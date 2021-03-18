Ленин — вождь, гриб и воробей. Выставка в Музее современного искусства Art4

Татьяна ФИЛИППОВА

Владимир Ильич Ленин — один из главных мифов XX века, и этот миф продолжает жить в произведениях искусства. Выставка рассказывает, не пытаясь дать при этом политическую оценку, как меняется образ вождя.

Тем, чьи студенческие годы пришлись на XXI век, трудно поверить, что еще лет сорок назад ни одна письменная работа, включая школьные сочинения, не могла обойтись без цитаты из Ленина. Отдавая дань традиции, организаторы выставки вынесли в ее название ленинскую цитату.

Фраза великого вождя «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством» — из воспоминаний наркома просвещения Луначарского. В 1905 году, Ленин, заночевав у товарища по революционной борьбе, мучается бессонницей и рассматривает художественные альбомы из коллекции хозяина. К утру делает вывод: «Какая увлекательная область история искусства! Сколько здесь работы для коммуниста! Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством».

Можно вспомнить и другую ленинскую фразу: «Пока народ неграмотен, важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк» — и порадоваться, что у лидера большевиков не на все хватило времени. Тем не менее в историю искусств он вошел и до сих пор продолжает оставаться источником вдохновения многих художников.

В советское время Ленин «жил» в каждом доме — на октябрятской звездочке, на комсомольском билете, на коробке спичек — от него некуда было деться. Коллекция петербуржца Игоря Суханова начала складываться именно так — Ленин сам шел к нему в руки.

«Первый предмет с изображением Ленина появился по факту моего рождения: это медаль «Родившемуся в Ленинграде», — рассказывает он. — Далее пошли октябрятские и комсомольские значки, книжки из серии «Библиотека юного ленинца». Везде были Ленины: на деньгах, фасадах домов, в текстах книг, которые не имели отношения к политике и государственному устройству. Всюду был Ленин. Поэтому мы привыкли к Ленину, как к основополагающему символу советского строя. Я родился в год накануне празднования его 100-летнего юбилея, и можно себе представить, какое количество ленинианы вылилось на нас в то время и продолжало сопровождать до конца советской власти».

Выставка начинается с произведений, окружавших коллекционера с детства, далее следуют подарки друзей, коллег. Мама подарила ему чеканку с профилем Ленина, прежде украшавшую какую-то школу или институт. По случаю были приобретены отдельные работы, включая набросок прославленного советского живописца Александра Самохвалова. Но все это не имело коллекционерской законченности, пока не приблизилась важная дата: 22 апреля 2020 года верным ленинцам предстояло отметить 150 лет со дня рождения своего кумира.

«За несколько месяцев до события мы стали думать над выставкой, наводить справки, и выяснилось, что ни один из больших государственных музеев не собирается показывать ничего про Ленина, — рассказывает Игорь Суханов. — Ни Третьяковка, ни Русский музей. Хотя Русский музей делал огромную экспозицию к 200-летию Карла Маркса. Стало обидно за державу, возник кураж и коллекционерский азарт собрать более насыщенную коллекцию ленинианы. То, что мы видим, собрано примерно за три-четыре месяца до выставки, которую мы открыли в петербургском «ДК Громов» 5 марта прошлого года. И сейчас целиком привезли сюда, но разместили чуть-чуть по-другому».

Путешествие по выставке напоминает погружение в сказку — или, если хотите, в эпос о народном герое. В первом зале собраны иконические изображения вождя мирового пролетариата и воплощенные в произведениях искусства легенды: Ленин на броневике, указывающий путь, Ленин на субботнике, с бревном… Второй зал фиксирует превращение вождя мирового пролетариата в значок, в символ и в икону поп-арта. С чеканками, деревянными панно и вымпелами «Ударник коммунистического труда» соседствует «Черный Ленин» Энди Уорхола, а рядом с октябрятскими звездочками можно увидеть броши Кати Бочавар из серии «Ленин как супергерой»: тут есть и Ленин-стрекоза, и Ленин-паук.

Третий зал рассказывает о смерти вождя — как и положено герою, он погиб, но живет в памяти людей. Поэтому рядом с посмертной маской, вылепленной великим Сергеем Меркуровым, лично знакомым с Лениным и создавшим невероятное количество его скульптурных изображений, выставлена видеоинсталляция группы «Синие носы». Она называется «Ленин, переворачивающийся в гробу». Ленин переворачивается с характерным покашливанием, слышным еще от входа и заглушающим звучащую в соседнем зале любимую Ильичем «Аппассионату» Бетховена.

Перелом в отношении к образу Ленина произошел в 1991 году, когда на ленинградском телевидении вышла в эфир передача-мистификация Сергея Шолохова и Сергея Курехина «Ленин-гриб». На выставке она представлена в записи — вместе с разгневанными отзывами, жалобами старых большевиков и огромными статьями в пожелтевших от времени газетах.

Дальше от стенки с газетными вырезками у путешествующего по выставке есть два пути. Налево — к работам Николая Копейкина, Славы ПТРК, Андрея Чежина, Андрея Сикорского, Маяны Насыбулловой и других современных художников, создающих новую, ироничную лениниану. В экспозицию вошли и Ленин-мухобойка, и Ленин-воробей, и даже Ленин-коронавирус. Современное искусство оперативно отзывается на вызовы времени.

Второй путь — прямо, в последний, завершающий экспозицию зал, где в красном углу висит канонический ленинский портрет, отпечатанный Хаимом Соколом на полотнище ткани, на стене — еще один портрет, на проржавленном и рваном железном листе, работы того же автора. В центре — скульптура Владимира Козина «Последний памятник Ленину»: к маленьким детским санкам примотан кусок камня, кирпич, а сверху поставлен маленький гипсовый бюст Ильича. Каждый предмет в этой связке имеет символическое значение, особенно для ленинградца.

Повернешь налево — услышишь смех, а прямо пойдешь — еще раз осознаешь, что Ленин, как и советское прошлое, — по-прежнему важная часть сознания тех, кто живет в России, и расстаться с ним, смеясь, в ближайшее время вряд ли получится.