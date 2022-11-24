Арт-рынок в условиях турбулентности: галеристы ищут возможности работы в новых условиях

Татьяна ФИЛИППОВА

Ассоциации галерей (АГА), которая объединяет двадцать две ведущие галереи России, исполнилось два года. «Культура» поговорила с членами АГА — Мариной Гисич, Марией Погодиной и Полиной Аскери об итогах работы и тех вызовах, которые ставит перед галерейным бизнесом сегодняшний день.

— Что Ассоциации галерей удалось сделать за первые два года?

Мария Погодина: Ассоциации галерей удалось внести значительные изменения в саму систему работы отечественного арт-рынка. В первую очередь, благодаря стремлению АГА стандартизировать деятельность галерей. На первом этапе существования ассоциации сформулирован кодекс этики, позволяющий обозначить основные принципы, которыми должен руководствоваться каждый участник арт-рынка. Были подготовлены и приняты шаблоны договоров для работы галерей с художниками, покупателями и партнерами. Все эти действия направлены на то, чтобы сделать рынок искусства более прозрачным и привлекательным для новых игроков. А активное сотрудничество ассоциации с различными площадками – от крупнейших ярмарок современного искусства до Петербургского международного экономического форума – позволило сделать бренд АГА узнаваемым и своего рода гарантом качества деятельности галереи.

Марина Гисич: Эти первые два года были сложными. Во-первых, надо было очертить поле нашего влияния, сплотиться в некий коллектив, почувствовать, что мы единое целое. Многие из нас долгое время были одиночными лидерами, волками в сложном несуществующем рынке. Сейчас – время, когда мы можем быть единой силой. Для решения многих вопросов необходимо профессиональное объединение.

Я представляю самый лучший, на мой взгляд, регион – Петербург, и понимаю, что работа галерей за пределами Москвы разительно отличается. Если мы хотим быть не московской ассоциацией, а российской, нам предстоит интегрировать региональную работу галерей в общий галерейный бизнес в России.

Полина Аскери: Регламентировать работу арт-рынка в России – задача не из легких. Ассоциация взяла на себя решение многих вопросов, с которыми сталкиваются все стороны – и галеристы, и художники, и коллекционеры, в том числе довольно сложных юридических вопросов и аспектов бизнеса. Это колоссальный труд, который требует большого количества времени и сил.

Я принимала участие в нескольких рабочих группах, в частности, по таможне и логистике под руководством Александра Шарова. Мы встречались с экспертами и обсуждали, как механизм работает в теории и как на практике, после чего начали работу над предложениями к обсуждению с государством. К сожалению, сейчас вопрос таможенного оформления искусства теряет актуальность из-за различных ограничений, удорожания логистики и в целом ввиду политического контекста.

— Как чувствует себя галерейный бизнес в новых условиях?

М. Г.: В прошлом я спортсменка, мне чем сложнее, тем лучше. В сложных обстоятельствах всегда выживает сильнейший. У нас две площадки – Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Project. План работы обеих галерей на 2023 год максимально расписан.

Если раньше ты шел с одной скоростью, то сейчас нужно идти с двойной, тратить гораздо больше усилий. Поэтому я ставлю себе тройные задачи и стараюсь морально и финансово поддержать тех художников, которые сейчас находятся в состоянии опустошения – их достаточно много. Главное – не давить, а дать возможность осмотреться, прочувствовать себя, чтобы в будущем не потерять этих талантливых людей.

Одновременно необходимо работать с теми инструментами рынка, которые позволят находить новые формы продвижения современного искусства.

М. П.: Последние годы наша галерея работает в редуцированном формате шоурума с выставочными проектами на дружественных площадках. Без сомнения, арт-рынок, как и вся страна, находится в состоянии турбулентности, и сложно спрогнозировать, что нас ждет в ближайшем будущем. Но мы верим, что ситуация рано или поздно стабилизируется, а до тех пор планируем работать в прежнем режиме, делая все возможное для поддержания жизни и работоспособности галереи.

П. А.: Говорить об участии наших галерей в международных ярмарках не приходится. Даже простое взаимодействие с зарубежными художниками – ввоз новых работ и организация выставок – сейчас невозможно. Нам пришлось фактически поставить на «стоп» сотрудничество с иностранными авторами. С самого открытия Askeri Gallery позиционировала себя как галерея, несущая, в том числе, образовательную функцию, осуществляющая непрерывный культурный обмен. Мы вывозили за рубеж Глеба Скубачевского, Павла Полянского, Даниэля Закх. Их работы не остались без внимания, а многие «уехали» в публичные и частные коллекции. Так, скульптуры Даниэля Закх находятся в коллекции Four Seasons Group в Канаде, а картины Павла Полянского – в Китае, Америке и Европе. Это говорит о большой востребованности российского искусства в мире, готовности зарубежной аудитории к культурному обмену. Нам не хватает стабильности. Сейчас ее, увы, нет.

«Культура»: Какие вызовы ставит перед галеристами нынешний момент?

М. Г.: Нам нужно научиться работать в новых условиях. Когда все локальное, русское, родное выходит на первый план, нам, может быть, стоит попробовать стать более заметными. Нужно выходить на диалог и с городом, и с властью, и с бизнесом. Я считаю, что никаких проблем здесь быть не может. Культура есть культура.

М. П.: Одна из основных задач Ассоциации в ближайшее время – консолидация сил участников российского арт-сообщества для поддержания существования рынка в сложившихся обстоятельствах и сохранения интереса к современному искусства в целом. Также мы считаем важным направлением деятельности АГА расширение географии ее влияния как внутри страны (привлечение к участию региональных галерей, сотрудничество с региональными музеями и инициативами), так и за ее пределами (выход ассоциации на международный уровень, повышение узнаваемости в международной арт-среде).

П. А.: Я думаю, необходимо обратить особое внимание на институт меценатства. Меценатство – это то, на чем базируется вся история коллекционирования в России и в мире вплоть до нашего времени. Я не понимаю, почему нельзя прописать конкретные льготы для меценатов на федеральном уровне. Весь последний год я активно говорила о важности такого решения с представителями наших властей – Сергеем Собяниным, Сергеем Кириенко и многими другими. Я просто убеждена, что господдержка арт-среды в наше время – не блажь, а необходимость.

Внесение изменений в закон о меценатстве позволит поддержать наш рынок и наших художников, выведет галерейный бизнес в России на должный уровень, повысит культурный фон в стране. Опыт зарубежных коллег из Европы, США и Азии показывает, что закон о меценатстве исключительно позитивно влияет на мир искусства: он позволяет получить необходимую помощь со стороны государства, формировать замечательные коллекции и организовывать выставки при поддержке крупных культурных институций, стимулировать художников на создание новых произведений и существенно повышать культурный уровень населения. Мне кажется, это именно то, что нужно нашей стране.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва