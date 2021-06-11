Об этом писатель и музыкант рассказал в беседе с изданием «Клопс».
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».
Об этом сын соседки скончавшегося актера рассказал телеканалу 5-tv.ru.
Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.
Причина попадания артиста в черный список не указывается.
Об этом сообщил промоутер фестиваля Андрей Клюкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Мероприятие, отмененное в прошлом году, не состоится и в этом, сообщили в Twitter организаторы шоу.
Съемки 8-серийного фильма начались в Москве, сообщили организаторы.
Об этом сообщают источники РЕН ТВ.
Об этом сообщила президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.
Об этом говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Решение принято вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили организаторы.
Об этом сообщается в четверг на сайте театра.
Об этом говорится в сообщении на сайте фонда в четверг.
Премьера нового мультфильма состоится на сервисе Disney+, сообщила компания на странице в Twitter.
Премьера детективного триллера состоится 1 июля на онлайн-платформе IVI, сообщила пресс-служба серви...
Об открытии сообщила пресс-служба Северо-Кавказской палеолитической экспедиции.
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