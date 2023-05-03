Приключения мумий в России: выставка «С берегов Нила до берегов Камы» в Музее Востока

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Какие тайны хранят древнеегипетские экспонаты из Перми.

В Музее Востока проходит необычная выставка: здесь показывают древнеегипетские мумии и саркофаги из Пермской государственной художественной галереи. Удивительна, прежде всего, их история: они поступили в Пермскую художественную галерею еще в 1920 году из Паноптикума — театра-музея, развлекавшего и просвещавшего зрителей: формат, крайне популярный в начале прошлого века. Как древнеегипетские гости оказались в Перми, каким временем они датируются и кому принадлежали раньше — вопрос было больше, чем ответов. Прояснить некоторые детали помогли реставрация и всестороннее исследование: в масштабном проекте участвовали Пермская государственная художественная галерея, реставрационные мастерские «Феномен» и Центр палеонтологических исследований. После реставрации мумии и саркофаги представили на выставке в Музее Востока, а затем они вернутся в Пермь. «Культура» побеседовала с одним из кураторов Алексеем Кролом.

— Мумии сто лет хранились в фондах Пермской художественной галереи. Почему о них вспомнили лишь недавно?

— Одна из мумий некоторое время находилась в экспозиции Пермской художественной галереи. Об этом свидетельствует фотография, напечатанная в рукодельном альбоме к 35-летию Молотовской государственной художественной галереи (Пермь с 1940-го по 1957-й носила название Молотов. — Культура). Несколько лет назад Наталия Павловна Синицына, заведующая реставрационной мастерской «Феномен», приехала в Пермскую художественную галерею и, осматривая гобелены, обнаружила древнеегипетские предметы. Так возникла идея отреставрировать их и изучить. К тому моменту Синицына уже обладала опытом реставрации мумий из собрания Пушкинского музея. К столетию Пермской художественной галереи идея получила материальное воплощение — из федерального бюджета выделили деньги на реставрацию гробов мумий и картонажа.

— Уже до реставрации вы понимали, что саркофаги — не «родные» для мумий?

— Да, но только предполагали, ведь мумии никогда по-настоящему не исследовали. Их первоначальная атрибуция была выполнена в 1920 году Алексеем Шмидтом — выпускником Петроградского университета, египтологом, переехавшим в Пермь. Впоследствии выдающийся ленинградский египтолог Олег Берлев и хранитель египетской коллекции ГМИИ Светлана Ходжаш исследовали одну из мумий — но только по фотографиям — и датировали ее птолемеевским периодом (IV—I вв. до н.э. — Культура). Нам выпала возможность изучить мумии после реставрации. И выяснилось, что мумии, саркофаги и картонажи не принадлежат к одному комплексу. Впрочем, это обычная история. Скорее всего, вещи были приобретены в одной из каирских антикварных лавок в конце XIX — начале XX века. Покупатель явно не разбирался в археологии, и владелец лавки сунул мумию в первый подходящий по размерам саркофаг — чтобы подороже продать. Кто в итоге приобрел мумии — владелец музея Паноптикум, откуда мумии потом поступили в Пермский музей, или купец, решивший привезти сувенир на родину — мы так и не выяснили.

— В то время можно было запросто приобрести мумию?

— Да, конечно, Я много работал в Египте, и, как вспоминали старшие коллеги, где-то до 1960-х годов в Каирском музее можно было купить подлинные вещи — с сертификатом, который позволял вывезти их за границу. Примерно в 70-е вывоз древностей из Египта запретили. И это правильное решение. Марк Твен в романе «Простаки за границей, или Путь новых паломников» приводит разные байки, и, согласно одной из них, мумий в Египте было так много, что ими топили паровозы — скорее всего, это вымысел. По воспоминаниям другого путешественника, иностранцы считали невозможным уехать из Египта без мумии крокодила в одной руке и головы мумии в другой — в целом, это похоже на правду. Частные собрания и коллекции европейских музеев наводнены мумифицированными человеческими руками и головами. Существовала целая индустрия по их производству: в начале XX века древние мумии стало сложнее доставать, поэтому предприимчивые торговцы раскапывали трупы. Более того — перемалывали их в порошок и продавали как мумиё. Слово «мум» на персидском означает «битум»: его целебные свойства не подтверждены, но многие верят, что мумиё помогает при ссадинах, повреждениях и переломах. Казалось бы, причем здесь мумии? Дело в том, что арабы, знакомые с персидским снадобьем, решили, что черный налет, покрывающий мумии, — тот самый битум. И чтобы не везти его из Персии, начали использовать застывшие бальзамирующие вещества, а впоследствии — перемалывать мумии в порошок, который продавали в Европе за баснословные деньги как лекарство от всех болезней.

— Что удалось выяснить о двух мумиях, представленных на выставке?

— Это мумии мужчин. Правда, мы не можем сказать, к какому социальному слою они принадлежали. Мумии поступили на реставрацию в довольно плохом состоянии, хотя в идеале должны были обладать картонажем и саркофагом: в комплексе можно было бы оценить их социальный статус. В целом, в Египте бальзамировали тела даже небогатых людей. Я принимал участие в раскопках в Фаюме, где находится гигантской некрополь греко-римского периода: там были погребены и мумии фермеров среднего достатка. Хотя в греко-римский период искусственная мумификация уже деградировала: больше внимания уделялось не самому процессу — например, извлечению органов — а внешнему декорированию. Поэтому мы нередко находили мумии в полуразложившемся состоянии: процесс гниения не останавливался, поскольку из тела не извлекали внутренние органы. В целом, не сохранилось источников, дословно описывающих процесс мумификации. Геродот в «Истории» приводит некоторые сведения — рассказывает о трех способах мумификации: по высшему разряду, для среднего класса и для простых людей. Есть также папирус римского периода, отрывочно описывающий процесс: эти документы частично коррелируют между собой. Прежде всего, из тела извлекали внутренние органы, а также мозг, который не считался чем-то важным. А вот сердце оставляли, потому что его нужно было взвесить на загробном суде Осириса. На одну чашу весов клали сердце, на другую — перо или статуэтку Маат, богини правды. Если человек не совершал грехов, его сердце было легче перышка, и его ждало вечное существование на полях Иару в царстве Осириса. А вот грешника сжирало страшное чудовище. Потом тело на 70 дней клали в натровый щелок — бикарбонад соды, который впитывал влагу. Тело высыхало и превращалось в мумию; ее оборачивали бинтами, которые, в свою очередь, поливали бальзамирующими веществами — изучение их состава стало одной из задач нынешнего проекта. Затем проводились необходимые ритуалы, и тело помещалось в свое вечное жилище.

— Почему мумии, показанные на выставке, плохо сохранились: их неправильно бальзамировали или плохо хранили в годы революции и Гражданской войны?

— Мы мало знаем об их бытовании на территории Российской империи. Записи книги музейного фонда показывают, что в 1920 году мумии поступили в Пермский научно-промышленный музей из Паноптикума. Мы нашли газеты «Пермская жизнь» и «Пермские ведомости» за 1916 год, где напечатаны объявления, приглашающие посетителей в Паноптикум — так что такой музей действительно существовал. Но как хранились мумии в годы революции, кому пришла в голову идея их разворотить — мы так и не выяснили. Видимо, кто-то решил, что внутри них могут быть сокровища, и попытался их найти. Кроме того, в конце XIX — начале XX веков было популярно такое развлечение, как разматывание мумий. Например, в Эрмитаже последнее публичное разматывание прошло в 1929 году. В ходе этого научно-популярного действа Василий Васильевич Струве, один из выдающихся советских востоковедов, объяснял, что происходит, кто такие египтяне, зачем они мумифицировали тела. Борис Борисович Пиотровский, бывший директор Эрмитажа, присутствовавший при разматывании, вспоминал, что через час они наткнулись на плотный комок смол, которыми были обильно политы бинты, и не знали, что делать дальше. В целом действо длилось больше трех часов, народ в конце концов устал и начал расходиться… А вот что происходило с нашими мумиями, мы так и не выяснили. До недавнего времени они хранились на хорах Спасо-Преображенского собора, в котором размещался музей — потому что в таком состоянии их нельзя было экспонировать. Теперь же, после реставрации, предстали перед взором публики.

— А что показал анализ смол, о котором вы говорили?

— Мы пока в начале пути: взяли образцы с этих двух мумий. У нас в Музее антропологии МГУ хранится еще три древнеегипетских мумии и шесть мумифицированных человеческих голов. Специалисты из «Сколтеха» взяли с них образцы и сейчас анализируют их. Посмотрим, обнаружится ли что-нибудь общее. Понятно, что в разные эпохи могли использовать разные вещества для бальзамирования.

— А кому принадлежали саркофаги, показанные на выставке?

— Один из саркофагов датируется примерно XXI династией — то есть I тысячелетием до н.э. Он принадлежал состоятельному египтянину — правда, не вельможе. Моя сокуратор Елена Толмачева расшифровала титулатуру, однако это не дало нам точных сведений, потому что многие титулы были наследственными и не влекли за собой исполнения определенных обязанностей. Одна из крышек, показанных на выставке, оказалась для этого саркофага родной — мы поняли это после реставрации: раньше крышка и саркофаг хранились отдельно. На втором саркофаге, относящемся к эпохе XXV–XXVI династий (760–525 гг. до н. э.), надписи сохранились плохо — кроме традиционной формулы хетеп-ди-несу, которая присутствует на всех погребальных памятниках: она позволяла умершему получать в загробном царстве заупокойные дары. Еще на саркофаге был обнаружен титул женщины — «госпожи дома»: это означает, что в ее распоряжении находилось личное или семейное хозяйство. На картонажной накладке на торс Алексей Шмидт еще в 1920-е прочел имя владельца — Падисобек. После реставрации мы также смогли разобрать топоним Та-ше — то есть, Фаюм. Эти сведения хорошо коррелируют между собой, ведь Собек — бог в облике крокодила — был одним из основных богов, почитавшихся в Фаюмском оазисе. Так что картонаж, вероятно, принадлежал какому-то зажиточному египтянину. Но имел ли он отношение к одной из этих мумий, мы никогда не узнаем. Даже если радиоуглеродный анализ покажет, что датировки совпадают, это не даст стопроцентной гарантии, что мумии и картонаж имели какое-то отношение друг к другу.

Выставка работает до 28 мая.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва.