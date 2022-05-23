Монетарная политика: выставка в Музее Международного нумизматического клуба

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Эволюция власти Древнего Рима — через призму нумизматики.

В уютном особняке Музея Международного нумизматического клуба в арбатских переулках до 13 июня работает выставка «Пришел. Увидел. Победил. Великие римские императоры». На ней представлены редкие древнеримские монеты — от медных до золотых, а также медальоны и образцы античного вооружения. Посетители могут убедиться, что деньги всегда были не только источником власти, но и средством пропаганды и что они — наряду с письменными памятниками — могут многое рассказать о политическом и экономическом устройстве Древнего Рима. Вдохновителем выставки выступил основатель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов. Среди участников экспозиции — такие известные музеи, как Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный исторический музей. «Культура» побеседовала с куратором выставки, старшим экспертом Музея Международного нумизматического клуба Богданом Берковским.

— О чем эта выставка?

— Она посвящена генезису и развитию власти в Римской империи. Как известно, первым римским императором был Октавиан Август. Нам хотелось поговорить о хороших и плохих императорах и о различных критериях оценки на основе нумизматического материала. Выставка позволяет с головой окунуться в античную эпоху. Например, мы показываем самые тяжелые римские монеты — ассы, сделанные из меди. Дело в том, что Апеннинский полуостров был богат медью, а вот золота там не было, поэтому для производства монет использовалась медь. Золото шло с Ближнего Востока: расцвет золотой чеканки пришелся на те времена, когда римляне захватили территории эллинистических государств и получили доступ к огромным запасам золота, добытого за столетия военных походов. И хотя для нас очевидна близость древнеримской и древнегреческой культуры, в начале своей истории Рим был глухой провинцией античного мира: маленьким, злым, очень бойким городом — военной республикой, нередко скатывавшейся в тиранию и нападавшей на соседей. Впрочем, главное качество римлян — способность впитывать чужой опыт: Рим обогащался культурой захваченных земель. Как известно, в Риме был распространен культ предков: посмертные маски точно отражали облик умерших. У родовитого римлянина рядом с алтарем обычно располагалась целая галерея. Римляне верили, что предки будут помогать им, если их запомнят в точности такими, какими они были. Поэтому на монетах облик правителей воспроизведен с документальной точностью. Именно так возник феномен римского портрета, ярко проявившийся в области нумизматики: для него характерно особое внимание к индивидуальным чертам. На монетах облик императоров воспроизведен с невероятной точностью — мы видим, как со временем меняется прическа, отражаются возрастные изменения.

— Расскажите о самых интересных экспонатах.

— На выставке представлено почти 350 экспонатов, большинство из которых — золотые монеты. Многие из них вы больше нигде не увидите. Одно из последних приобретений основателя музея, Вагита Юсуфовича Алекперова, — аурей Суллы: золотая монета диктатора Рима. Другой важный экспонат — монета первого античного туриста, императора Адриана, путешествовавшего по империи и в память о поездках чеканившего монеты. На одной из них, посвященной Нилу, изображено речное божество, а также финиковая пальма, бегемот и крокодил. Эта монета имела хождение по всей империи и, таким образом, участвовала в создании единого культурного пространства: житель Испании знал, что можно увидеть в Египте.

Еще из редкостей — монеты узурпаторов: обычно их чеканили в мятежных провинциях, чтобы обозначить свое право на власть. Каждый правитель старался вытеснить монеты своего предшественника или противника. Например, мы показываем редчайшую монету Караузия, который узурпировал власть в Бретани, а потом перебрался в Британию через Ла-Манш. Вскоре его убил Аллект, который тоже чеканил редкие монеты — их можно увидеть только у нас. Императоры, узурпировавшие власть, порой правили недолго, несколько месяцев, и их монеты иногда становятся единственным доказательством существования этих исторических деятелей.

Кроме того, на выставке представлена первая римская золотая монета. По одной из теорий на ней изображен двуликий Янус, по другой — диоскуры: братья-близнецы. Эта монета является современником Второй Пунической войны, в ходе которой Ганнибал перебрался через Альпы, и речь шла о физическом выживании Рима. Янус является покровителем Рима, а диоскуры — воинами, готовыми пожертвовать всем друг ради друга. Есть также монеты с загадочным сюжетом — например, краб, протягивающий клешни к мотыльку. Возможно это фамильные символы монетария, выпустившего монету. Мотылек может быть покровителем божества, а краб является символом некоторых городов юга Италии. По одной из теорий, эта монета могла быть выпущена Августом в память о любимом поэте — Вергилии. Однако точно утверждать мы не можем: других монет с подобным сюжетом история не знает.

— Как вы выбирали события, о которых хотели рассказать?

— Мы вскользь касаемся времени, когда все шло гладко, без потрясений: для нас важнее показать масштабные изменения, кризисы. Проследить, например, как закончилось правление Домициана, последнего императора из династии Флавиев. Еще мы обращаемся к династии Северов — и не только потому, что они чеканили монеты с исключительно разнообразными сюжетами, но и потому, что эти монеты были элементами пропаганды. На них изображались два брата, отец и мать — прекрасная дружная семья. Это должно было убедить жителей империи, что братья смогут одновременно управлять Римом — как того хотел их отец Септимий Север. Однако реальность оказалась сурова: Каракалла убил своего брата Гету сразу после смерти отца.





Уникальными экспонатами являются золотые медальоны: один — императора Нумериана, другой — Константина Великого. Подобные вещи, как правило, существуют в единственном экземпляре. Медальонами обычно награждали вождей варварских племен за содействие в охране границ. Один из медальонов — с изображением императора Константина и его наследников — в значительной степени связан с историей восточной Европы. В 1916 году его нашел солдат, копавший окоп на Юго-Западном фронте. Видно, что предмет долго и активно носили — скорее всего, в среде варварской элиты, за пределами Римской империи.

Еще мы рассказываем об эпохе III века н.э., о кризисах в монетной системе и экономике и, конечно, о кризисе власти. В частности, о том, что случилось с Римом в конце эпохи его могущества. Речь идет о периоде, когда реальная власть уже не принадлежала императору, и правили либо варварские короли, либо регенты — старшие члены семьи, а фигура императора была в большой степени номинальной. Это видно и на монетах: изображения становятся стандартными, утрачивается портретное сходство.

Важная веха в истории Рима и всей нашей цивилизации — принятие христианства. Новая религия оказала влияние и на дизайн монет. Изменился образ Виктории — богини победы: раньше она несла знамя, трофеи, а теперь держит крест. Современники хорошо понимали, что это символизирует победу христианства, хотя Виктория оставалась языческой богиней. Аналогичным образом на монетах появляется нимб: изначально он считался знаком власти, однако впоследствии стал изображаться на иконах как атрибут святых. Можно говорить о взаимодействии разных сюжетов — языческих и христианских.

Главным источником власти была армия, и идея военного государства сохраняет свое значение вплоть до заката Римской империи. Мы показываем не только монеты, на которых изображены элементы обмундирования, но и сами образцы вооружения. Это очень редкие вещи. Например, единственное сохранившееся в мире римское знамя — оно было найдено в Фаюмском оазисе, в захоронении римского офицера. Один из шлемов был обнаружен виноградарем под Сочи: возможно, много веков назад его оставил римский солдат, участвовавший в войне против понтийского царя Фарнака II. Кстати, именно в ходе той войны Юлий Цезарь произнес фразу, ставшую крылатой: «Пришел, увидел, победил».

— Как проблемы в экономике — например, инфляция — отразились на облике монет?

— Здоровье государства всегда можно оценить по здоровью финансовой системы. Когда у государя появляется соблазн получить дополнительный доход, первое, что он делает — «портит» собственные деньги, то есть уменьшает количество драгоценного металла в сплаве. Взамен золота или серебра добавляет что-нибудь дешевое — как правило, медь. Золотые монеты становятся легкими, блеклыми: понижается проба. А серебряные монеты постепенные превращаются в медные. Каракалла, например, ввел новый номинал — двойной денарий. Однако постепенно эта большая серебряная монета превратилась в бронзовую и невзрачную. В чем еще заключалось коварство правителей, которые хотели нажиться на своих подранных и оплатить с их помощью ведение междоусобных войн? У них был такой инструмент, как законодательство. Скажем, налоги обязывали платить золотом, а условную зарплату выдавали «неполноценной» монетой. А где взять необходимое количество золота для оплаты налогов — это уже проблема подданных. Естественно, подобные вещи не добавляли устойчивости власти.

— Можно ли сказать, что монеты были универсальным средством пропаганды?

— Благодаря им любой подданный мог узнать, как зовут правителя и как он выглядит. Нередко с помощью монет императоры приукрашивали свои достижения. Скажем, чеканили монеты, прославляющие их военные победы — когда дела, на самом деле, шли далеко не блестяще. Или размещали на реверсе могущественных богов — если не хватало уверенности и стабильности. На выставке представлена портретная монета с изображением Юлия Цезаря. Он активно носил лавровый венок, за что подвергался критике, поскольку это считали символом гордыни и абсолютной власти. Однако у Юлия Цезаря были на то личные причины: он стыдился лысины и таким образом ее прикрывал.

— Некоторые монеты сохранились в единственном экземпляре. Почему так получилось?

— Дело в том, что золото во все времена стоило дорого. Золотые монеты изначально чеканили в небольшом количестве, а затем нередко перечеканивали либо переплавляли. И только, наверное, с XV—XVI века их начали коллекционировать. Кроме того, монеты, дошедшие до нас в единственном экземпляре, нередко создавали по велению императоров, правивших считанные месяцы и успевших отчеканить лишь несколько десятков монет. Все они оказались потеряны, и буквально одну из них могли обнаружить спустя много веков. На выставке мы отдельно подчеркиваем тему преемственности, индивидуальной истории предмета. Например, показываем монету, отчеканенную в Испании в последний год правления Юлия Цезаря. Она принадлежала председателю Московского нумизматического общества Федору Прове, распродавшему свою коллекцию еще до революции. Более ста лет эта монета путешествовала по миру и лишь после того, как ее приобрел Вагит Юсуфович, вернулась в Россию. Так что важен провенанс каждой монеты — не только история ее создания, но и история бытования.

Фотографии: Сергей Ведяшкин / АГН Москва.