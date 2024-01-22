Главные — на тарелочках: выставка «Военные парады в фарфоре и акварелях» в Русском музее

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Эту выставку нельзя пропустить не только ценителям таких тонких жанров, как акварель и фарфор, а также знатокам военного обмундирования, но и всем, кто погружен в славную историю России. Здесь с помощью высокого искусства показывают главное: честь русского мундира и доблесть защитников Отечества.

Армия России всегда составляла непреходящую славу страны. Походы и победы Петра Первого. Освобождение единоверцев от иноземного ига и собирательство исконных русских территорий в эпоху Екатерины Великой. Правление Александра I увенчано блистательной, мирового уровня викторией Российской империи над наполеоновским нашествием на нашу страну «двунадесяти языков» в Отечественной войне 1812 года и последовавших заграничных походов русской армии в 1813 – 1815 годах. Наши воины дважды вошли в поверженный Париж, не только не нанеся никакого урона французской столице, но и защитив ее от разграбления прусскими захватчиками. Стопятидесятитысячный общий смотр русских войск в Шампиньи, неподалеку от города Вертю, проведенный по повелению российского монарха в августе 1815 года перед европейскими монархами и главнокомандующими армиями союзных держав, стал зримым доказательством того, что Российская империя отныне играет ведущую роль не только на континенте, но и в мировом масштабе.

Эффект этой потрясающей, как бы сейчас сказали, пиар-акции, был ошеломителен. Стало ясно, как важно продемонстрировать свои преимущества не только на поле брани, но и в мирное время. Насколько необходимо закрепить свои успехи не только в рамках межгосударственных договоров, но и в сознании самых широких масс. Как важно заявлять о себе не только грохотом орудий, но и всеми другими доступными способами, в том числе и с помощью искусства. Вот так и получилось, что, когда умолкли пушки, заговорил… фарфор.

А помогло возвысить голос такому изящному явлению традиционное для российских императоров пристальное внимание к воинскому обмундированию. Начиная с Петра Великого военная форменная одежда и фурнитура находятся под неустанной высочайшей заботой и контролем. Красивая, внушительная, большей частью качественная – если речь не шла о самых низших чинах: увы, негодные поставщики и коррупция для Российской империи тоже не были пустыми словами. Русские мундиры с целью популяризации были неоднократно кодифицированы: в 1821 году свет увидела серия гравюр Льва Киля «Мундиры Российской армии, рисованные и раскрашенные в Главном штабе Его Императорского Величества», альбом «Императорская Российская Гвардия» дополнял картину. В 1830 году было издано «Собрание мундиров российской императорской армии» Александра Висковатова, с 1842 по 1861 год выходило его же авторства «Историческое описание одежды и вооружения российских войск, составленное по Высочайшему повелению» – на выставке можно увидеть роскошный фолиант этого издания, выпуск 1858 года. Николай I поручил создать специальный Кабинет по составлению исторического описания одежды и вооружения российских войск. Неудивительно, что именно русский мундир был избран для возвеличивания славы России на таком всегда модном аксессуаре, как фарфоровая посуда.

По правде сказать, этот метод был подсмотрен на Западе. Военная тематика присутствовала на сервизах крупнейших европейских мануфактур. Но отечественное воплощение превзошло по качеству и тематическому охвату все ожидания. При правлении каждого императора, начиная с Николая I, выпускались новые серии «военных» тарелок, получившие название по цвету бортов (иначе говоря – полей) изделий. В ходу были и тарелки, на которых рисунок был печатным. Но выставка в Строгановском дворце рассказывает о настоящих жемчужинах декоративно-прикладного искусства, тончайшей работы и с настоящей живописью по фарфору.

Эти шедевры исполнялись на Императорском фарфоровом заводе с десятых годов девятнадцатого века по десятые же годы века двадцатого. Мастера и художники ИФЗ в полной мере обладали всеми необходимыми технологиями обжига, росписи и золочения фарфора. Рисунки представляли собой самое тщательное и точное изображение мундиров различных чинов и родов войск, в которые были облачены русские воины. Художниками принималась во внимание даже масть лошадей того или иного полка. Военные часто помещены в картины военного быта и образуют некий сюжет. Образцами для художников послужили не только вышеупомянутые источники, но и две серии акварельных эскизов, выполненных в эпоху Александра II специально для Императорского фарфорового завода – они представлены на выставке. Над ними трудились такие художники, как Карл Пиратский, Петр Балашов и Адольф Шарлемань, создавшие огромное количество рисунков, изобилующих подробностями.

Поначалу тарелки выпускались несистемно. Первая же серия издавалась с 1828 по 1836 год и получила название Золотой – как уже было сказано, маркером послужила окраска бортов тарелок. В качестве орнаментов использовались композиции, составленные из лавровых ветвей и предметов военной амуниции, характерных для изображенных в зеркале (центре) конкретной тарелки родов войск. В эту серию также были включены портреты генералов – героев 1812 года. Живопись этой серии была исполнена по литографиям Льва Белоусова и Леонтия Федорова. Основой для литографий послужили работы Александра Зауервейда, Самуила Шифляра и других художников.

С 1838 по 1844 год Императорский фарфоровый завод выпускал Бирюзовую серию, борта этих тарелок были близки по стилистике к Золотой, а сюжеты были посвящены не-гвардейским воинским частям. С 1866 года выпускалась Лиловая серия с бортами, украшенными венками из золотых лавровых и дубовых ветвей. На самих тарелках запечатлены изменения в российском обмундировании после военной реформы Александра II. С 1875 по 1887 год издавалась Вторая Золотая серия «военных» тарелок, сюжеты в зеркалах которых содержали также подробности местностей и городов, связанных с расположением того или иного полка. Орнамент же бортов повторял Лиловую серию. Историю военных фарфоровых «парадов» завершает Третья Золотая серия, выходившая при Николае II с 1907 по 1913 годы. В центре ее сюжетов находится обмундирование российской армии периода правления Александра III, а декор бортов изображал лавровые листья и был выполнен в стиле модерн Рудольфом Вильде-фон-Вильдеманом.

Дух и образ военного фарфора, географию наших побед хорошо чувствуешь даже по названиям. «Приемка фуража в Базарджике», это Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. «Сгуриградское дефиле близ Враца» отправляет нас на территорию нынешней Болгарии – существовала бы эта взлелеянная Российской Империей и Советским Союзом, а ныне недружественная нам страна без пролитой русскими солдатами крови? Много вопросов задаешь себе в этих залах.

Некоторые детали, касающиеся предмета исследования выставки, «Культуре» пояснил ведущий научный сотрудник, хранитель отдела декоративно-прикладного искусства ГРМ Леонид Матвеев.

– Леонид Геннадьевич, присутствовал ли в выпуске серий «военного» фарфора коммерческий момент? Могли коллекционеры той поры или просто состоятельные и патриотически настроенные покупатели приобрести эти тарелки с ручной росписью?

– Нет. Это был императорский заказ, второй-третий экземпляр мог быть предназначен для цесаревича или кого-то из близких к императорской фамилии людей в качестве мемориального подарка, но никак не для широкого круга или коммерческого распространения. Это все не тиражные вещи, выпуск каждой тарелки составлял максимум две-три единицы.

– Я был поражен скрупулезностью перенесения акварельного эскиза на фарфор. Как удавалась мастерам такая работа? Эскизы разве что чуть светлее, чем роспись по фарфору – все остальное передано в точности.

– При Императорском фарфоровом заводе существовала специальная школа, в которой учили художников, которые копировали картины, гравюры, добиваясь полного соответствия. Вполне может быть, что акварели немного выцвели за прошедшее время. Прелесть фарфора в том и состоит, что керамические краски не подвержены выцветанию и передают первозданные цвета. И ведь это императорский заказ – тут попробуй сделать как не надо. Все выполнялось очень тщательно.

– Фарфор – вещь хрупкая. Как эти тарелки дошли до нас? Ведь в революционные годы они могли не просто пропасть, но и пострадать из идеологических соображений.

– Тарелки к нам поступили большей частью из Эрмитажа. Там они хранились в сервизной кладовой, учет велся не только до революции, но и после. Сотрудники, которые передавали и принимали эти предметы, осознавали их историческую и художественную ценность. Она несомненна.

– На выставке представлены тарелки из всех серий. Вроде бы они составляют единый корпус. Но глаз подмечает особенность: при всей схожести формы и реалистичности сюжетов вещи, выполненные, например, при Александре I, Александре II и, скажем, в годы правления Николая II, смотрятся абсолютно по-разному.

– Роспись каждой серии выполнялась исходя из тех художественных реалий, которые главенствовали в то или иное время. У классицизма времен Брюллова, реализма и модерна начала двадцатого века разные приемы и методы, которые неизбежно накладывали свой отпечаток на мастеров, расписывавших тарелки. Фарфор всегда откликается на то, что популярно.

Выставка открыта до 19 февраля. На более или менее вдумчивый визит потребуется около полутора часов.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГРМ.