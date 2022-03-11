В галерее «Всекохудожник» идет выставка карикатуриста Владимира Буркина. Видеоблог «Культуры»

Третьего марта на площадке «Всекохудожник» ROOTS GALLERY открылась экспозиция художника-карикатуриста Владимира Буркина. Проект «Рыбец» знакомит с живописью, графикой и арт-объектами, созданными талантливым автором.





Голова, растущая из табуретки, несчастный мужчина, выкрикивающий из рта молоток и гвозди, рыба, упрямо косящая взглядом в зрителя, заинтересуют самого индифферентного посетителя. Остроумные зарисовки, которые можно сравнить ни много ни мало с поэзией обэриутов, заставят рассмеяться и все же задуматься, а потом и улыбнуться.





Да, обэриуты упомянуты не случайно, художник большой поклонник их творчества, а его любимый автор — Даниил Хармс. Так что выставку можно сравнить и с театром абсурда, в котором оказывается зритель. И как в древнегреческом театре его ждет катарсис: внезапное ощущение теплой любви художника к маленькому смешному человеку, который плывет как небольшая рыбка в страшном житейском море.