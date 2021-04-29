Что скрывается «Под маской Венеции»: новая выставка в Музее-заповеднике «Царицыно»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Проект рассказывает о венецианском карнавале, азартных играх XVIII века и влиянии итальянцев на российское искусство.

Пока границы закрыты на замок, музей-заповедник «Царицыно» предлагает зрителям совершить путешествие в Венецию. Причем в изысканный и рафинированный XVIII век — с его роскошью и сибаритством. На выставке «Под маской Венеции» впервые в России представили более 100 экспонатов из Фонда городских музеев Венеции (Fondazione Musei Civici di Venezia): костюмы, карнавальные маски, кружево, вазы, гравюры и, конечно, картины. Экспозиция дважды переносилась из-за пандемии и лишь 27 апреля в рамках XХI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» открылась в Хлебном доме, где проработает до 29 августа. «Культура» поговорила с генеральным директором музея Елизаветой Фокиной и куратором выставки Дарьей Колпашниковой.

— Как удалось осуществить проект в условиях ограничений и неопределенности?

Елизавета Фокина: Идея сделать выставку совместно с Венецией возникла года три назад. Этот проект перекликается с несколькими «нашими» темами: первая, конечно, XVIII век, вторая — Екатерина Великая, а третья — декоративно-прикладное искусство. Наша коллекция декоративно-прикладного искусства охватывает период от Екатерины II до сегодняшнего дня. В 2019 году мы ездили на Венецианскую биеннале, где договорились с Фондом городских музеев Венеции и куратором выставки Кьярой Скуарчино о совместном проекте. Предметы из Венеции, особенно в таком количестве, никогда в Россию не приезжали. Мы понимали, что это будет непросто, в том числе в плане транспортировки, ведь часть пути нужно было проделать по воде. За два года произошло еще несколько событий, каждое из которых могло поставить точку в реализации проекта. Сначала случилось великое наводнение в Венеции, когда сумки из магазинов плавали по городу. Наши итальянские коллеги-музейщики, вопреки обстоятельствам, каждый день приходили на работу, реставрировали вещи. А затем началась пандемия, и нам пришлось перенести выставку с апреля 2020-го на осень, потом с осени на зиму и в итоге удалось открыть ее только сейчас.

— Как происходила транспортировка? Многие музеи из-за локдаунов отказались от международных проектов.

Дарья Колпашникова: Мы едва ли не единственный музей, который привез экспонаты из-за границы, причем не только графику, как это сделал Исторический музей с гравюрами Дюрера, но и объемные предметы. Обычно чтобы их получить, музейщики приезжают в страну, предоставляющую экспонаты, вместе описывают предметы, убеждаются в их сохранности. И только когда все акты подписаны, вещи отправляются в путешествие. Мы смотрели трансляции с монтажа, фотографировали каждое движение упаковщиков в Венеции. Потом экспонаты везли на специальных устойчивых катерах до склада, откуда уже по земле отправили в Россию. Мы благодарны итальянским коллегам, которые держали нас в курсе и успокаивали, потому что для них подобная перевозка — дело житейское.

Елизавета Фокина: И, конечно, мы благодарны итальянскому посольству, нашему основному партнеру, без поддержки которого невозможно было бы осуществить проект, и персонально — послу Итальянской Республики Паскуале Терраччано. В сложные моменты, когда возникала мысль отложить экспозицию или заменить итальянские экспонаты на российские, Итальянское посольство в России, а также Российское посольство в Италии и Фонд городских музеев настаивали на том, чтобы сохранить выставку.

Дарья Колпашникова: Я буквально заплакала от радости, когда наконец увидела грузовик с экспонатами из Венеции, ехавший по территории «Царицыно». На монтаже у нас стояла камера, которая фиксировала каждое наше действие. Раз в два часа я сверялась с итальянскими коллегами и писала им, если были вопросы. Например, как набить рукава костюма, чтобы он казался объемным.

— Сколько вещей на выставке из собрания «Царицыно»?

Дарья Колпашникова: Около 15 предметов. Мы старались деликатно дополнить экспонаты из Венеции, потому что русская публика соскучилась по итальянским вещам, и нам хотелось показать их максимально полно. Получились вполне удачные сочетания. Например, для экспозиции, изображающей итальянский дворец, требовалась мебель, но из Венеции ее везти слишком сложно. Поэтому мы взяли из нашего собрания прекрасное французское кресло, изготовленное в мастерской, которая продавала свои вещи в Венецию. А Пушкинский музей предоставил нам монету — венецианский дукат, который имеет полное право находиться в кабинете венецианского купца. В целом, большая часть русских предметов сосредоточена в зале, который называется «Путешествие в Россию». Он посвящен впечатлениям венецианских путешественников, в первую очередь Джакомо Казановы, гения места Венеции.

— Расскажите о самых интересных экспонатах, прибывших из Италии.

Дарья Колпашникова: Для меня каждый предмет особенный и выстраданный, потому что, когда отправляешь вещи в такое рискованное путешествие, выбираешь самое важное. У нас есть достаточно редкая вещь — венецианский корсет. А также нос гондолы — кружевной и при этом увесистый. Еще есть «Золотой лев», символ Святого Марка: рабочие на монтаже называли его «котиком». И, конечно, аутентичные настольные игры из венецианских казино XVIII века: мы первые, кто привез в Россию эти вещи. Во время работы над статьей для каталога я обнаружила, что в русском языке отсутствуют названия многих предметов. Пришлось консультировалась с итальянскими коллегами, как лучше назвать ту или иную деталь.

Елизавета Фокина: С точки зрения транспортировки самыми сложными были парадные костюмы. Недаром многие отправляют их вместе с манекенами, потому что снимать или надевать их крайне нелегко.

Дарья Колпашникова: У нас есть два женских платья, причем, одно из них не на взрослую женщину, а на статую Мадонны. Венецианцы были невероятными модниками, это видно по нарядным одеяниям, в которые они облачали статуи Мадонны на церковные праздники. Подобное платье кажется сшитым для девочки: посетителям будет интересно узнать, что оно предназначалось для статуи. На выставке есть также мужской камзол и жилет, украшенные пайетками, причем, каждая пайетка у хранителей по счету. Эти вещи действительно сложно надевать, однако у наших коллег большой опыт работы с костюмами, поэтому они спокойно справились с подобной задачей.

— Что еще увидят зрители?

Дарья Колпашникова: Вообще мы хотели, чтобы посетители чувствовали себя гостями Венецианского карнавала XVIII века. Аристократы той эпохи ездили в Гран-тур — просветительское путешествие, роскошным финалом которого был именно Венецианский карнавал. Наши гости, оказавшись в Венеции, должны выбрать свою судьбу: повернуть налево или направо. Справа их будет ожидать Венецианский карнавал и зал, посвященный карнавальным ритуалам, традициям. Это торжество, как известно, носит регламентированный характер. У каждого дня свой порядок: охота, балы; в разные дни готовятся особые блюда. Потом можно отправиться в казино, ведь в то время Венеция была единственным городом Европы, где официально разрешались азартные игры. Надеюсь, зрителей впечатлит дизайнерское оформление зала, созданное бюро PS Culture. Следующий зал посвящен тюрьме, куда попадает проигравшийся гость. В итоге ему, конечно, удастся выбраться из заключения, ведь на выставке витает дух Джакомо Казановы, гения места, однажды сбежавшего из знаменитой венецианской тюрьмы Пьомби.

Вообще у выставки большая интерактивная, квестовая составляющая, хотя мы, безусловно, держимся музейных рамок. Вы побываете во дворце вельможи, окажетесь в будуаре у венецианской красавицы и заглянете в кабинет венецианского купца, где рассказывается о его путешествиях. В этом зале много интересного интерактива. Например, мы сделали парфюмерную экспозицию совместно с итальянским брендом Acqua di Parma: нам хотелось рассказать о впечатлениях венецианских путешественников, которые привозили со всего мира специи, пряности, редкие породы дерева и виды кожи. На знаменитой венецианской таможне Пунта делла Догана стоял необыкновенный запах. Благодаря Acqua di Parma, больше сотни лет работающей с редкими и качественными ингредиентами, наши посетители смогут буквально вдохнуть венецианскую атмосферу. Также у нас есть тактильная экспозиция, где можно потрогать современное кружево, стекло и ощутить себя роющимся в ящичках венецианского купца. А еще можно отправиться в путешествие в Россию. «Россика» — важное явление в истории русского искусства: оно возникло вследствие влияния зарубежных — в первую очередь итальянских — мастеров на русскую живопись, которая в XVIII веке начала движение от парсунности в сторону европейского искусства. Отчасти это происходило из-за того, что наши государи в качестве придворных художников приглашали зарубежных мастеров. На выставке есть замечательная работа из музея-усадьбы «Архангельское» — ведута, пейзаж в венецианской традиции, выполненный итальянским художником Валериани: при этом мастер изобразил вид на реку Фонтанку. Мы показываем, как венецианцы, приезжавшие в Россию, меняли русскую музыку, театральное искусство. И при этом менялись сами: возвращались домой, пронизанные русской культурой. А иногда навсегда оставались в России, строили семьи и обретали здесь подлинный дом для широкой итальянской души.

Елизавета Фокина: К этой выставке мы подготовили две уникальных книжки: детскую и взрослую. Мы и раньше делали детские издания, но впервые выпустили к выставке и каталог, и детскую книжку. Мы по праву гордимся своими издательскими проектами. Сотрудничаем с Евгением Корнеевым (бюро «Раздизайн»): у него бесчисленное количество наград, в том числе за наши книги.

Дарья Колпашникова: Каталог — настоящий путеводитель по Венеции XVIII века. Мы даже сделали специальную карту-вкладыш, на которой отмечены основные достопримечательности. Самое удивительное, что центральная часть современной Венеции не сильно изменилась за три столетия, поэтому вы сможете взять книжку и гулять с ней по Венеции, когда та наконец откроется. Я написала статью для каталога, а также стала автором детской книжки, иллюстрации к которой создала Ольга Медведкова. Это книжка-«лепорелло» или гармошка длиной 134 сантиметра: ее можно разложить и попутешествовать по Большому каналу, посмотреть на события, происходящие на его берегах, а также подготовиться к Венецианскому карнавалу. Мы рассказываем, из чего состоит костюм, что ели на карнавале, какую музыку слушали.

Елизавета Фокина: У нас задумана программа к выставке для разных категорий зрителей. В частности, специальная летняя программа для детей. А также много лекций, премьер, концертов, презентаций книг, посвященных Венеции. Это удалось организовать благодаря нашему важному партнеру — Итальянскому институту культуры в Москве. Программа опубликована на сайте музея (https://tsaritsyno-museum.ru/events/exhibitions/p/pod-maskoj-venetsii/). Мы стремились, чтобы наши зрители смогли окунуться в атмосферу Венеции, а те, кто там никогда не был, влюбились в нее — чтобы, когда закончится локдаун, отправиться туда. Мы сами, например, очень хотим в Венецию.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»