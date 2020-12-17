Человек «Мира искусства»: выставка Александра Бенуа в Русском музее

Евгения ЛОГВИНОВА, Санкт-Петербург









150-летие со дня рождения Александра Бенуа отмечается большой выставкой, развернутой в залах Михайловского замка.

Живописные и графические произведения из обширного собрания музея показывают все грани таланта художника: здесь представлены жанровые композиции, пейзажи, книжные иллюстрации, эскизы костюмов и театральных постановок. Александр Бенуа был идеологом объединения «Мир искусства», которое свои главные задачи видело в приобщении к новейшим тенденциям в мировом художественном процессе, в обращении к опыту прошедших эпох и в утверждении приоритета эстетического начала в искусстве. Теоретик и историк искусства, он оставил после себя труды, дневники, мемуары. Как художник оформил почти девяносто спектаклей, сотрудничал с самыми известными театрами и труппами России и Европы.



«Культура» побеседовала с куратором выставки Владимиром Кругловым.



— Кто в настоящее время является обладателем самой крупной коллекции произведений Бенуа? Как формировалась коллекция Русского музея и какая часть представлена на выставке?



— Обладатель самой крупной коллекции произведений художника — Русский музей, в собрании которого находится около 6000 единиц хранения. Из них 200 работ экспонируется на выставке. В нашем собрании хранятся работы, созданные Бенуа во все периоды творчества, хотя в меньшей степени (как и в других музеях) представлены работы периода Русских сезонов: многие из них сразу раскупались. В начале 1930-х годов сестрой художника Еленой Николаевной Серебряковой-Лансере был передан архив Бенуа, хранившийся на улице Глинки, где жила семья мастера. В 1970-х годах старшая дочь художника Анна Александровна (Атя) передала в Русский музей большую коллекцию его станковых произведений и эскизов декораций и костюмов, созданных в основном в годы эмиграции.



— На выставке демонстрируется знаменитая серия картин и акварелей «Последние прогулки Людовика XIV». Исторические фантазии на тему Версаля, вероятно, связаны с размышлениями художника о своем происхождении?



— Скорее, это было сильное эстетическое потрясение от самого Версаля, которое Бенуа описал в своей книге «Версаль» (1922): «Случилось это в октябре 1896 года, и этот день — довольно неприветливый осенний день — остался в моей памяти как один из самых полных и счастливых дней всей моей жизни». Художник создал там множество пейзажных зарисовок и этюдов, его воображение населило старый парк образами минувшего. Сказалось и чтение 30-томных хроник герцога Сен-Симона, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Так возникла серия акварелей «Последние прогулки Людовика XIV», для которых характерно настроение раздумий и воспоминаний, посещающих стареющего короля на фоне вечно прекрасного парка.



Интерес Александра Николаевича к Франции был естественен, ведь он родился в семье франко-итальянского происхождения, более века служившей культуре России. С другой стороны, творческая обстановка, царившая в семье Бенуа, располагала его с самого детства ко всему изящному. Отец Николай Леонтьевич, старшие братья Альберт и Леонтий были архитекторами по образованию. Известными столичными зодчими являлись и предки матери, Камиллы Альбертовны, — Кавосы.



— Известно, что Репин ценил «прелестный талант акварелиста», тогда как критик Стасов считал Бенуа «недоучкой». Вероятно, были сильные и слабые стороны в изобразительной манере художника?



— Высказывания Репина и Стасова относятся к разным периодам. Репин очень высоко оценил ранние произведения, которые появлялись на выставках русских акварелистов. Для Стасова же все, что создавал Бенуа и появлялось на выставках общества «Мир искусства», было декадентством и «кривляньем». И все же в конце 1890-х Стасов, тогда еще не имевший своего значительного авторитета, пытался оценивать творчество Бенуа, скорее, объективно.



— На выставке представлены театральные эскизы. Однако известно, что художник занимался и режиссурой и привлекался в качестве консультанта-специалиста по истории и быту XVIII века.



— Мир театра с детства вошел в жизнь Бенуа: профессиональные разговоры в семье об искусстве, театре, музыке, виртуозные импровизации на рояле брата Альберта. Поэтому естественно, что к театру он стремился всей душой. Но лишь в 1907 году ему удалось осуществить первую постановку — совместно с балетмейстером Михаилом Фокиным: балет Николая Черепнина «Павильон Армиды» в Мариинском театре. Именно тогда проявился талант Бенуа во всем многообразии. Художник не только создал декорации, но и написал либретто для этого балета. А также для многих балетов дягилевских Русских сезонов, где он вместе с Бакстом возглавил художественную часть. В Париже он смог реализовать свои замыслы, давнее увлечение балетом. Наступило время, когда театр занимал почти все время в жизни Бенуа, к станковой графике он обращался только во время путешествий. Одновременно не переставал трудиться на ниве искусствоведения.



В 1912 году Бенуа начал сотрудничать с Московским художественным театром, где вскоре был поставлен «Мольеровский спектакль». Затем были осуществлены постановки комедии Гольдони «Хозяйка гостиницы» и «Пушкинский спектакль». В послереволюционные годы были постановки на сценах петроградских театров: опера Чайковского «Пиковая дама», трагедия Мережковского «Царевич Алексей» и комедия Шекспира «Венецианский купец». В эмиграции работа в театре стала основным занятием художника. Он сотрудничал с труппой Иды Рубинштейн, а в послевоенные годы с миланским театром Ла Скала, парижским Гранд-опера и другими. Спектакли с декорациями и костюмами, выполненными по эскизам Бенуа, можно и в наше время увидеть на современных театральных сценах.



— Как Бенуа встретил революцию? Известно, что благодаря обширным познаниям в области искусства и культуры он привлекался как «особо приглашенный» в Художественно-историческую комиссию при дворцах весной 1918 года.



— После революции, когда шла активная национализация произведений искусства, Бенуа, как и многие другие его коллеги по «Миру искусства», был привлечен в разные комиссии при Наркомпросе, где требовались его знания как эксперта. Кроме того, он работал в Эрмитаже, где возглавлял галерею западноевропейского искусства, занимаясь систематизацией коллекции и созданием экспозиции. Он участвовал в выработке государственной программы охраны памятников искусства. Одновременно публиковал труды по архитектуре и живописи, редактировал и иллюстрировал книги, которые, хотя и на плохой бумаге, издавались большими тиражами.



— Какая именно книга принесла ему славу как книжному графику?



— Прежде всего, надо вспомнить журнал «Мир искусства»: Бенуа, наряду с Бакстом и Дягилевым, выработал новую форму журнала, сделав акцент на обложке, иллюстрациях, украшениях-виньетках. Номера большого формата переплетали, получались целые тома. Надо сказать, Стасов недооценил самый лучший художественный журнал России и продолжал закрывать глаза на явление, повлиявшее на дальнейшее становление журнального дела и на развитие русской культуры на рубеже веков. Первый номер вышел в 1898 году. В противовес идее передвижников провозглашался приоритет эстетического начала в искусстве. Мирискусники искали свои идеалы в искусстве прошлого, открывали красоту средневекового искусства и иконописи, изящество классического Петербурга и его дворцов, размышляли о древних цивилизациях, интересовались западноевропейским искусством.



В 1903 году Бенуа создал иллюстрации к пушкинской поэме «Медный всадник», которые были опубликованы в 1916-м. Но работа продолжилась вплоть до 1920 года, когда они вышли в печати с некоторыми дополнениями. Эти рисунки считаются вершиной Бенуа в книжной графике. Кроме этого, им были иллюстрированы «Пиковая дама», «Капитанская дочка» и некоторые другие произведения русской классики.



— Можно ли сегодня рекомендовать знаменитую «Азбуку в картинах» Бенуа для первого знакомства ребенка с грамотой? Несмотря даже на то, что в ней есть несколько вышедших из употребления букв.



— «Азбука в картинах» — действительно знаменитая книга, в которой художник выступил как автор, создатель замысла, иллюстратор и оформитель в одном лице. Работу над ней Бенуа начал в 1903 году. Книга была задумана и предназначена для сына художника, которому исполнилось два года. Благодаря подготовительным рисункам, которые представлены на выставке, можно проследить процесс работы художника над книгой. «Азбука в картинах» в равной степени интересна и детям, и взрослым: рисунки, созданные Бенуа, — настоящее пиршество для глаз, ведь каждая деталь предполагает длительное и увлекательное разглядывание. Единственный, кто обругал «Азбуку», был, конечно, Стасов.







Фото предоставлены пресс-службой музея