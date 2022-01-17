Время собирать камни: выставка «Сардиния — остров мегалитов» в Государственном Эрмитаже

Екатерина ГИНДИНА, Санкт-Петербург

В Государственном Эрмитаже завершилась выставка «Сардиния — остров мегалитов. От менгиров к нурагам: история в камне в сердце Средиземного моря».

До Петербурга эту выставку уже представили в Берлине, после Эрмитажа она отправится в Салоники и Неаполь. Интерес к ней велик, ибо древности Сардинии за пределами Италии в последний раз показывали 40 лет назад (в Германии). С тех пор сделано много открытий, но каталог 1980 года специалисты до сих пор считают одним из лучших изданий по археологии острова.

И вот новая экспозиция. В витринах — древние статуэтки из камня и бронзы, орудия ремесла, оружие, керамика, украшения, макеты, фотографии и даже фрагменты тех самых, упомянутых в названии мегалитов. Все предметы — из музеев Сардинии: Национального археологического музея (Кальяри), Национального археологического музея Дж. Аспрони (Нуоро), Национального археолого-этнографического музея Г.А. Санна (Сассари).

О выставке и о древней цивилизации Сардинии рассказывает Юрий Пиотровский, заместитель заведующего Отделом археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, куратор экспозиции.

— По нашим с Манфредом Навротом (главным хранителем Музея преистории и древней истории Государственных музеев Берлина) пожеланиям, выставка охватывает археологические материалы от неолита до железного века. Таким образом, на ней представлено развитие мегалитической культуры на острове на протяжении тысячелетий. Но главная тема — время нурагов, самый потрясающий период в древней истории Сардинии.

— Почему именно мегалиты?

— Сардиния — центр мегалитической культуры со второй половины V тысячелетия до н.э., то есть с очень раннего времени. Памятники ее уникальны.

В Европе подобные сооружения в это время известны только в северо-западной Франции, на Нормандских островах, в Каталонии и на Корсике. Например, в Бретани открыты ступенчатые архитектурные сооружения — керны (курган Барненез), возведенные раньше, чем подобные памятники в Египте…

— Но мегалиты ведь нельзя привезти вместе с выставкой…

— Некоторые детали мегалитических сооружений или их копии, как оказалось, привезти можно. Итальянские коллеги показывают на экспозиции каменную «пробку», закрывавшую вход в одну из скальных гробниц. И менгир (от бретонского — длинный камень), отдельно стоящий мегалит. Такие камни могли быть разных размеров и, как правило, имели антропоморфную форму. В данном случае это стела с двумя парами женских грудей. Важно помнить, что, поклоняясь менгирам, человек поклонялся не камню, как иногда пишут, а тому, кто внутри (предку или божеству).

Кроме того, на выставке есть фотографии мегалитов, их описания. И макет потрясающего, единственного в Средиземноморье архитектурного сооружения (оно находится в Монте Д`Аккодди), которое напоминает зиккураты Древнего Востока. Вернее, наоборот, зиккураты повторяют архитектуру этого памятника!

Наконец, равноправный экспонат на выставке — экран, на котором демонстрируются прекрасные видеофильмы с пейзажами Сардинии и видами памятников, материал из которых представлен на выставке.

— Какие виды мегалитических сооружений существовали на Сардинии?

— Считается, что самые первые мегалитические сооружения, которые появляются на Сардинии, — кромлехи (круги из камней), которые возводились вокруг могил. Такая система оформления погребальных комплексов живет тысячелетиями на всех территориях Евразии.

Кроме них, существовали скальные гробницы — «дома ведьм», как их называют местные жители. Их вырубали прямо в скале, внутренние поверхности иногда заполняли росписями или рельефными изображениями быков, а входное отверстие закрывали каменной «пробкой». Если говорить о параллелях, то аналогичные сооружения известны на Мальте.

Как и во всей доисторической Европе, на Сардинии известны коридорные и галерейные гробницы, дольмены. Немного позже появляются «гробницы гигантов». Их основа — коридорные или галерейные гробницы, фасад которых оформлен особо: с небольшим входным отверстием и «скамеечкой», но вход во внутреннее пространство расположен с одной из боковых сторон. Эти сооружения местные легенды связывали со злобными великанами — орками. Однако раскопки показали, что в одной такой могиле может быть похоронено до 100 человек.

Это очень интересное явление, тем более что у нас на Кавказе есть прямые аналоги части погребальных сооружений, которые существуют на Сардинии. Но это открытия последних лет...

— Что такое нураги и чем они интересны?

— Это башни, строительство которых начинается в XVIII веке до н.э., а заканчивается, видимо, к концу бронзового века или чуть раньше. Однако в конце бронзового века (XIII–X вв. до н.э.) их еще использовали, они продолжали жить. И в дальнейшем, до VI–IV вв. до н. э. вокруг них существовали поселенческие комплексы, а сами нураги служили святилищами.

Нураг — башня, сложенная из каменных блоков насухо. Есть сооружения однобашенные, но есть и целые комплексы. На видео, предваряющем выставку, хорошо видно, что в большинстве случаев они занимают господствующее положение на местности. Иногда эти башни находятся в горах, иногда на плоскости, но от них почти всегда открывается вид на огромнейшее пространство.

О том, для чего строили нураги, исследователи до сих пор спорят. Сторожевые башни? Крепости, которые охраняют определенную территорию? По находкам понятно, что их использовали для жизни…

— Археологические находки, представленные на выставке, очень разнообразны…

— Да, здесь материалы целой свиты археологических культур разных эпох, которые имеют свои названия, но итальянские коллеги эти названия редко упоминают. Они организовали экспозицию на основе периодизации — от неолита до железного века…

Есть много интересных предметов. Это фрагменты каменных «ажурных» статуэток, самые разнообразные орудия труда, охоты и хозяйства (наконечники стрел из обсидиана, каменный топор, шилья, проколки), бусы из камня и браслеты из раковин (все это 4–3 тысячелетия до н.э.). К слову, браслеты из раковин типичны для всего Средиземноморья и Черноморья тоже.

Есть прекрасная орнаментированная посуда разных форм, потрясающие женские фигурки. Любопытный предмет — защита руки лучника от тетивы. На нем, очевидно, при вторичном использовании, процарапаны значки и римские цифры.

— Какие из находок связаны со временем нурагов?

— Самые разные, их больше всего на выставке. Это эпоха средней бронзы, уже освоен металл, и Сардиния — центр металлургии (одна из возможных предполагаемых функций нурагов — охрана естественных богатств, месторождений).

В двух витринах представлены слитки металла, меди. Их производили в большом количестве как средство обмена. И такие линзовидные слитки встречаются сейчас по всему миру.

Есть медный слиток в виде шкуры быка. На кораблях эпохи бронзы (один из последних был обнаружен около 10 лет назад у берегов Турции) находят десятки таких слитков. На Сардинии их встречено больше, чем на других территориях Средиземноморья, и на них есть знаки, которые считаются знаками сардинского производства.

Далее представлены плоский топор и реконструкция того, как он закреплялся на рукояти, литейная форма для кинжалов, посуда, части жаровен, зернотерка, пряслица и грузик для ткацкого станка, булавки, браслеты, фрагмент фибулы, части инструментов… Все эти предметы рассказывают о том, какими ремеслами занимались древние жители острова, как был устроен их быт.

— Эффектнее всего выглядят бронзовые фигурки…

— Да, это одни из самых интересных экспонатов выставки — в Италии их называют «бронзетты». Подобные фигурки появляются по всей Европе в эпоху поздней бронзы, они известны и на Кавказе. С этим же временем связывают появление святилищ, в материалах которых их находят.

Всего на сегодняшний день среди сардинских находок насчитывается 264 антропоморфные статуэтки. Любопытно, что среди них нет ни одной обнаженной фигуры. Больше 50% — это воины со щитами и рапирами, лучники, стреляющие из лука. Отдельная группа — фигурки воинов (их всего 10) с четырьмя глазами, двумя парами рук и двумя щитами. Целая серия изображает людей, приносящих дары, известно свыше 200 зооморфных «бронзетт»…

Выделяются изображения женщин, на коленях у которых сидит ребенок. Один из сардинских исследователей, Джованни Лиллиу, назвал статуэтку, которая представлена на нашей выставке, «Благодать». Руки женщины подняты с раскрытой ладонью вверх в характерном жесте, она за что-то благодарит или о чем-то молит богов…

— Есть очень изящная бронзовая лодка...

— Это «новичелла» — вотивная модель корабля (подношение божествам). Таких на Сардинии найдено свыше 140. Существует предположение, что в святилищах они подвешивались и использовались как лампады. Но если на глиняных моделях (их известно около 500) сохранились следы огня, то на бронзовых такие следы — редкость.

Эти миниатюрные корабли бывают разной формы, тот, который представлен на выставке, — необычный, треугольный. На нем помещены фигурки животных, птиц и модели нурагов. И это характерно для таких «бронзетт». Как правило, на них «плывут» животные острова, только в одном единственном случае присутствует человек, еще в одном — обезьяна. И никогда ни одного морского зверя или рыбы. Ростры глиняных и бронзовых вотивных моделей всегда выполнены в виде голов оленя, барана или быка.

— Самый большой по размеру экспонат выставки — каменная фигура мужчины…

— Да, этот экспонат — важнейший. Эта статуя, которая представляет кулачного бойца, впервые покинула Италию.

В 1974 году археологи открыли на Сардинии могильник Монте-э-Прама. С 1975 по 1979 год там было раскопано около 30 захоронений. В них находились останки в основном молодых мужчин. Сегодня эти погребения датируются XIII–IV вв. до н.э.

Замечательно, что по всей площади могильника, поверх захоронений, было обнаружено 5000 фрагментов разбитых статуй. Один из них — рука, держащая часть щита, — тоже представлен на нашей экспозиции.

Итальянские реставраторы после долгих лет работы собрали 28 скульптур из 3000 фрагментов. И все они повторяют «бронзетты». У них такая же одежда, такие же доспехи, оружие. Даже позы аналогичны. Одна из этих фигур и представлена на выставке.

Раскопки на Монте-э-Прама продолжаются. В 2014 году там были найдены статуи лучшей сохранности, чем в первые годы. Но сохраняется та же картина — могильник, а поверх лежат разбитые скульптуры.

В Средиземноморье такой памятник единственный. Больше нигде ничего похожего нет.

— Таких нет, но очень многие из памятников Сардинии имеют аналоги в Европе, на Кавказе, в Малой Азии. С чем это связано?

— Очень хочется найти контакты между дальними территориями, учитывая морские течения Средиземного и Черного морей. Однако сегодня доказано, что на таких территориях может происходить независимое развитие при всем сходстве их памятников.

Древние люди в разных частях света работали с камнем, и камень подсказывал какие-то идеи, конструкции. Точно так же великие философские, научные идеи неоднократно зарождались одновременно в разных частях света.

Мой любимый философ Мирча Элиаде подчеркивал: «Очевидно, что эти объекты (мегалитические) специально строились такими монументальными и прочными, способными выдержать испытания временем…Скала, столп, гранитный блок живут вечно, демонстрируя постоянство и нерушимость — в конечном счете это вид существования, не подверженный времени. Мегалитический культ мертвых, вероятно, опирался не только на веру в то, что душа остается жить вечно после смерти, но, и, главное, на уверенность в могуществе предков и надежду на их защиту и помощь».

И эти верования сохранялись на Сардинии веками. Уже в Средневековье, в 594 году Папа Григорий Великий жалуется вождю племени барбарикинов Госпитону на то, что горцы Сардинии продолжают поклоняться камням и деревьям.

Интересно, что во многих местах в Средневековье и позже строили христианские церкви рядом с мегалитами или включали камни мегалитических сооружений в структуру церковного помещения, как, например, в Португалии. На Сардинии в границах святилища Санта Анастасия была построена византийская церковь.

Археологи — люди серьезные, они предельно точны и осторожны в формулировках. Литераторам, философам и любителям древней истории позволительно строить более смелые гипотезы. Мирча Элиаде считает, что древние верования оказали огромное влияние на мировую культуру. На протяжении всей истории человечества они снова и снова преломлялись по-разному, и их отголоски можно обнаружить в христианстве.

Вряд ли мы когда-нибудь сможем проследить все эти трансформации, потому что письменных источников древнего времени не существует и мифологическая основа тех верований нам неизвестна. Однако идея такой преемственности, несомненно, имеет под собой основу. Достаточно вспомнить, как христианство на Руси впитывало в себя и преобразовывало языческие мифы и ритуалы.

Фотографии предоставлены пресс-службой Государственного Эрмитажа.