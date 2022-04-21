Деньги как сама жизнь: выставка «Пришел. Увидел. Победил. Великие римские императоры» в московском Музее Международного нумизматического клуба

Евгений ХАКНАЗАРОВ

Боги и императоры на монетах и римская военная атрибутика, включая древнее знамя, — на первой за долгое время российской выставке, посвященной Римской империи, можно увидеть самые разные античные редкости и диковины. Есть бронза, есть серебро. Но главное — золото, истинно императорский металл.

Влияние античного мира на нашу историю, цивилизацию и повседневную жизнь огромно. Выставка «Пришел. Увидел. Победил. Великие римские императоры» наполняет это абстрактное знание конкретикой. Посетители московского музея, расположившегося в уютном особняке в Большом Афанасьевском переулке, могут не только подивиться уникальным артефактам, прикинуть свой древнеримский look в интерактивной примерочной и воспользоваться всеми удобствами современных выставочных инструментов, но и со всей наглядностью убедиться, что деньги с самых давних времен были не только платежным средством, но и украшением, инструментом коммуникации, информации и пропаганды, искусством — словом, самой жизнью во всем ее многообразии. В центре которой всегда находится человек. В нашем случае — римские императоры.

Вдохновителем выставки стал учредитель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Алекперов. В ее создании приняли участие ведущие музейные институции: Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей. Подробностями о событии с нашим изданием поделилась куратор выставки, старший научный сотрудник Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа, хранитель монет Древнего Рима и Византии Вера Гурулева.

— Вера Валентиновна, как вы оцените выставку в целом?

— Организаторы этого замечательного проекта сумели зримо воплотить идею величия Древнего Рима, основанную на их военных победах. Великолепная коллекция золотых монет Музея нумизматики МНК стала ядром экспозиции, дополненным экспонатами из других музеев. Древние монеты показывают нам многие стороны жизни государства и правителей. Выставка «Пришел. Увидел. Победил. Великие римские императоры» раскрывает нам основную цель, которую ставили перед собой римские императоры: создание могущественной империи. Она олицетворяла собой порядок и культуру и противопоставлялась хаосу варварского окружения. Эта имперская идея была выражена в поэме Вергилия «Энеида» такими словами:

Римлянин! Ты научись народами править державно —

В этом искусство твое! — налагать условия мира,

Милость покорным являть и смирять войною надменных!

Римляне, завоевавшие огромные территории и основавшие величайшую империю, простиравшуюся от Геркулесовых столпов до пределов Индии, были поистине владыками мира. В понимании человека той поры империя могла быть только одна. Это не исключало появление царств или королевств, но только не империй. Когда в 476 году Западный Рим пал и готский король Одоакр вступил в Вечный город, он не посягнул на императорский титул и отослал властные регалии Зенону, правившему в Восточной части государства, в Константинополе, который называли Новым Римом. Римская империя продолжала существовать еще много веков, называясь по-гречески империя Ромеев (мы знаем ее как Византию), и пала под ударами турок в 1453 году.

— Каков вклад Эрмитажа в выставку?

— На выставке представлено около трех сотен монет, в их числе 23 из Эрмитажа. Это не так много по количеству, зато мы отправили в Москву уникальные медальоны, редкие золотые монеты. Все они удачно вписываются в экспозицию. Золотой медальон императора Нумериана 284 года — прекрасный образец искусства монетных резчиков. На нем изображен император, а за его спиной конь; на обороте сцена сражения — два всадника на вздыбленных конях, под ними шесть поверженных врагов. Всадников осеняют две Виктории.

Образ Виктории, дарующей римлянам победы, был широко распространен на монетах. Один из самых популярных иконографических типов богини, с венком и пальмовой ветвью в руках, можно видеть на медном медальоне императора Септимия Севера. Из нашей коллекции представлены также медные медальоны императора Проба с изображением трех богинь — Монет. Само слово «монета», означающее «подающая советы», первоначально было одним из эпитетов богини Юноны, часто выручавшей римлян в трудные минуты действенными советами. А поскольку первый монетный двор в Риме, выпускавший литые медные ассы, находился при храме Юноны Монеты на Капитолии, то и его продукцию стали называть монетами. Замечу, что наука нумизматика получила свое название от греческого названия денег nоmisma — законное платежное средство. На выставке можно видеть серебряный денарий 46 года до н.э. с изображением головы Юноны Монеты, на оборотной же стороне показаны инструменты чеканщика монет.

Монеты из золота Рим стал чеканить довольно поздно. Сначала наряду с медными монетами для торговли с греческими городами Южной Италии выпускались так называемые римско-кампанские серебряные монеты. Денарии появились в конце III века до н.э., когда Рим, расширяя свою экспансию, получил доступ к серебряным рудникам.

Золотые монеты эпизодически появлялись в период Республики, и только со времен Октавиана Августа чеканка ауреусов приобрела регулярный характер. И портреты республиканских лидеров также появляются на монетах достаточно поздно, часто это были их аллегорические изображения в виде богов. Каждое знатное римское семейство вело свое происхождение от какого-либо бога. Юлии считали своей прародительницей Венеру, поэтому изображение этой богини часто встречается на монетах Юлия Цезаря. Ему первому было даровано сенатом право помещать на монетах свой портрет. На выставке представлен денарий 44 года до н.э. с портретом Цезаря на лицевой стороне и Венерой — на оборотной.

Октавиан Август, приемный сын и преемник Цезаря, после убийства диктатора в мартовские иды 44 года до н.э., ввел культ божественного Юлия, который впоследствии был распространен и на других почивших императоров и императриц. Не всем из них была дарована такая привилегия, утверждавшаяся Сенатом, но наследникам было чрезвычайно важно поддержать практику обожествления усопшего — это было как бы юридическим подтверждением их собственных прав.

Именно в императорскую эпоху монеты становятся мощным пропагандистским оружием. На них всегда отражалась официальная идеология. Массовые появления Виктории и Марса свидетельствовали об успешных войнах. Нерон, который гордился, что во время его правления не было войны, изображал на монетах храм Януса с закрытыми дверьми. Это означало, что в империи царит мир. Открытые же двери храма сообщали, что идет война. Сам же Нерон предпочитал военным подвигам актерскую карьеру и часто отожествлял себя с покровителем муз Аполлоном. Но он был исключением из числа императоров-полководцев.

— Монеты, несущие изображение того или иного правителя, и медальоны как предмет награды и поощрения — где проходит грань различия? Когда деньги становятся не только материальным благом, но и знаком отличия?

— В Риме не существовало специального термина для особых выпусков. По всем признакам то, что мы называем древними медальонами, это монеты с присущими им атрибутами: изображением правителя, надписями, значимыми сюжетами, обозначением монетного двора. Но по своим весовым характеристикам медальоны превосходят монеты. И если золотые медальоны, как правило, хотя бы кратны по весу ауреусам и солидам — стандартным золотым древнеримским монетам, то серебряные и медные медальоны по весу с монетами не соотносятся. Медальонами награждали отличившихся граждан, кроме того, у римлян был обычай дарить друг другу старинные медные монеты, особенно ассы с изображением двуликого Януса, в дни январских календ с пожеланиями благополучия. Золотые медальоны служили дипломатическими подарками союзным варварским племенам. И уже там вожди, получившие такой почетный знак внимания, приделывали к ним ушки, которые были выполнены в характерном для их культуры стиле; и проба металла на ушках отличается от пробы самого медальона.

— Монеты-медальоны были значимым подарком по сравнению с каким-нибудь «вещественным» приношением?

— Они очень высоко ценились. Сами римляне бережно относились к монетам, их целостность защищалась законом. Существовали наказания за порчу монет; законопослушным гражданам Римской империи не приходило в голову пробивать в монетах и медальонах отверстия или приделывать ушки, они хранили свои награды как память «в столе». А варварские вожди носили медальоны на груди как знак их принадлежности к римской военной элите, причем так, чтобы портреты императоров были видны всем. На реверсе были разные изображения — триумфальные колесницы, сцены сражений. На эрмитажном медальоне Константина Великого, который представлен на московской выставке, на троне восседает император, а по сторонам от трона стоят его четыре сына.

Образ императора, наряду с другими изображениями на монетах, зачастую служил амулетом-оберегом, поэтому до наших дней дошло много монет с пробитыми на них отверстиями или ушками. По расположению этих отверстий, а также по большей степени потертости одной из сторон мы можем судить о том, какое изображение было приоритетным для владельца оберега.

— Но на монетах мы встречаем не только портреты императоров, но и богов. Получается какая-то дихотомия символов.

— Первоначально именно богов изображали на лицевой стороне монет, как гарантов подлинности денег. Со времен империи их сменили портреты императоров, изображения же богов стали занимать оборотные стороны. Отмечу, что в Риме портретное искусство было на высоком уровне, в нем римляне превзошли греков. Монеты являются зачастую единственными дошедшими до нас памятниками, по которым мы можем судить о том, как выглядел тот или иной император.

Поскольку римляне прежде всего были деловыми людьми, они и свои отношения с богами строили на партнерской основе. По принципу Do ut dеs — ты мне, я тебе. Когда начались такие серьезные испытания для Рима, как Пунические войны, римляне даже переманивали чужих богов на свою сторону. Подходят, например, к Карфагену и не знают, кто у них главный бог. Поэтому обращаются осторожно: «Бог ты или богиня, оставь храмы Карфагена, оставь их народ, переходи к нам, даруй нам победу. За это мы тебе поставим храмы, будем приносить жертвы». Так они очень легко приспосабливали чужих богов, адаптировали к своей религии. Боги всегда присутствовали в жизни римлян: подавали знаки, в храмах раздавались их голоса, предостерегая или советуя. Отсюда и обычай гадать, подбрасывая монету. На ассах и их более мелких фракциях, на лицевой стороне находились изображения голов Януса, Сатурна, Геркулеса, Минервы, других богов, а на оборотной — передняя часть корабля, называвшаяся пророй. Поэтому римляне загадывали: «голова или корабль», подобно тому, как мы сейчас — «орел или решка».

— Видимо, именно к римским временам восходят традиции русской денежной чеканки?

— Это не совсем так. Но римские монеты были известны с давних пор. Начнем с того, что в Крыму, который был частью Римской империи, эти монеты участвовали в местном денежном обращении, поэтому встречаются и во время раскопок, и среди случайных находок. На территории Древней Руси известны большие клады римских денариев, особенно в ареале черняховской культуры. Недавно в Великом Новгороде нашли медную монету Константина I. Контакты были, стершиеся римские медные монеты поступали в качестве сырья и использовались как металл. Их находят, например, в кладах на западе Ленинградской области. Древняя Русь ориентировалась в своей зарождающейся монетной чеканке на византийские традиции. Если сребреник Ярослава Мудрого не имел прямого прототипа среди византийских монет, то тип златника Владимира Святого восходит к монетам императоров Василия II и Константина VIII, сестра которых — царевна Анна — стала женой князя Владимира. Русские князья поняли важность монеты как декларации независимости государства. Князь изображался на троне, с царскими регалиями, подобно византийскому императору, чей авторитет был чрезвычайно высок в Средние века.

Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Международного нумизматического клуба.