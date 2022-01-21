Нейросеть спасет мир?

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Ошибки искусственного интеллекта и путешествие в космос — на первой международной биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа Арт Музее.

Ольга Свиблова, основатель Мультимедиа Арт Музея, не в первый раз опережает свое время. В 1996-м, когда страна привыкала к посткоммунистической жизни, она открыла Московский дом фотографии — и показала, что такое современное фото. В начале 2000-х ее детище получило новое название — Мультимедиа Арт Музей. Многие удивлялись: зачем менять ставшее брендом имя? Однако Ольга Львовна решила, что будет заниматься не только фотографией, но и самыми разными медиа: видео, инсталляциями и даже традиционной живописью. И вот новый шаг, подарок к 25-летию институции: первая международная биеннале «Искусство будущего/Art for the future». Ковидная пандемия буквально толкнула нас в объятия цифровизации. И хотя заигрывание с NFT и digital-искусством началось не вчера, изменения заняли бы больше времени, если б не глобальный переход в онлайн. И пусть некоторые игроки арт-рынка пока скептически относятся к цифровому искусству, Ольга Свиблова не побоялась отдать ему все семь этажей МАММ. И, похоже, не прогадала.

На Остоженке представлены 60 проектов, причем более трети созданы иностранными художниками. Главные звезды из наших — группа AES+F, авторы эпичных мультимедийных полотен, тонко сочетающих пафос и иронию. В проекте «Турандот», созданном совместно с Театром Массимо (Палермо), художники отталкиваются от «старого» Китая с его патриархальным укладом и переносятся в футуристический Пекин образца 2070 года: с матриархальными правилами и кибер-эстетикой. Еще один наш художник Аристарх Чернышев анализирует общество потребления. Цивилизация «одноразовых товаров», по мнению автора, обречена — и косметическими улучшениями вроде сортировки мусора уже не обойтись. Грядет новый экономический уклад, и его рождение будет мучительным и страшным. А пока зритель может подойти к большому экрану и с помощью дополненной реальности увидеть, сколько мусора «носит» на себе каждый день.

Чуть более оптимистичным видит будущее британский художник Stanza, приехавший на открытие биеннале в Москву. Представленная им инсталляция «Читатель» — на самом деле автопортрет: скульптура в виде человека, чье «тело» украшено множеством маленьких экранов с мигающими текстами.

— Это миллионы книг, опубликованных с 1952 года и хранящихся в Британской библиотеке, — пояснил художник «Культуре». — Мне хотелось показать, как виртуальный мир проникает в нас. Сегодня мы используем смартфон, чтобы позвонить, записать видео или почитать новости, однако он подключен к сложным алгоритмам искусственного интеллекта. И со временем превратится во встроенный в нас маленький чип, который будет знать, говорим мы правду или лжем, — как уже знают страховые компании. И через 20—30 лет мы окажемся в ситуации, когда технологии невероятно сблизят нас или, напротив, еще сильнее разобщат.

Впрочем, далеко не все художники относятся к AI с оптимизмом. Искусственный разум порой напоминает мысли младенца: до гениальной виртуозности ему еще далеко. Пример тому — причудливые «Гуглонатюрморты»: художник Дмитрий Кавка имитирует странные изображения, которые создают нейронные сети, в свою очередь пытающиеся рисовать, как настоящие художники. В итоге получаются гротескные «натюрморты»: нагромождения из бананов, горшков с цветами, письменных столов и кроссовок — без какой-либо логики.

Впрочем, возможно, она пока просто нам непонятна. Разобраться в ней пытается аргентинская художница София Креспо: она использует алгоритмы нейронных сетей и с их помощью комбинирует изображения реальных животных. Получаются диковинные существа: этот бестиарий XXI века София назвала «Нейронным зоопарком». Задача художницы — понять, что общего в творческом полете человеческой и машинной мысли, и пока ответ — по крайней мере, для обывателя — выглядит как «ничего».

В общем, искусственный интеллект еще далек от совершенства, однако ему уже поручают важные задачи. Например, подбор работников для компании. Нидерландская художница Симон С. Никиль обращается к новомодной практике — когда AI анализирует мимику кандидата, приславшего видеовизитку, и выносит свой вердикт. Увы, машина нередко ошибается — и на это намекает название проекта «Слоновий сок». Программы, «читающие» по губам, часто распознают фразу I love you («Я люблю тебя») как Elephant juice («Слоновий сок»). Так что вопрос безграничного доверия нейросетям становится особенно актуальным.

Впрочем, некоторые художники предлагают не ставить человека во главу угла и вообще — сбросить антропоцентрическую перспективу с парохода современности. Например, звезда израильского искусства Михаль Ровнер в видеоинсталляции «Механизм» показывает, как множество вращающихся человеческих фигурок оказываются шестеренками какой-то гигантской бездушной машины. А международная арт-группа Random International представляет кинетическую скульптуру «Фрагменты»: бесчисленные маленькие зеркала вращаются по взмаху руки зрителя. Вот такая коммуникация: ты делаешь приветственный жест, а зеркало тебе что-то отвечает — на своем, «бесчеловечном» языке. Но самое странное, даже жуткое впечатление — от «общения» с инсталляцией Екатерины Попович. Существа, напоминающие гигантских червяков, следят за тобой глазами-камерами и поворачивают «голову», куда бы ты ни шел. Что это — метафора «Большого брата» или, говоря современным языком, Big Data? Как бы то ни было, возможно, скоро нам придется выстраивать отношения с другими, «нечеловеческими» агентами — тем же искусственным интеллектом, когда он совсем окрепнет. А еще — не только осваивать пространство вокруг себя, но и учитывать остальных «обитателей» Земли и космоса.

А ведь в рамках нашей «глобальной деревни» космос тоже становится ближе. Уже есть идеально четкие снимки далекого Плутона и каменистой поверхности Марса; на орбиту отправляются космические туристы и даже съемочные группы. И то ли еще будет! Почувствовать себя межпланетным странником предлагают скульптор Энтони Гормли и астрофизик Приямвады Натараджан. Надеваешь шлем виртуальной реальности и оказываешься в открытом космосе, где Земля светится огромным голубым шаром. Прыгаешь по лунным кратерам, вздымая пыль, и ностальгически машешь рукой родной планете. И, кажется, начинаешь понимать, что чувствуют космонавты, окруженные черной бездной. А завершаешь путешествие апокалиптичным полетом на огненное Солнце. Ведь все в этой жизни конечно — и однажды гигантское светило расплавит бедную Землю. И наше желание заглянуть в будущее — не попытка ли удержать власть над непредсказуемым и стремительным временем?

Фотографии: Александр Авилов / АГН «Москва».