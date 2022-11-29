Сорок восемь судеб: выставка купеческого портрета в Туле

Татьяна ФИЛИППОВА, Тула

Министр культуры Ольга Любимова открыла в филиале Государственного исторического музея выставку «Купеческий портрет XVIII — начала ХХ века».

История третьего сословия в России — интереснейшая тема, предмет научных исследований и споров, материал для романов и пьес. В следующем году мы будем отмечать двухсотлетие Александра Николаевича Островского, в своих пьесах составившего великолепную портретную галерею русского купечества. Выставка, открывшаяся в Туле, не так масштабна – всего сорок восемь полотен из собрания Государственного Исторического музея — но она словно окно в купеческий мир, который исчез навсегда, словно легендарная Атлантида.

Экспозиция построена по хронологическому принципу: от «парсун» восемнадцатого века, написанных в то время, когда царь Петр, по пушкинскому выражению, «Россию поднял на дыбы» и русскому купечеству пришлось расстаться с традиционным русским платьем, бородами и всем прежним укладом, до портретов, сделанных в конце девятнадцатого века и в первые годы двадцатого, на которых изображены уже не анонимные представители купеческого класса, а персонажи, сыгравшие огромную роль в русской истории, оставившие нам свои фабрики, заводы, пароходные конторы, больницы и странноприимные дома, коллекции произведений искусства, которые они лично собирали и театры, на создание которых давали деньги.

Выставка знакомит нас с людьми, масштаб личности которых вызывает уважение и гордость - такими, как Варвара Алексеевна Хлудова (1848 — 1917 ), жена Абрама Абрамовича Морозова, мать знаменитых фабрикантов и коллекционеров Михаила, Ивана и Арсения Морозовых. В тридцать пять лет она осталась вдовой с тремя детьми на руках и была вынуждена взять на себя управление Тверской мануфактурой, которое осуществляла твердой мужской рукой. В своей книге «Из прошлого» Владимир Немирович-Данченко, один из отцов-основателей Московского Художественного театра, писал о ней: «Красивая женщина, богатая фабрикантша, держала себя скромно, нигде не щеголяла своими деньгами». Ее невестка вспоминала, что Варвара Алексеевна обладала превосходным образованием и в то же время деловой хваткой, благодаря которой приумножила семейный капитал, и пользовалась большим авторитетом в купеческой среде, в том числе и за свою благотворительную деятельность – она выделяла огромные суммы на строительство клиники для душевнобольных и онкологического института на Девичьем поле, на рабочие курсы и училища, на Московский университет и народный университет Шанявского. На портрете кисти художника Николая Заваруева ей всего семнадцать, но что-то во взгляде позволяет увидеть в ней будущую правительницу текстильной империи.

Открывая выставку, министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила Государственный Исторический музей с новым проектом. По ее словам, очень важно, что Тульский филиал по-настоящему является частью ГИМа.

— Если пройти через залы Исторического музея, зажмуриться и потом открыть глаза в Туле, то это будет выглядеть как продолжение залов музея. Уровень экспозиции совершенно тот же. Экспозиция совершенно уникальная и будет интересна и людям просвещенным, и интересующимся историей, и самым маленьким детям, которых приводят в музей за руку, и подросткам, которых можно отправить сюда всем классом с учителями истории и литературы. Они нас так долго просили создать такое пособие, чтобы у них была возможность рассказать о русской истории не только стоя у доски, но и в выходные, выбравшись из школы. И вот такая возможность есть. Экспозиция Тульского музея — это история нашей страны, история фантастических людей, история меценатов, которые существуют и сейчас, спасибо им большое. Но это также и сорок восемь уникальных портретов, написанных мастерами своего дела, это история русского костюма, это невероятной красоты украшения, которые подарят вдохновение современному дизайнеру, это предметы быта, предметы интерьера, которые с такой любовью собрала команда Исторического музея.

Здание, в котором проходит выставка, является идеальным помещением для галереи купеческих портретов. Тульский филиал Государственного Исторического музея находится в одном из красивейших зданий города — особняке купцов Белолипецких, занимавшихся мукомольным производством, торговлей москательными и бакалейными товарами. Здесь располагалась контора Торгового дома «Братья Белолипецкие в Туле», магазин и жилые помещения. Рядом, на реке Упе, были склады и мельница. После революции особняк начал переходить из рук в руки: сначала его поделили на коммунальные квартиры, потом в нем поселилось профессионально-техническое училище, а в середине восьмидесятых — мастерские по ремонту обуви и швейные производства. И только в 2014 году, когда началось восстановление «Тульского Арбата» (улицы Металлистов), особняку Белолипецких наконец вернули его прежний облик.

Тульская история представлена на выставке не только зданием, но и одним из экспонатов — это портрет владельца самоварной фабрики Александра Степановича Баташева, человека удивительной судьбы. Ему удалось окончить только церковно-приходскую школу, но его труды печатали научные журналы. Труды были посвящены птицеводству — Александр Степанович разводил лучших в России черных голубей и кур-кохинхинов, за что был удостоен внимания не только русской императорской семьи, но и персидского шаха, наградившего русского птицевода орденом Льва и Солнца 2-й степени. Баташев своими наградами гордился, поэтому на портрете его грудь усыпана крестами и звездами.

В Туле он был известен как крупнейший благотворитель: открывал ночлежные дома, швейные мастерские для безработных женщин, приюты для слепых и школы. Все это в духе российского купечества, о котором мы, к сожалению, очень мало знаем.

Фотография - телеграм-канал Ольги Любимовой. Фотография на анонсе предоставлена Государственным историческим музеем.