовал первый фестиваль «Портфель Жванецкого», приуроченный к 90-летию со дня рождения писателя.

Правда, организаторы — Культурный фонд Михаила Жванецкого, основанный его супругой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием, — честно признались, что о выступлении сатирика в Норильске узнали в последний момент. Город был выбран для старта фестиваля, потому что сам «Михал Михалыч» больше всего ценил реакцию именно нестоличного зрителя и всегда с удовольствием ездил с концертами по стране. А куда уж дальше от столиц, чем здесь, где остальную Россию совершенно привычно называют материком…

Еще одна не случайная особенность: выставочный проект «Михаил Жванецкий: Я шел своей дорогой…», представленный в рамках фестиваля, решили показать в театре. Хотя в городе есть Музей Норильска с Художественной галереей и Полярной арт-резиденцией PolArt для современных художников. А в 2027 году откроется АММА (Арктический музей современного искусства): бывший Дом торговли реконструируют и надстроят — должно получиться эффектное футуристичное здание (дизайн разработал архитектор Илья Мукосей). В общем, для выставки можно было выбрать музейные залы, однако организаторы предпочли Норильский Заполярный театр драмы имени Вл. Маяковского. И дело не только в том, что это самый северный театр в мире. Как отметил куратор выставки Дмитрий Буткевич, Жванецкий был все-таки человеком сцены, а не выставочных залов, и как ни крути это более естественная для него среда.

Выставку разместили в фойе театра — чтобы ее могли увидеть зрители, пришедшие на спектакль. Что же для них приготовили? Прежде всего, рисунки Резо Габриадзе, а также Юрия Норштейна и его супруги Франчески Ярбусовой — тех, с кем Михаил Михайлович дружил и кого вдохновлял. Батоно Резо, между прочим, изобразил маленького человечка с портфелем, упрямо шагающим по бескрайней тундре, — не намек ли это на норильский визит писателя? Впрочем, можно только гадать: рисунки Габриадзе, иллюстрировавшего пятитомник Жванецкого, не следуют тексту, они полны причудливых ассоциаций. Сатирик изображается то лукаво выглядывающим из-за забора, то буквально тонущим в море –— но все-таки спасающим свой неизменный портфель.

Впервые зрителям показывают работы Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой — премьеру приберегли именно для Норильска. Рисунки Норштейна — из коллекции семьи, они висят дома у Жванецких: это знаменитый Ежик, а также трогательный Волчок. А вот работы Франчески Ярбусовой скоро будут опубликованы в новой книге Жванецкого, куда вошло много рассказов о животных: ее издание запланировано на конец этого года. Для сатирика это был особый жанр: печальные и одновременно иронично-веселые, они лишь на первый взгляд рассказывали о братьях наших меньших. На самом деле «Михал Михалыч» заставлял читателей задуматься и о самих себе. Невозможно удержаться и не процитировать один из рассказов, «Маленькие домашние»:

«Можно ненавидеть друг друга. Можно входить в метро, не глядя друг на друга. Можно ехать в вагоне, уткнувшись в журнал.

Но стоит запищать десяточку голосков в корзинке у девушки.

Стоит заглянуть туда…

А там, прикрытые сеточкой, копошатся желтенькие, как солнышко, цыплятки.

И все перестанут думать о себе.

И все скажут: «Цып-цып-цып!» — и просветлеют.

И никто не спросит, куда их везут, чтоб тактично не испортить себе настроение».

Наконец, еще один раздел — документальный: фотографии, рукописи… Жванецкий запечатлен еще ребенком, с родителями, затем — с товарищами юности, а позже — со знаменитостями: от Романа Карцева до Инны Чуриковой и Ирины Антоновой — людей его круга. И здесь же — размашистым крупным почерком — заметки, наблюдения. Забавные — особенно для поклонников: например, список любимых блюд, составленный сатириком для супруги. Оказывается, он обожал харчо, раков, уху из карпов и винегрет. А на соседнем листке — печально-мудрые слова: «Мы бываем не только молодыми. Мы бываем не только стройными. Мы бываем не только умными. Как будет хорошо, если мы не будем этого требовать от других».

Завершает экспозицию инсталляция «Портфель Жванецкого»: как известно, потертый кожаный портфель, ставший своего рода символом «Михал Михалыча», достался ему от отца, участкового врача. Именно из портфеля сатирик извлекал на концертах пачку текстов. В инсталляции портфель составлен из железных балок, к которым привязаны листы с его афоризмами и наблюдениями, в том числе и со словами, давшими название выставке: «Я все делал правильно. Я шел своей дорогой. Может быть, это тропинка, но я ее прокладывал сам».

Фестиваль, стартовавший в Заполярье, продолжится в других российских городах. Так, 5 апреля открывается выставка в Доме ученых в новосибирском Академгородке. А на осень запланирована экспозиция в Государственном литературном музее им. В.И. Даля. И каждая новая выставка будет непохожа на предыдущие.

Выставка работает до 23 апреля

Фотографии: Марина Пешкова/предоставлены пресс-службой компании "Норникель".