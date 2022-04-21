Искусство в сложные времена: в столице возродилась ярмарка АРТ МОСКВА. Видеоблог «Культуры»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА





Старейшая российская ярмарка современного искусства открылась после восьмилетнего перерыва.

АРТ МОСКВА впервые приняла гостей еще в 1996 году: поначалу она выполняла просветительскую роль, приобщая зрителей к современному искусству. Ярмарка проводилась ежегодно вплоть до 2014-го, но потом все-таки закрылась: арт-рынок все еще испытывал последствия кризиса 2008 года, начала развиваться онлайн-торговля, со временем частично потеснившая традиционные продажи; к тому же у ярмарки появились конкуренты — например, Cosmoscow. И все же в нынешнее сложное время АРТ МОСКВА вернулась — в обновленном формате: в Гостином дворе можно было увидеть не только contemporary art, но и классику, а также ювелирные украшения. Изменился и состав участников: место иностранных художников заняли отечественные авторы. О новом формате ярмарки, надеждах и перспективах — в видеоблоге «Культуры».