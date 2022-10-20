От судьбы не уйдешь: выставка Александра Кабина Fatum в галерее Artstory

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Новый проект художника помогает зрителю не бояться настоящего и учит видеть свет.



Фотографии предоставлены пресс-службой галереи Artstory.

Русского человека нередко называют фаталистом — мол, слишком уж он полагается на извечное авось. Другие говорят, что эта черта характерна для Востока — представитель Запада, как правило, более рационален и деловит. А третьи вспоминают, что еще древние греки называли судьбу роком и ощущали себя игрушкой в руках богов — ведь нить жизни прядут зловещие мойры, которые могут оборвать ее в любой момент.Новая выставка Александра Кабина Fatum включает в себя весь комплекс смыслов. Это второй проект художника в галерее Artstory: именно здесь почти два года назад он дебютировал на московской сцене, а потом стал сотрудничать на постоянной основе. Родившийся в Северодвинске и не так давно перебравшийся в Ярославль, Кабин привез с собой сумрачный северный колорит и северную же сдержанность. Его работы почти монохромны, в них много черного и серого. И тем ценнее свет, который прорывается в некоторых картинах.— Стремление к свету — одна из главных идей выставки. Это может быть дорога в поле, идущая к светлому горизонту: как некий компас, ориентир. Свет иногда пробивается сквозь щели запертых дверей — хотя, на самом деле, они не закрыты, нет даже замка: нужно просто толкнуть их, и комнату зальет свет. Однако он обладает и разрушительной силой — как стихия все пожирающего огня. Наверное, это ассоциация с нынешним временем, когда уходит что-то старое и на пепелище должно возникнуть нечто новое — и к этому нужно прийти через некую драму, даже трагедию. Так что Fatum я, пожалуй, понимаю как испытание, — рассказал «Культуре» Александр Кабин.Этим размышлениям созвучны две центральные инсталляции выставки. Первая — сломанный крест, рядом с которым лежит табличка: «Фамилия Имя Отчество». Вторая — названная в честь бурлацкой песни «Дубинушка»: толстые зимние рукавицы, прикрепленные к стене, несколько штук лежат на полу. Как объяснил «Культуре» художник, через простой грубый материал он хотел передать ощущение массы, общности — а также тяжелой судьбы. А вот первая инсталляция предполагает персонализацию и личный выбор: каждый может подставить свое имя и фамилию и ощутить крест, который он несет — свою ношу, свое бремя, свою Голгофу.— Александр говорил, что этот проект — результат рефлексии о происходящем в мире, — объяснила «Культуре» искусствовед Анна Апресян. — Современному художнику, особенно тонко чувствующему, важно уловить это и осмыслить. Название «Дубинушка» отсылает к бравой и задорной песне, объединяющей народ, и художник как бы призывает людей собраться, сплотиться, разделить общее чувство.Анна Апресян отметила, что Александр Кабин — как и в предыдущем проекте «Ветхое вечное» в Artstory — работает с темой памяти. В нынешней экспозиции он соединяет прошлое, настоящее и будущее, и одним из примеров темпоральной игры стала серия из двух работ «Она и ее». На грубом листе металла, прикрепленном к дереву, изображен силуэт, в котором угадывается образ Богоматери с младенцем, хотя краски «иконы» словно стерлись со временем, погасли, и ликов уже не разглядеть.— Александр здесь размышляет в большей степени о вере и в меньшей степени — о религии. Это вариация на тему известного и любимого образа — иконы Богоматерь Умиление. С одной стороны, получились очень узнаваемые образы. С другой, мы видим деформированные, будто обгоревшие доски; неровные листы металла, на которых весьма скудными с колористической точки зрения средствами написаны образы. Они кажутся немного проржавевшими, но при этом не отталкивают. Напротив, от них становится тепло — словно это что-то родное, — рассказала «Культуре» Анна Апресян.Предыдущий проект в Artstory включал в себя работы разных серий — Александр Кабин представлял себя московской публике. Нынешний — практически целиком сделан специально для выставки. При этом Кабин работает не только с визуальным материалом: звучащие в залах народные напевы — с меланхоличным северным оттенком — записаны другом художника, музыкантом Денисом Лисицыным, с которым они сделали уже несколько проектов. Вообще, как отметила Анна Апресян, у Александра Кабина — свой почерк и своя траектория развития: зрители сразу узнают его работы. При этом появляются и новые сюжеты. Например, один из залов заняла серия «Исповедь художника». На картинах изображены атрибуты творчества, обычно скрытые от глаз публики — например, банки с краской. Или пустой мольберт — символ поисков, не всегда простых. А на ноутбуке, заляпанном краской, прокручивается видео — и можно подглядеть, как художник работает в мастерской.— Зачастую я уничтожаю картины, закрашиваю их, если понимаю, что свернул куда-то не туда. Вообще я по своему характеру закрытый художник, а тут приоткрыл душу. В тяжелой ситуации человеку нужно выговориться, и я как художник через эту инсталляцию тоже выговорился, — признался Александр Кабин «Культуре».«Но продуман распорядок действий, / И неотвратим конец пути», — писал Борис Пастернак. Однако безысходность — вовсе не то чувство, которое уносишь с собой с выставки Кабина. Скорее — стоическое принятие жизни и готовность смотреть на все широко открытыми глазами. А еще — не забывать улыбаться, ведь у судьбы — отменное чувство юмора.