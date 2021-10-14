Уральская индустриальная биеннале: на завод — как в галерею

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

14.10.2021

Уральская индустриальная биеннале: на завод — как в галерею

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 29 июля 2021 года в рамках темы номера «Как меняется культурная карта России».

Родина самоцветов и легендарного сказителя Бажова, крупнейший промышленный центр, место убийства царской семьи — чем еще известен Екатеринбург в России и за ее пределами? Последние 10 лет это еще и город, в котором проводится одно из крупнейших событий в мире современного искусства — Уральская индустриальная биеннале.

ВСЕ НА ЗАВОД!

Для бессменного комиссара Алисы Прудниковой, художественного руководителя биеннале на протяжении всех 10 лет существования, Уральская индустриальная биеннале — это «глокальный проект», соединяющий глобальное с локальным, всемирные центры современного искусства с постиндустриальным пространством на границе Европы и Азии.

— С самого начала миссией биеннале было позволить художникам со всего мира творчески осмыслить конкретные индустриальные территории. Сформулировать, чем мы здесь, на Урале, интересны сами себе, стране и миру, дать этим смыслам современную трактовку. При помощи больших фестивалей меняется «оптика» — мы стали международным проектом, который позволяет Уральскому региону взаимодействовать с глобальной тематикой. В 2019 году мы говорили о бессмертии. А тема этого года — «Время обнимать и уклоняться от объятий» — возникла еще до пандемии. Главный вызов для нас каждые два года — придумать тему, которая бы вызывала резонанс на уровне города, региона, страны и мира, — рассказывает она «Культуре».

В этом году четыре основные площадки биеннале в Екатеринбурге откроются 2 октября. Помимо основных событий непосредственно в Екатеринбурге, будут созданы 25 арт-индустриальных маршрутов, по которым зрители отправятся в восемь городов и поселков Свердловской и Челябинской областей, чтобы увидеть объекты, размещенные там.

Например, Василий Кононов-Гредин из Кирова в небольшом городе Сатка сделал инсталляцию «Сад камней» из 250 зеркал, установленных на уступах Березовского карьера. С 1980 года там добывали магнезит для производства огнеупорных кирпичей, но в прошлом году добычу прекратили. Насосы, откачивающие воду со дна карьера, остановлены, и карьер медленно заполняется водой. Зеркала Кононова-Гредина настроены так, чтобы отражать солнечный свет на воду и стены карьера, находящиеся в тени. Со временем карьер заполнится водой, «Сад камней» исчезнет, и ничто уже не будет напоминать ни об инсталляции, ни о добыче магнезита.

Разработкой программы-2021 занимаются кураторы из Германии: Чала Илэке и Аднан Йылдыз, возглавляющие художественный музей Кунстxалле в Баден-Бадене, и архитектор Ассаф Киммель из бюро Substance&Inhalt. Он известен проектами для модного дома Balenciaga, музея современного искусства во Франкфурте и нью-йоркского бюро OMA Рема Колхаса.

ОТКРЫВАЯ УРАЛ ЗАНОВО

В 2017 году куратором IV Уральской индустриальной биеннале был португалец Жоан Рибас — художественный критик, вице-президент по культурным партнерствам в Калифорнийском институте искусств. Вместе с другими участниками биеннале он размышлял о «Новой грамотности» и влиянии технологий на современное общество. И одновременно открыл для себя Урал.

— В Екатеринбурге сильна уральская идентичность. У этого города, на границе Европы и Азии, мощный потенциал — с одной стороны богатые традиции, с другой — много энергии для будущего развития. Думаю, биеннале 2017 года стала важным культурным событием в России и за ее пределами — было много художников со всех концов света с самыми разными точками зрения. Немаловажную роль сыграл сам город — для биеннале важен выбор места проведения. Объединение исторической архитектуры с современным искусством создает мост между местными и мировыми художественными сценами, — поделился с газетой «Культура» Жоан Рибас.

Вместе с Жоаном Рибасом в «новую грамотность» в 2017 году погружался и российский художник Павел Отдельнов. По его мнению, в Екатеринбурге удалось создать знаковый проект, интерес к которому есть как в самом регионе, так и в культурной среде Москвы и Санкт-Петербурга. Его вдохновляет и тема 2021 года. В связи с пандемийными ограничениями, считает он, ее можно понимать буквально: «Это про время масок, локдаунов и социальных дистанций, но также это разговор о проблеме коллективного и индивидуального».

В рамках программы этого года художник едет в поселок Сокол Челябинской области. Сокол был частью закрытого административного образования Снежинск, где разрабатывался советский атомный проект. Там в 30-е годы было построено конструктивистское здание, которое в какой-то момент являлось общежитием сотрудников секретной Лаборатории «Б», где ученые в статусе заключенных проводили исследования по радиобиологии и радиохимии. Павел Отдельнов создаст серию живописных полотен и медиаматериалов, которые представят зрителю авторский взгляд на историю советского атомного проекта.

Современное искусство — инсталляции, перформансы, видеоарт — не всегда понятны зрителю, у которого нет опыта восприятия новых форматов. Поэтому одна из задач биеннале — построение диалога с аудиторией. За пять месяцев до биеннале стартует набор медиаторов из числа екатеринбуржцев самых разных возрастов и профессий. Главные требования — личный интерес к индустриальной биеннале и гибкий рабочий график, который позволит водить экскурсии по площадкам.

Екатеринбургский инженер-физик Игорь Осинцев впервые стал медиатором в 2019 году. Проработав всю жизнь в окружении коллег с математическим складом ума, он решил поближе познакомиться с творческой средой.

— За 60 лет своей жизни я никогда так близко не общался с художниками, организаторами выставок. Я прошел обучение и стал водить экскурсии по цехам Уральского оптико-механического завода, где в тот год размещались произведения художников. В этом году снова готовлюсь стать модератором — хочу встретить новых художников, внимательно приглядеться к придуманным ими мирам. Особенно это актуально сейчас, когда все понимают, что так жить, как до пандемии, мы уже не будем, а что нас ждет впереди — неизвестно. Любопытно, что творцы из разных стран думают о нашем будущем, каким его представляют, — рассуждает он.

ВРЕМЯ ОБНИМАТЬ И ПОВОД ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Уральская индустриальная биеннале обещает стать одним из самых заметных культурных событий России этой осенью и увеличить турпоток из столичных городов в Екатеринбург, говорит председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева:

— Мы знаем много примеров, когда биеннале современного искусства становится туристическим событием, например, Биеннале современного искусства в Венеции, выставки в Центре Помпиду в Париже или фестиваль «Территория» в Москве, которые заставляют приезжать сотни тысяч людей. Биеннале в Екатеринбурге — это прекрасный повод посмотреть на Урал с необычной точки зрения. Ни с чем несравнимый опыт, когда ты видишь современное искусство, инкрустированное в пространство промышленных объектов, — говорит она.

Бюджет биеннале всегда складывается из бюджета государственного и привлеченного, объясняют в пресс-службе фестиваля. Базовое государственное финансирование в этом году — 31 млн рублей, остальной бюджет биеннале составляют гранты, партнерские и спонсорские взносы. Одним из партнеров, помогающих биеннале с финансированием, вот уже три проекта подряд является крупная компания Ростех. Также удалось выиграть президентский грант в 13 миллионов рублей на реализацию публичной программы.

В 2019 году пятая, юбилейная Уральская индустриальная биеннале собрала на территории Уральского оптико-механического завода 70 художников из 23 стран мира — от Испании и Южной Кореи до Мексики и США и была признана победителем VIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia как лучшая выставка года.

Хроника биеннале

Первая биеннале в 2010 году удивила и горожан, и самих художников тем, что одним из мест ее проведения стал, казалось бы, закрытый для публики знаменитый завод «Уралмаш». Так, в стенах одного из легендарных цехов, где когда-то выпускались танки, прошел концерт симфонического оркестра.

Через два года организаторы биеннале показали экспериментальную балетную постановку в действующем цехе завода «Уралтрансмаш», старейшего на Урале и единственного в России предприятия, собирающего самоходные артиллерийские установки.

Еще спустя пару лет Уральская биеннале на несколько месяцев оживила гостиницу «Исеть» — 10-этажный памятник конструктивизма в центре города, который пустует с 2013 года. Зрителям биеннале предложили пройти лабиринт из 108 номеров на десяти этажах и заглянуть в подвал.

Четвертая биеннале, которая проходила в здании бывшего Уральского приборостроительного завода, подарила Екатеринбургу сразу ставший знаковым арт-объект Тимофея Ради. На крыше завода в самом центре Екатеринбурга, там, где когда-то был установлен привычный лозунг «Слава труду», появились двухметровые буквы «Кто мы, откуда, куда мы идем?».

Пятая биеннале (2019) стала рекордной по посещаемости, собрав 115 тыс. зрителей.

Фотографии предоставлены организаторами биеннале. 

«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»