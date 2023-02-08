Белокаменные львы и древние клады: выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Экспонаты знаменитого Владимиро-Суздальского музея, привезенные в Новую Третьяковку, погружают в русский Золотой век.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник давно привлекает любителей белокаменного зодчества. Ведь на его территории находятся древние памятники, семь из которых внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дошедшие до нас домонгольские храмы неизменно вызывают восхищение — из-за своей красоты, пропорциональности и самобытности. И хотя чтобы увидеть древние соборы, нужно по-прежнему ехать во Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский или Кидекшу, на образцы белокаменной резьбы можно полюбоваться в Москве. Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» в Новой Третьяковке (куратор — Матвей Давыдов), приуроченная к 1000-летию первого упоминания Суздаля (в 1024 году), показывает предметы из богатых фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Проект институции, которую полгода назад возглавила Екатерина Проничева, во многом уникален: в столицу привезли около шестисот экспонатов, причем более двухсот из них зрителям раньше не показывали.

Белокаменное зодчество — пожалуй, центральный раздел выставки: залитый белым светом зал словно воплощает собой идею чистоты и святости. Белокаменная архитектура — особенная, непохожая на византийскую, и очень жаль, что ее взлет оказался прерван монгольским нашествием. Многие секреты и технологии — не только в зодчестве — были утрачены, и восстанавливали их с трудом. В этом зале можно увидеть резных львов — символ города Владимира и его князей, — а также барсов и птиц. Выставлены не только драгоценные оригиналы, в частности с храма Покрова на Нерли, но и слепки: например, рельефов Дмитриевского собора во Владимире. И хотя душа просит оригинала, умом понимаешь — не разорять же древние памятники ради праздного любопытства.

Впрочем, в других залах древнерусских сокровищ в избытке. Встречают зрителей западные златые врата суздальского Рождественского собора: словно распахивают перед нами дверь в средневековый мир. Они были созданы в XIII веке в технике золотой наводки: эта старинная технология пришла к нам из Северной Европы. Золото растворяли в ртути, затем золотую амальгаму наносили на красную медь, покрытую черным лаком. Тонким золотым контуром на черном фоне прочерчены изображения Христа и Богоматери, Святой Троицы, львов и грифонов. Эти врата — древнейший подобный артефакт, созданный на территории Руси. И за свою долгую жизнь — целых восемь столетий — он реставрировался лишь один раз.

В разделе, посвященном иконе, можно увидеть древнейший список с иконы Богоматери Владимирской. Саму святыню, присланную из Византии, в 1395 году перенесли из Владимира в Москву, на которую наступали войска Тамерлана. Неожиданно противник повернул вспять, и чудо восприняли как заступничество иконы. Показанный на выставке список предположительно сделал Андрей Рублев: для этого образа характерна мягкость и умиротворение.

Необычный раздел рассказывает о кладах: оказывается, на территории Владимирской области было найдено шесть древнерусских кладов, причем, три — совершенно случайно, во время строительных работ. И за каждым из этих горшочков с россыпью монет-копеек или женских украшений — своя история, часто навсегда утраченная. Скажем, один из кладов был раскопан в 1993 году во Владимире — в подвале жилища, сгоревшего, вероятно, еще во времена нашествия Батыя. Рядом обнаружили останки женщины, погибшей под руинами дома. Неизвестно, кто был владельцем этих резных иконок и крестов, но дом прозвали усадьбой священнослужителя — из-за сакрального характера средневековых сокровищ.

Открытия ждут и в разделах, рассказывающих о дереве, драгоценных тканях или богато украшенных книгах. Но по-настоящему драматична история колоколов, показанных в зале, посвященном металлу. Древних колоколов допетровской эпохи сохранилось мало. И виной тому — указ Петра I, потребовавшего переплавить колокола в пушки. Решение было вынужденным и не слишком популярным: русские войска потерпели поражение от шведов — сильнейшей на тот момент армии Европы — и наша артиллерия оказалась захвачена противником. Медь в России в то время не добывали — покупали в Европе у тех же шведов. И как же быть? Заводы в Карелии и на Урале, созданные по велению Петра, заработали не сразу, и пришлось пойти на вынужденные меры. Следующая волна истребления колоколов прокатилась уже в XX веке, но была вызвана совершенно другими причинами. На выставке можно увидеть редкие колокола XVI столетия, пережившие петровский указ, однако пострадавшие в советские годы. Один сбросили со звонницы Спасо-Евфимиева монастыря, другой — разбили сотрудники военизированной службы охраны Суздальского политизолятора, расквартированные на территории Покровского монастыря.

И несколько слов о нематериальном наследии, которое порой значит не меньше артефактов. На выставке можно услышать знаменный распев, звучавший в средневековых русских храмах, а потом оказавшийся практически забытым. Его название происходит от знаков — «знамен», которым он записывался. Это пение было одноголосым, с красивыми переливами — будто кто-то плетет в воздухе кружево. По одним теориям, распев пришел к нам из Византии, по другим — зародился здесь, на Руси. В XIX веке он оказался вытеснен «партесным» пением: более привычным для нас многоголосьем. А единогласное знаменное пение осталось лишь в старообрядческих храмах, хотя в последние годы об этой традиции вспоминают все чаще.

А еще на выставке можно увидеть дивные фрески — конечно, на видео — которыми гордится Владимиро-Суздальская земля, где работали Андрей Рублев, Даниил Черный, Гурий Никитин. И заодно насладиться владимирскими пейзажами — тоже на видео — чтобы уже начать планировать свою поездку.

Фотографии: Александр Авилов / АГН Москва