О чем говорят бактерии: выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

На Крымском Валу поселилось высокотехнологичное искусство.

Проект на стыке науки и искусства «Да живет иное во мне» открыл новое выставочное пространство: в Западном крыле Новой Третьяковки «обосновался» некоммерческий фонд Laboratoria Art&Science, основанный в 2008 году. Его творческий директор и куратор выставки Дарья Пархоменко отобрала для показа 11 проектов: большинство из них выполнены женщинами, в числе которых знаменитая сербская художница Марина Абрамович. Эти работы преследуют дерзкую цель: выстроить коммуникацию с необычными «собеседниками» — от минералов до искусственного интеллекта.

Весь XX век европейская философия пыталась разобраться с проблемой Другого — отличного на нас и одновременно чем-то похожего, — недаром диалог стал одним из центральных концептов гуманитарной науки. Взаимодействие с Иным, радикально отличающимся от нас, не менее важная проблема. Участники выставки пытаются показать, как мы общаемся с нечеловеческими агентами — от бактерий до лошадей. И ставят вопрос, сможем ли мы отбросить высокомерное представление о человеке как царе природы и чутко прислушаться к языкам живого и неживого мира.

К этим темам уже обращалась биосемиотика — наука о знаках в живых системах. Ее адепты считают, что обмен информацией строится по общим принципам — неважно, среди людей или бактерий. При этом последователи биосемиотики стремятся изменить научную парадигму. Мы привыкли рассуждать об отдельных, обособленных феноменах и не учитывать роль среды, взаимодействия с окружением. Например, многие считают иммунную систему барьером, преграждающим путь вредоносным бактериям и вирусам. Ученый Джеспер Хоффмайер уверен: на самом деле иммунная система — не «вещь в себе», а сложная интегрированная система сообщений, как эндокринная или нервная. Англичанка Венди Уилер, последовательница Хоффмайера, утверждала, что ум, тело и окружающая среда являются движущимся континуумом и биология может рассказать нам о культуре все.

Участники выставки, похоже, в этом не сомневаются. Например, Елена Никоноле изучает язык птиц с помощью искусственного интеллекта. Сначала AI «натаскивали» на птичьи трели, а потом попросили создать словарь: для перевода с пернатого на человеческий. По словам художницы, нейронная сеть оказалась не инструментом, а полноценным субъектом коммуникации. Однако оценить результаты проекта не так просто: в трехминутном видео подробно рассказывается о методе — но без подведения итогов.

Марина Абрамович с помощью эксперимента, выполненного совместно с российскими нейрофизиологами, проверяет, синхронизируется ли работа мозга у людей, смотрящих друг другу в глаза. А немецкая художница Агнес-Майер Брандис предлагает коммуницировать с деревьями. В рамках ее инсталляции One Tree ID зритель может капнуть на себя парфюм с запахом кроны и корней. И тем самым стать «собратом» для настоящей ели, включенной в экспозицию: ведь в природе деревья обмениваются информацией именно при помощи запахов.

В большинстве проектов задействован искусственный интеллект. Например, черное зеркало от Нины Райчич и SensiLab (Австралия) считывает выражение лица зрителя и выдает результат в виде изящной формулировки собственного сочинения. Правда, артикулировать эмоции нужно четко и в течение хотя бы нескольких секунд. При этом главное не перестараться: в ответ на утрированную улыбку корреспондента «Культуры» зеркало начало размышлять об экстатической реакции нервной системы.

Российский художник Даня Васильев предлагает задуматься о цифровом следе — ведь Всемирная паутина заботливо фиксирует каждый наш клик и скролл. В огромном шаре — словно у гадалки — отражаются участники чата: как прошлые, так и нынешние, к которым могут присоединиться зрители. Причем информация о собеседниках включает в себя не только расшифровку сообщений, но и разные биометрические данные.

Самый неожиданный и даже шокирующий «экспонат» — биоарт-перформанс французской художницы Марион Лаваль-Жанте «Да живет лошадь во мне». На видео показано, как Марион вкалывает себе сыворотку лошадиного иммуноглобулина — чтобы стать ближе к этому грациозному животному, размыть границу между лошадью и человеком. За несколько месяцев до перформанса художница начала вводить себе небольшие дозы лошадиных гликпротеинов — в рамках подготовки к акции. Зритель видит, как Марион после инъекции надевает приспособления, имитирующие лошадиные ноги, и на этих «ходулях» идет по студии — рядом с настоящей лошадью. Конечно, биохакинг — не новое явление, однако его адепты обычно преследуют утилитарную цель: улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни. Здесь же главная задача — разрушить иерархические отношения между живыми существами.

Наконец, в центре выставки — инсталляция Earthlink словенской художницы Саши Спачаль. С одной стороны, зрители могут подышать воздухом, обогащенным бактерией Mycobacterium vaccae. Она обитает в почве и обладает интересным свойством — повышает настроение: возможно, именно поэтому многие так любят возиться в саду. Правда, художница предупреждает: подачу воздуха со «счастливой бактерией» регулирует специальный компьютер — и частота «выбросов» публике неизвестна. Кроме того, зритель может поделиться своим выдохом: одна из частей инсталляции собирает микробиом находящихся в зале людей. В другой части «обитают» клевер Trifolium pratense и бактерии Rhizobium: находясь в симбиотических отношениях, они производят кислород и фиксируют азот. Наконец, в последней части инсталляции представлены куриные кости, мухи, грибы, семена растений — нечеловеческие агенты, обменивающиеся микробиомами через потоки воздуха и повторяющие цикл биогеохимического взаимодействия. Сложная система трубочек и колбочек напоминает: мы постоянно находимся во взаимодействии с Иным, и это меняет всех участников коммуникации.

«Культура» поговорила с Сашей Спачаль.

— Если я подышу рядом с вашей инсталляцией, действительно почувствую себя счастливой?

— Возможно — если будете приходить каждый день. Кстати, из бактерий Mycobacterium vaccae несколько лет назад начали делать антидепрессанты — я узнала об этом уже после создания проекта.

— Кто помог вам сконструировать компьютер, управляющий инсталляцией?

— У меня нет научного бэкграунда, но я много читаю, изучаю исследовательскую литературу. А также сотрудничаю с учеными, инженерами: целой группой специалистов — в одиночку с таким проектом не справиться.