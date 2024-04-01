Варвара Степанова в цвете: выставка Кристи Липпайр в ЦТИ «Фабрика»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

01.04.2024

Варвара Степанова в цвете: выставка Кристи Липпайр в ЦТИ «Фабрика»

Американская художница представила проект, посвященный представительнице конструктивизма.

Выставка американской художницы Кристи Липпайр «Цвет как форма» (куратор — Кристина Пестова) в Центре творческих инициатив «Фабрика» неслучайно открылась в год 130-летия Варвары Степановой: экспозиция посвящена переосмыслению наследия художницы-авангардистки. Сам проект родился здесь, на «Фабрике», где Кристи в 2019 году участвовала в программе «Художник в резиденции». Тогда Липпайр специально приезжала в Москву, чтобы увидеть свой любимый конструктивизм, а заодно ближе познакомиться с творчеством Степановой. Результатом стали яркие коллажи, костюмы, текстильные дизайны, соединяющее авангардные формы Варвары Степановой и особое чувство цвета, присущее Кристи Липпайр. «Культуре» художница рассказала о знакомстве с работами конструктивистов, впечатлениях от Москвы и о создании тканей своими руками.

— Как вы узнали о Варваре Степановой?

— Когда я училась на бакалавра, нам рассказывали о конструктивизме — в основном, об Александре Родченко. Показывали образцы его графического дизайна: прежде всего, знаменитый плакат «Ленгиз. Книги по всем отраслям знания» (с изображением Лили Брик. — «Культура»). Однако имя Степановой вообще не упоминалось. Точно не помню, когда впервые услышала о ней. Но ее работы меня поразили. Помню, как увидела в Музее современного искусства в Нью-Йорке номер журнала «СССР на стройке», созданный Родченко и Степановой: когда его открываешь, «вылетает» парашют. Вообще мне всегда нравился русский конструктивизм, в том числе — утопические идеи об изменении человека и городской среды. Постепенно я все больше погружалась в эту тему. Меня восхищало, что Степанова — как и я — занималась совершенно разными художественными практиками. Это невероятно трудно: успешно фотографировать, оформлять книги, придумывать графический и текстильный дизайн, создавать костюмы, писать картины. Тем более, когда ты замужем за другим художником — знаю на собственном примере. Я прочитала все книги о Степановой, которые смогла найти. И поняла, какую важную роль она сыграла в становлении конструктивизма. При этом во многом она оказалась недооцененной, хотя работала на фабрике и выпускала вещи по своим дизайнам для самой широкой аудитории. Просто невероятно! В капиталистической стране совсем иные требования к художнику: приветствуется, если ты последовательно придерживаешься какой-то определенной эстетики. Постоянно пробовать что-то новое и все время оставаться успешным — невероятно сложно.

— Как вы узнали про резиденцию на «Фабрике»?

— Мне рассказала подруга, которая в 2010 году сама была резидентом «Фабрики». Она знала о моем интересе к русскому конструктивизму и предложила попробовать, а заодно, наконец, увидеть конструктивизм своими глазами. Я ей очень благодарна, ведь сама могла бы никогда не узнать об этой программе.

— Какие впечатления у вас от Москвы?

— Это огромный город! Во время курса истории архитектуры ты читаешь о масштабных зданиях, архитектурных сооружениях — вроде египетских пирамид, однако совсем другое дело — увидеть это вживую. И вот я приехала в Москву с ее громадными, невероятными пространствами. Разнообразие московской архитектуры, а также городская среда, спланированная с учетом многомиллионного населения, меня очень впечатлили. Я сама живу в Лос-Анджелесе, это большой город, но все-таки он организован несколько иначе. Оказавшись в Москве, я поняла, как мало знаю о России. И еще мне захотелось побывать в других странах Восточной Европы — в Венгрии, Польше, ведь здесь, на Западе, мы почти ничего не знаем о них.

— Как долго вы были в Москве?

— Целый месяц. Старалась успеть как можно больше. Рано вставала, брала карту и отмечала, куда хочу пойти. Вообще ориентироваться было достаточно легко. Мне хотелось прочувствовать город, ощутить его дух: Москва сильно отличалась от всего, что мне приходилось видеть раньше, и я старалась не упустить ни одну деталь.

— На выставке вы показываете коллажи с изображением конструктивистских памятников. Успели посмотреть их вживую?

— Да, я взяла автобусную экскурсию: в основном, удалось посмотреть здания, спроектированные Константином Мельниковым. Еще у меня была большая карта с отмеченными на ней архитектурными памятниками, так что я гуляла по Москве и старалась их отыскать. Помню гараж из красного кирпича недалеко от Бауманской (гараж на Новорязанской улице по проекту Константина Мельникова, в этом году там должен открыться Музей транспорта Москвы. — «Культура»). К сожалению, шел ремонт, фасад был затянут баннерами, и мне не удалось рассмотреть здание. Надеюсь, его отреставрировали и с ним все хорошо.

— На ваших работах эти здания очень яркие, разноцветные. Вообще конструктивисты часто использовали цвет: они считали, что он может выполнять важные функции, влиять на человека. Художник и музыкант Михаил Матюшин, например, разработал теорию разных цветовых сочетаний. Пользовались ли вы этими источниками?

— Меня поразило, насколько яркими оказались конструктивистские здания — одно из них, например, было розово-кораллового цвета. Меня спрашивали, зачем я добавила так много цвета в свои работы: почему-то конструктивистскую архитектуру нередко путают с бруталистской, из серого бетона. Но разница между ними огромная. Прежде всего, конструктивистские здания интегрированы в городской контекст: это не те огромные бетонные формы, которые «выпадают» из архитектурной среды. Еще эти постройки органичны в своих линиях, очертаниях. Когда я создавала эти здания из бумаги, мне хотелось передать каждую деталь, все изгибы, смены плоскостей — и для этого я использовала цвет. В общем, словно заново строила все эти знаменитые здания. Этот опыт помог мне лучше понять их структуру. Поэтому цвет появился в моих работах не случайно, я ничего не придумала — его действительно много в конструктивистской архитектуре. Возможно, у меня он чуть ярче, и все же я основывалась на реальных примерах. Еще я пыталась привлечь внимание к этой архитектуре, ведь многие здания спрятаны за заборами — то есть не до конца интегрированы в городскую среду и современную культурную ситуацию. И пока интересны только настоящим фанатам архитектуры.

— Хотелось бы еще спросить про цвет — тем более, я знаю, что вы профессор в области теории цвета. Я читала одну работу, в которой утверждалось, что древние люди не видели некоторых цветов. То есть цвет — культурно обусловленное явление, а не чисто физиологическое?

— Действительно, обозначения синего цвета в некоторых языках появились довольно поздно. Просто в древние времена цвет не идентифицировали привычным нам образом: то есть как просто цвет. Это было сложное понятие. Тот же океан для древних людей являлся источником жизни, и они говорили о нем на языке, содержащим представления о поверхности океана, его глубине. Получилось более емкое понятие, чем цвет на цветовом круге — как минимум, более изысканное и утонченное. В наше время для каждого цвета есть свой ярлык, но в нашей голове уже не возникает такой объемной картинки, как у людей древности. Так что цвет, конечно, культурно обусловлен — в том числе историей.

— Вернемся к Варваре Степановой. В Москве вам удалось ознакомиться с ее архивом?

— Да, я ходила в Пушкинский музей. У них в фондах много материалов, но из-за строительства музейного квартала нам не удалось их посмотреть. Но все же кое-какие документы я увидела. Меня очень сильно удивило, когда хранитель Алексей Савинов (старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина. «Культура») сказал, что оригинального плаката «Ленгиз. Книги по всем отраслям знания» не существует, осталась только более поздняя реконструкция. Оказалось, что в Великую Отечественную художники нередко сжигали свои работы, чтобы согреться, и многие конструктивистские вещи погибли. Тем более, сами авторы не считали плакаты чем-то важным, требующим сохранения для потомков. Это заставило меня еще трепетнее относиться к истории конструктивизма. Но в целом, я рада, что мне удалось увидеть живопись Степановой, а также некоторые фотографии Родченко.

— На выставке есть текстильный дизайн. Расскажите об этих вещах.

— В 2017 году я была в резиденции в Оахаке в Мексике: мне хотелось больше узнать о натуральном окрашивании пряжи. Тогда же я впервые попробовала выткать небольшой кусочек ткани. Во время пандемии в 2020 году я вспомнила, что Степанова занималась текстильным дизайном, и решила вернуться к созданию тканей. Соорудила ткацкий станок, разобралась, как делать узор на ткани. Конечно, ткачество — занятие трудоемкое, отнимающее много времени, ведь это полностью ручная работа. На одну ткань уходит около двух месяцев. Иногда мне приходилось работать по 8 часов в день. Костюмы оказалось сделать сложнее всего. Но как я была счастлива, когда, наконец, поняла, как создавать сложное изображение, а не просто абстрактный узор.

— Костюмы, показанные на выставке, вдохновлены, насколько я понимаю, костюмами Степановой?

— Мне очень нравятся ее театральные работы. После поездки в Москву я придумала несколько собственных узоров — вдохновленных этим городом, его архитектурой, фасадами зданий. И решила, что могу перенести эти узоры на ткань и воссоздать костюмы, модернизировав их дизайн. Тем более, сейчас нам доступно больше цветов, чем современникам Степановой.

— Почему решили сейчас показать проект на «Фабрике»?

— Я очень обрадовалась, когда Кристина Пестова, куратор выставки, рассказала, что у Степановой в этом году юбилей. Мы долго планировали показать проект, и это хорошая возможность закрыть, наконец, гештальт.

— Собираетесь еще где-нибудь показать выставку?

— Очень хотелось бы представить ее в США. Этот проект сильно повлиял на мою работу здесь, в Лос-Анджелесе: я стала больше ценить свой город, после того как увидела его через оптику Степановой. Заново взглянула на район, где прожила 20 лет, и начала фотографировать здания. Кое-кто здесь, конечно, слышал о конструктивизме, но думаю, было бы здорово рассказать об этом направлении широкой аудитории.


Выставка работает до 18 апреля

Фотографии: Татьяна Сушенкова/предоставлены пресс-службой ЦТИ "Фабрика".