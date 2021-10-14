Уральская индустриальная биеннале: на завод — как в галерею

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 29 июля 2021 года в рамках темы номера «Как меняется культурная карта России».

Родина самоцветов и легендарного сказителя Бажова, крупнейший промышленный центр, место убийства царской семьи — чем еще известен Екатеринбург в России и за ее пределами? Последние 10 лет это еще и город, в котором проводится одно из крупнейших событий в мире современного искусства — Уральская индустриальная биеннале.

ВСЕ НА ЗАВОД!

Для бессменного комиссара Алисы Прудниковой, художественного руководителя биеннале на протяжении всех 10 лет существования, Уральская индустриальная биеннале — это «глокальный проект», соединяющий глобальное с локальным, всемирные центры современного искусства с постиндустриальным пространством на границе Европы и Азии.

— С самого начала миссией биеннале было позволить художникам со всего мира творчески осмыслить конкретные индустриальные территории. Сформулировать, чем мы здесь, на Урале, интересны сами себе, стране и миру, дать этим смыслам современную трактовку. При помощи больших фестивалей меняется «оптика» — мы стали международным проектом, который позволяет Уральскому региону взаимодействовать с глобальной тематикой. В 2019 году мы говорили о бессмертии. А тема этого года — «Время обнимать и уклоняться от объятий» — возникла еще до пандемии. Главный вызов для нас каждые два года — придумать тему, которая бы вызывала резонанс на уровне города, региона, страны и мира, — рассказывает она «Культуре».

В этом году четыре основные площадки биеннале в Екатеринбурге откроются 2 октября. Помимо основных событий непосредственно в Екатеринбурге, будут созданы 25 арт-индустриальных маршрутов, по которым зрители отправятся в восемь городов и поселков Свердловской и Челябинской областей, чтобы увидеть объекты, размещенные там.

Например, Василий Кононов-Гредин из Кирова в небольшом городе Сатка сделал инсталляцию «Сад камней» из 250 зеркал, установленных на уступах Березовского карьера. С 1980 года там добывали магнезит для производства огнеупорных кирпичей, но в прошлом году добычу прекратили. Насосы, откачивающие воду со дна карьера, остановлены, и карьер медленно заполняется водой. Зеркала Кононова-Гредина настроены так, чтобы отражать солнечный свет на воду и стены карьера, находящиеся в тени. Со временем карьер заполнится водой, «Сад камней» исчезнет, и ничто уже не будет напоминать ни об инсталляции, ни о добыче магнезита.

Разработкой программы-2021 занимаются кураторы из Германии: Чала Илэке и Аднан Йылдыз, возглавляющие художественный музей Кунстxалле в Баден-Бадене, и архитектор Ассаф Киммель из бюро Substance&Inhalt. Он известен проектами для модного дома Balenciaga, музея современного искусства во Франкфурте и нью-йоркского бюро OMA Рема Колхаса.

ОТКРЫВАЯ УРАЛ ЗАНОВО

В 2017 году куратором IV Уральской индустриальной биеннале был португалец Жоан Рибас — художественный критик, вице-президент по культурным партнерствам в Калифорнийском институте искусств. Вместе с другими участниками биеннале он размышлял о «Новой грамотности» и влиянии технологий на современное общество. И одновременно открыл для себя Урал.

— В Екатеринбурге сильна уральская идентичность. У этого города, на границе Европы и Азии, мощный потенциал — с одной стороны богатые традиции, с другой — много энергии для будущего развития. Думаю, биеннале 2017 года стала важным культурным событием в России и за ее пределами — было много художников со всех концов света с самыми разными точками зрения. Немаловажную роль сыграл сам город — для биеннале важен выбор места проведения. Объединение исторической архитектуры с современным искусством создает мост между местными и мировыми художественными сценами, — поделился с газетой «Культура» Жоан Рибас.

Вместе с Жоаном Рибасом в «новую грамотность» в 2017 году погружался и российский художник Павел Отдельнов. По его мнению, в Екатеринбурге удалось создать знаковый проект, интерес к которому есть как в самом регионе, так и в культурной среде Москвы и Санкт-Петербурга. Его вдохновляет и тема 2021 года. В связи с пандемийными ограничениями, считает он, ее можно понимать буквально: «Это про время масок, локдаунов и социальных дистанций, но также это разговор о проблеме коллективного и индивидуального».

В рамках программы этого года художник едет в поселок Сокол Челябинской области. Сокол был частью закрытого административного образования Снежинск, где разрабатывался советский атомный проект. Там в 30-е годы было построено конструктивистское здание, которое в какой-то момент являлось общежитием сотрудников секретной Лаборатории «Б», где ученые в статусе заключенных проводили исследования по радиобиологии и радиохимии. Павел Отдельнов создаст серию живописных полотен и медиаматериалов, которые представят зрителю авторский взгляд на историю советского атомного проекта.

Современное искусство — инсталляции, перформансы, видеоарт — не всегда понятны зрителю, у которого нет опыта восприятия новых форматов. Поэтому одна из задач биеннале — построение диалога с аудиторией. За пять месяцев до биеннале стартует набор медиаторов из числа екатеринбуржцев самых разных возрастов и профессий. Главные требования — личный интерес к индустриальной биеннале и гибкий рабочий график, который позволит водить экскурсии по площадкам.

Екатеринбургский инженер-физик Игорь Осинцев впервые стал медиатором в 2019 году. Проработав всю жизнь в окружении коллег с математическим складом ума, он решил поближе познакомиться с творческой средой.

— За 60 лет своей жизни я никогда так близко не общался с художниками, организаторами выставок. Я прошел обучение и стал водить экскурсии по цехам Уральского оптико-механического завода, где в тот год размещались произведения художников. В этом году снова готовлюсь стать модератором — хочу встретить новых художников, внимательно приглядеться к придуманным ими мирам. Особенно это актуально сейчас, когда все понимают, что так жить, как до пандемии, мы уже не будем, а что нас ждет впереди — неизвестно. Любопытно, что творцы из разных стран думают о нашем будущем, каким его представляют, — рассуждает он.

ВРЕМЯ ОБНИМАТЬ И ПОВОД ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Уральская индустриальная биеннале обещает стать одним из самых заметных культурных событий России этой осенью и увеличить турпоток из столичных городов в Екатеринбург, говорит председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева:

— Мы знаем много примеров, когда биеннале современного искусства становится туристическим событием, например, Биеннале современного искусства в Венеции, выставки в Центре Помпиду в Париже или фестиваль «Территория» в Москве, которые заставляют приезжать сотни тысяч людей. Биеннале в Екатеринбурге — это прекрасный повод посмотреть на Урал с необычной точки зрения. Ни с чем несравнимый опыт, когда ты видишь современное искусство, инкрустированное в пространство промышленных объектов, — говорит она.

Бюджет биеннале всегда складывается из бюджета государственного и привлеченного, объясняют в пресс-службе фестиваля. Базовое государственное финансирование в этом году — 31 млн рублей, остальной бюджет биеннале составляют гранты, партнерские и спонсорские взносы. Одним из партнеров, помогающих биеннале с финансированием, вот уже три проекта подряд является крупная компания Ростех. Также удалось выиграть президентский грант в 13 миллионов рублей на реализацию публичной программы.

В 2019 году пятая, юбилейная Уральская индустриальная биеннале собрала на территории Уральского оптико-механического завода 70 художников из 23 стран мира — от Испании и Южной Кореи до Мексики и США и была признана победителем VIII ежегодной премии The Art Newspaper Russia как лучшая выставка года.

Хроника биеннале

Первая биеннале в 2010 году удивила и горожан, и самих художников тем, что одним из мест ее проведения стал, казалось бы, закрытый для публики знаменитый завод «Уралмаш». Так, в стенах одного из легендарных цехов, где когда-то выпускались танки, прошел концерт симфонического оркестра.

Через два года организаторы биеннале показали экспериментальную балетную постановку в действующем цехе завода «Уралтрансмаш», старейшего на Урале и единственного в России предприятия, собирающего самоходные артиллерийские установки.

Еще спустя пару лет Уральская биеннале на несколько месяцев оживила гостиницу «Исеть» — 10-этажный памятник конструктивизма в центре города, который пустует с 2013 года. Зрителям биеннале предложили пройти лабиринт из 108 номеров на десяти этажах и заглянуть в подвал.

Четвертая биеннале, которая проходила в здании бывшего Уральского приборостроительного завода, подарила Екатеринбургу сразу ставший знаковым арт-объект Тимофея Ради. На крыше завода в самом центре Екатеринбурга, там, где когда-то был установлен привычный лозунг «Слава труду», появились двухметровые буквы «Кто мы, откуда, куда мы идем?».

Пятая биеннале (2019) стала рекордной по посещаемости, собрав 115 тыс. зрителей.

Фотографии предоставлены организаторами биеннале.