Художники и время: выставка «СССР-100» на Крымском валу

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Экспозиция включает в себя работы советских классиков и современных авторов.

К столетию создания Советского Союза, отмечавшемуся в конце 2022-го, оказалось приурочено немало выставок: от показа единственного экспоната (картины «Герб СССР», выполненной в технике флорентийской мозаики) на ВДНХ до большого проекта «Союз нерушимый» в Музее современной истории России. Но, конечно, нельзя было обойти вниманием такую могущественную организацию, как Союз художников СССР, определившую лицо советского искусства, по крайней мере его официальную часть. История СХ СССР, а также его последователей оказалась в центре внимания выставки «СССР — 100», проходящей в Выставочном зале Союза художников России на Крымском валу.

Создатели выставки не поскупились: всего здесь около четырехсот экспонатов из фондов Союза художников России (возглавляемого Андреем Ковальчуком) и Белорусского союза художников, а также из частных коллекций и студий современных авторов. Надо сказать, СХ СССР не возник сам по себе: почву подготовили многочисленные общества, основанные ранее — вроде Товарищества передвижных художественных выставок, объединений «Мир искусства», «Голубая роза» и «Бубновый валет». Это были примеры самоорганизации, когда художники объединялись по эстетическим и идеологическим принципам, да и просто из дружбы и человеческой симпатии. Союз художников России в этом смысле был, конечно, принципиально иным: он создавался «сверху», когда власть решила упразднить прочие художественные союзы. И все же сохранил свою связь с дореволюционными образованиями, прежде всего эстетическую: с теми же передвижниками и бубновалетовцами. Как, впрочем, с организациями, основанными уже в 1920-е: например, с Ассоциацией художников революционной России. Впрочем, некоторые полемизировавшие с ахрровцами остовцы («Общество станковистов») тоже впоследствии влились в ряды СХ СССР: жизнь оказалась сложнее умозрительных схем.

В ретроспективной части выставки можно увидеть творения советских классиков, например картину «Работница табачной фабрики» Александра Самохвалова или полотно «Девушки в выходной день» другого «тяжеловеса» советского искусства Александра Дейнеки. На многих работах показаны приметы времени. Например, танцующая «босоножка»: девушка в красном платье с красным флагом руках («Песни революции. Школа Айседоры Дункан» Николая Чернышева). На других — вечные темы, как у Валентина Сидорова, художника философского склада, написавшего картину о бесконечном цикле умирания и возрождения: рядом изображены два дерева — могучее и совсем юный росток («Здравствуй, племя младое!»). Некоторые авторы представлены редкими вещами, в частности Георгий Нисский, ассоциирующийся с мотивом движения и образами самолетов и поездов. Здесь же показан городской пейзаж — «Площадь Пушкина»: картина уютного зимнего вечера стала одной из последних работ мастера.

Конечно, это лишь часть имен: на выставке есть братья Ткачевы, Гелий Коржев, Игорь Грабарь, Таир Салахов, Аркадий Пластов — список можно продолжать еще долго. Однако ретроспективой экспозиция не ограничивается. Можно увидеть работы современных авторов — продолжателей традиций русской школы. Это и Виктор Иванов, который в этом году отметит 99-летие: автор пронзительных картин деревенской жизни. И уже отпраздновавший вековой юбилей художник-фронтовик Борис Неменский. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Мастер, воссоздающий образы ушедшей русской жизни, — Юрий Грищенко. Сергей Гавриляченко: художник-мыслитель, напоминающий зрителю о том, что катарсис происходит через страдание. Алексей Суховецкий, вглядывающийся в ночной горизонт красавицы-Москвы, которая одному напоминает о счастливом детстве, а другому кажется шумным неуютным Вавилоном.

Есть на выставке творческие семьи и целые династии. Изысканный колорист Анатолий Любавин, сочетающий академические и авангардные принципы, и его супруга Нина Любавина, тонкий график. Или Валерий Полотнов: тихий лирик, воспевающий красоту зачарованных мест, где еще сохранился старый уклад — словно время остановилось несколько веков назад. И его дочь Анастасия Полотнова, занимающаяся печатной графикой, в том числе цветной литографией — редкой и сложной техникой. В экспозиции можно увидеть ее работу в технике шелкографии.

Вообще графики на выставке представлены не хуже живописцев: есть произведения знаменитого художника анимационных фильмов, книжного иллюстратора Сергея Алимова, увы, скончавшегося в 2019-м; и представителя ленинградской школы Алексея Пахомова; и автора удивительных литографий Бориса Ермолаева… Скульпторы показаны чуть скромнее, однако тоже есть на что посмотреть — например, на работы Льва Кербеля или Николая Никогосяна. Вывод можно сделать один: несмотря на все исторические потрясения, традиция до сих пор не прервалась. А что будет дальше — узнают уже зрители следующих юбилейных выставок.

Выставка работает до 22 января.

Фотографии: Сергей Ведяшкин / АГН Москва