Обаяние каменных джунглей: выставка Сергея Казакова-Подкина в галерее Artstory

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Проект «Артерии города» открывает для московских зрителей новое имя.

В галерее Artstory последнюю неделю работает выставка Сергея Казакова-Подкина «Артерии города». Это первый масштабный персональный проект пермского художника в Москве, хотя отдельные его работы можно было увидеть здесь же, на коллективной выставке Terra cognita, проходившей весной. Как раз во время ее подготовки куратор и искусствовед Анна Апресян (курирующая и нынешний проект) вышла на Сергея, причем история получилась любопытной.

— Я искала художников, которые оказались бы созвучны моим идеям. И когда увидела его работы, подумала — какой интересный автор. Решила написать ему, и оказалось, что он за три недели до этого отправил мне сообщение в соцсетях. Но я его не увидела из-за того, что контакт был незнакомым. Как выяснилось, Сергей узнал о нас от Александра Кабина, выставки которого не раз проходили в нашей галерее, — объяснила «Культуре» Анна Апресян.

Упоминание Кабина здесь вовсе не выглядит случайным. У этих художников есть нечто общее: прежде всего — ностальгическая интонация, присущая их картинам. Оба в определенной степени романтизируют ушедшую эпоху. Только Кабин при этом использует мотив личной памяти: его картины напоминают выцветшие старые фотографии, которые наполняются жизнью, когда их разглядывают те, кто знал изображенных людей, — в итоге эту роль примеряет на себя зритель, обращающийся к своей семейной истории. Иной подход у Казакова-Подкина: художник изображает стоящий на приколе ледокол «Красин», застывший на бетоне старый самолет, заглохшие автомобили — ржавеющие обломки прошлого. Все это — свидетельства былого величия, наполненные ностальгией не по конкретному строю, а, скорее, по глобальным идеям и нарративам, а также способности воплощать их в жизнь.

Впрочем, Анна Апресян считает, что ставить в один ряд Александра Кабина и Сергея Казакова-Подкина не совсем некорректно:

— Сергей уже нашел свой стиль и свои темы, но при этом все равно находится в движении. На открытии меня спрашивали, можно ли назвать выставку ретроспективой. На самом деле это скорее выставка-знакомство: как куратору мне было интересно не анализировать творчество, а «снять» тонкий слой — показать, что интересно художнику сейчас.

Что же видит здесь зритель? Силуэты ночных дорог и тусклые фонари бензоколонок; перекинутые через реки мосты и дремлющие на путях железнодорожные составы; клубы пара, поднимающиеся от градирен ТЭЦ, и старые элеваторы советской эпохи. А еще дорожных рабочих, перетаскивающих металлические знаки, и таинственных людей в костюмах химзащиты. Все это можно было бы охарактеризовать термином «индустриальный пейзаж»: люди здесь кажутся стаффажем — они лишены индивидуальности, лиц не видно, и главным героем в итоге становится сам город, причем в довольно суровой ипостаси — меланхоличный, с приглушенными красками, покрытый ледяной коркой или летней пылью. Художник объясняет, что для него город — живой организм, а дороги, мосты, водные каналы — это артерии, проносящие «кровь» к «сердцу». В функционировании подобного организма важную роль играет ряд профессий — например, те же дорожные рабочие — и человек рассматривается именно в своей профессиональной ипостаси. Отсюда — безликость, даже неразличимость персонажей.

— Еще я воспринимаю город как огромный механизм, — поделился с журналистами Сергей Казаков-Подкин. — Мы все крутимся в нем, как шестеренки, совершаем определенную работу.

Как же можно сформулировать особенность творчества этого художника?

— Когда мы разговаривали с Сергеем, я попросила его выбрать одну из трех категорий: «свет», «цвет» или «сюжет», — рассказала «Культуре» Анна Апресян. — Он долго думал и решил, что для него первостепенен сюжет. Больше всего ему интересен прогресс, причем не в качестве процесса, а как итог. Его не привлекает природа, иное дело — город, индустриальное развитие, причем не на начальных этапах, а в неком промежуточном итоге.

На выставке представлено около 80 работ, и 14 из них Сергей Казаков-Подкин создал специально для проекта: они получились большого формата, непривычного для художника. Анна Апресян в свою очередь особым образом выстроила экспозицию.

— В большом зале мы показываем образы, наиболее интересные художнику, — мосты, каналы, машины, дороги. Иначе говоря, представляем его с парадной стороны, — отметила куратор в разговоре с «Культурой». — В коридоре можно увидеть ранние работы — 2018-2019 годов: то, с чего начинал Сергей. А два малых зала — это мир его рефлексии. В одном из них показываем серию работ, появившуюся в 2020-м после пандемии: на картинах изображены люди в противогазах и перчатках. Художник гиперболизировал то, что видел вокруг, и размышлял о возможных сценариях будущего. Второй зал мы с коллегами называем «ржавым»: это зал деконструкции, где на картинах изображены покрытые ржавчиной корабли и поезда. Подобные образы сигнализируют об отсутствии надежды на светлое, доброе, вечное. В целом нам хотелось показать Сергея Казакова-Подкина с разных сторон — представить его как сильного живописца и мыслителя. Ведь нередко возникает следующая ситуация: зритель, видящий картину, опирающуюся на реалистическое искусство, думает, что все и так понятно. Хотя — в случае нашего художника — если включить голову, откроются невероятные горизонты.

Выставка работает до 10 декабря.

Фотографии предоставлены пресс-службой галереи Artstory.