Эрмитаж вернулся на Урал

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

Материал опубликован в спецномере газеты «Культура» от 15 декабря 2021 года .

За первые пять месяцев работы «Эрмитаж-Урала» более 50 тысяч горожан и гостей столицы Урала побывали в обновленном здании картинной галереи, чтобы посмотреть коллекцию Екатеринбургского музея изобразительных искусств и шедевры из собрания Государственного Эрмитажа — полотна Моне, Писсарро, Ренуара, Гогена, Ван Гога, Сезанна и других великих импрессионистов.

«Эрмитаж-Урал» найти легко — самый центр Екатеринбурга, «уральский Арбат» — пешеходная улица Вайнера, здание старой картинной галереи, куда свердловская интеллигенция привыкла ходить на вернисажи еще с довоенного времени. У этого дома своя столетняя история — его построил в 1912 году оптовый торговец мануфактурой екатеринбургский купец первой гильдии Бардыгин. Проект он заказал Константину Бабыкину — знаковому архитектору для Екатеринбурга начала XX века, считающемуся основателем архитектурной школы на Урале. До революции здесь бойко торговал мануфактурный магазин, после разместилась типография, а с 1936 года — Свердловская картинная галерея.

Бывший купеческий двухэтажный дом с мезонином стал одной из четырех площадок города, где в 1941 году находились сокровища, вывезенные из Эрмитажа. В Свердловск из Ленинграда было отправлено два эшелона: в одном около полумиллиона экспонатов, во втором около 700 тысяч. Третьего эшелона не было — началась блокада. Вместе с бесценной коллекцией в эвакуацию отправились и сотрудники Эрмитажа, которые несли ответственность за ее сохранность и продолжали научную деятельность. В Ленинград шедевры вернулись только осенью 1945 года. В знак благодарности Эрмитаж подарил Свердловску более 200 экспонатов для пополнения коллекции картинной галереи, которая в 1988 году стала Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. С тех пор связи с Уралом никогда не распадались — открывались выставки из собрания Государственного музея, проводились Дни Эрмитажа.

Мы строили-строили...

Идея о том, что историческое здание картинной галереи нужно превратить в современное выставочное пространство и сделать особый акцент на истории эвакуации, возникла еще восемь лет назад. В 2014 году было подписано соглашение губернатора Свердловской области с Государственным Эрмитажем о создании на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств культурного центра «Эрмитаж-Урал». Организация представительств Эрмитажа в регионах России и за рубежом — практика не новая. Сам Эрмитаж не финансирует строительство — это прерогатива города, где есть инициатива создания выставочного пространства. В 2005 году по этой модели открылся центр в Казани, в 2010-м в Выборге, в 2019 в Омске. Но екатеринбургский проект постоянно буксовал из-за проблем с финансированием. В ноябре 2018 года тендер на строительство получила екатеринбургская компания «Атомстройкомплекс» — она была единственной, заявившейся на конкурс по проведению строительных работ. Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев говорил тогда, что компания решила «пойти городу навстречу», поскольку «за эту работу вряд ли кто-то возьмется, а «Эрмитаж» городу нужен». Сложность состояла в том, что историческое здание галереи нужно было отреставрировать, соблюдая все нормы в отношении архитектурного памятника, рядом возвести современный корпус-пристрой и еще музейное фондохранилище. Желающих взять такой некоммерческий объект долго не находилось. Но когда строительство вышло на финальную стадию, вмешалась пандемия, и сроки перенесли еще раз. Только теперь уже отступать было некуда: для открытия была выбрана символическая дата — 1 июля 2021 года, ровно 80 лет назад из Ленинграда в Свердловск отправился первый эшелон с эвакуированными шедеврами.

Пойдем гулять по «Эрмитажу». Нет, в Питер мы не полетим

Сотрудники «Эрмитаж-Урала» советуют начинать знакомство с выставочным центром с верхнего, третьего этажа и потом обязательно спуститься на второй по сохранившейся винтовой железной лестнице — так можно в буквальном смысле прикоснуться к прошлому картинной галереи, узнать об истории эвакуации и быте ленинградских сотрудников. Мемориальную экспозицию сделали интерактивной: воссоздано пространство вагона, внутри которого — ящики с шедеврами. Видеоинсталляция передает ощущение движущегося поезда. В одном из открытых ящиков — репродукция картины «Возвращение блудного сына». Этот всемирно известный шедевр тоже был в эвакуации в Свердловске.

На втором этаже расположена постоянная экспозиция Екатеринбургского музея изобразительных искусств. В нее входят разделы «Искусство античного мира» и «Западноевропейское искусство XV–XX веков». Среди экспонатов — те самые дары Свердловской картинной галерее от Государственного Эрмитажа в знак благодарности за спасение коллекции.

Весь первый этаж — это пространство временных выставок из собрания Государственного Эрмитажа. Они будут сменять друг друга два раза в год. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время праздничного видеомоста в честь открытия центра пообещал: «В течение нескольких десятилетий каждый житель Екатеринбурга и Урала сможет увидеть весь Эрмитаж!» И если судить по первой выставке, у горожан нет повода в этом сомневаться: в «Эрмитаж-Урале» была представлена французская живопись и скульптура XIX века «от романтизма к импрессионизму»: около 80 картин и скульптур из собрания Эрмитажа, среди которых работы Ван Гога, Гогена, Моне, Писсарро, Родена и других знаменитых мастеров. Экспозиция находилась в Екатеринбурге с июля по октябрь и, несмотря на пандемийные ограничения, пользовалась огромным интересом у горожан.

«Эрмитаж-Урал» по своим параметрам готов к приему выставок из любого музея мира. Например, то, что экспонируется в Лувре, мы можем показывать и в нашем выставочном зале», — прокомментировал газете «Культура» Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Сейчас выставочные события в «Эрмитаж-Урале» распланированы до 2024 года: по два в год от Государственного Эрмитажа и между ними — экспозиции Екатеринбургского музея. Так, например, сейчас проходит выставка одного шедевра: до февраля 2022 года у горожан есть возможность увидеть полотно кисти Питера Брейгеля Младшего «Проповедь Иоанна Крестителя». В планах — проект, посвященный Брюллову. Что касается других событий, не связанных с коллекцией Государственного Эрмитажа, ближайшее из них — Шестой Международный фестиваль меццо-тинто, который впервые пройдет в пространстве «Эрмитаж-Урала». Этот самый масштабный в уральском регионе проект, популяризирующий искусство современной печатной графики, состоится в декабре 2021 года. Зрители увидят персональные выставки семи современных художников, которые по географическому принципу объединены в две группы: мастера меццо-тинто Старого и Нового Света, а также Восточной Азии.

Кроме видимой зрителю выставочной деятельности, сотрудники центра ведут большую научную работу. Так, например, в новом Реставрационно-хранительском корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств, который открылся вместе с «Эрмитажем-Уралом», в ноябре прошли уникальные мастер-классы по реставрации мебели и художественных рам. Принять в них участие приезжали специалисты из музеев Урала и Сибири. Опыт коллег из Санкт-Петербурга они перенимали в мастерских корпуса, оснащенных современным оборудованием для работы реставраторов.

«Эрмитаж-Урал» — это не только выставочное пространство. Сюда можно прийти, чтобы полистать книги по искусству в музейной библиотеке, узнать что-то новое в лектории, встретиться с друзьями в кофейне или заглянуть в сувенирную лавку. И хотя адрес центра — Вайнера, 11, — пока не во всех туристических путеводителях на первом месте, для екатеринбуржцев «Эрмитаж-Урал» уже стал новой городской культурной достопримечательностью.

Фотографии предоставлены пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительных искусств.