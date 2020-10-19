Строгий хозяин и хранитель мира: выставка к 175-летию Александра III

Татьяна ФИЛИППОВА









В Государственном Историческом музее открылась выставка «Александр III Миротворец», посвященная императору, при котором Россия не вела ни одной войны. Выставка в ГИМе должна была открыться в феврале, ко дню рождения Александра III, но сотрудники музея поняли, что на подготовку серьезной экспозиции с тринадцатью участниками, ведущими музеями и архивами России, нужно больше времени, и открытие отложили до весны. Весной его пришлось еще раз перенести из-за пандемии, и только в середине октября одну из самых значительных выставок года увидела московская публика.



Российский музей в Санкт-Петербурге приурочил к 175-летию со дня рождения императора масштабный проект «Александр III — меценат и коллекционер» (выставка открылась в Михайловском замке в феврале), в Москве же выставка повествует о царствовании Александра III и его личных качествах. О том, как Исторический музей представил царя-миротворца и его эпоху, «Культуре» рассказала куратор выставки Наталья Каргаполова.



— Мы сделали попытку помянуть добром того, кто столько сделал и для крестьян, и для интеллигенции, и для экономики, и для армии, и для России в целом. Александр III, которого народ назвал Миротворцем, все тринадцать лет своего правления прилагал огромные усилия для того, чтобы Россия не была втянута в изматывающую войну, а таковая назревала и на Балканах, и в Афганистане, и в Китае, с которым у нас были напряженные отношения, но Александр III все урегулировал дипломатическим путем.



— Актуальная тема для нынешних времен.



— Да, тема современная. Поэтому Министерство иностранных дел и его подразделение, Архив внешней политики Российской империи, предоставили нам документы, впервые выставленные на публике, — секретные телеграммы, трактаты, договоры, наглядно иллюстрирующие тяжкий труд императора, который говорил: «Я сам себе министр иностранных дел». Николай Карлович Гирс, министр иностранных дел Российской империи, по сути, выполнял волю императора.



— Знаменитое высказывание Александра III: «У России только два союзника, ее армия и флот» — подтверждается документами или это все-таки исторический анекдот?



— Это крылатая фраза, которой он был верен, огромное внимание уделял укреплению армии и флота, и на нашей выставке есть доказательство — огромное полотно из Военно-морского музея, которое называется «Стрельбы Черноморского флота». При Александре III Черноморский флот возродился, и это стало решением восточного вопроса и вопроса о режиме черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.



Пулемет Максима, винтовки системы Мосина, револьвер системы Нагана — это то передовое оружие, которое поступило в российскую армию благодаря усилиям Александра III, и все эти вещи есть у нас на выставке. Пулемет системы Максима, который привезли в Россию как опытный образец, император испытывал лично.



— По какому принципу построена экспозиция?



— Если бы мы показывали выставку как монографию, она утонула бы в невзрачных документах. Поэтому мы выделили несколько наиболее важных тем, которые подкрепляются яркими музейными экспонатами. «Линия жизни» — от рождения Александра до его смерти; «Хранитель мира» — это о дипломатии; затем «Строгий хозяин» — сюда вошло все то, что касается экономики, армии и флота; и «Державный покровитель», покровитель культуры. Музейные и архивные материалы, рассредоточенные по этим разделам, как нам кажется, дали характеристику царствования Александра III. Материалы очень интересные.



— А что вошло в последний раздел, кроме основания императором Русского музея, что само по себе, конечно, впечатляющий шаг?



— Один из самых крупных экспонатов — здание Исторического музея на Красной площади. Император, который был в тот момент еще цесаревичем, предложил отцу открыть в Москве музей национальной истории и обосновал свою идею. Cпустя шесть лет, в 1872 году, Александр II подписал указ о создании нашего музея, который носил имя цесаревича Александра Александровича. В 1883 году, во время коронационных торжеств, император Александр III открыл наш музей на Красной площади.



Вы можете увидеть на нашей выставке уникальнейшие экспонаты из Государственного Эрмитажа, из коллекции Базилевского. Александр Петрович Базилевский, русский дипломат, долгое время жил в Париже и собрал лучшую в мире коллекцию памятников древней Византии и раннего Средневековья. Александр III на свои личные деньги, это шесть миллионов франков, по тому времени просто астрономическая сумма, купил эту коллекцию и передал Эрмитажу.



Еще один важный момент — раскопки в Херсонесе. Всем известно, что Херсонес Таврический — это Корсунь, где крестили князя Владимира. В середине девятнадцатого века началось хищническое разграбление Херсонеса. Археологические ценности вывозились огромными баржами. Александр издал указ, по которому вести раскопки имела право только Императорская Археологическая комиссия, на научной основе. Вещи, найденные во время раскопок, поступали в музеи страны — и в Эрмитаж, и в Одесский музей, и в Исторический. На нашей выставке есть вещи, найденные в Херсонесе.



— Интерес к истории Византии ведь тоже возник в годы правления Александра III. В Европе в то время о Византийской империи не вспоминали.



— Да, эта тема возникла в последние годы его правления. Император Александр III подписал указ о создании в Константинополе Археологического Константинопольского института, и наши исследователи изучали византийские земли, которые уже входили в состав Османской империи. До 1914 года, до Первой мировой войны, бесценные вещи поступали из территории Византии в наши музеи. На нашу выставку должен был прибыть верстовой камень из Пальмиры, который хранится в Эрмитаже, но из-за коронавируса, к сожалению, он к нам не попал.



— Александр III известен как прекрасный семьянин, муж и отец, один из немногих счастливых в личной жизни российских властителей. Что из его личных вещей попало на выставку?



— Во-первых, семейные фотографии, как постановочные, так и любительские. Детское ружье, подаренное дедушкой, императором Николаем I, детская сабелька, материалы, которые рассказывают о том, как проходил процесс обучения великого князя Александра Александровича. Но я бы выделила среди личных вещей те, которые характеризуют императора как коллекционера, знатока истории. Большинство из них пришли к нам из других музеев, например, китайская скульптура с изображением слона; или эмали — у Александра III была лучшая в Петербурге коллекция эмалевого искусства. У нас представлено около десяти предметов из русского камня, которым он тоже увлекался, — вазочки, табакерки. Из Аничкова и Гатчинского дворцов их распределили в музей минералогии имени Ферсмана и в Эрмитаж, а на нашей выставке они собрались вместе.



Затем подношения, они ведь тоже входили в состав личных вещей Александра. Например, шашка — подарок от чеченского народа, с надписью на клинке по-арабски: «Лучше смерть, чем страх. Могущественному императору России Александру Третьему от чеченского народа». Эту шашку ему поднесли чеченцы во время путешествия на Кавказ. Веер от кубанского войска, икона «Богоматерь Донская», поднесенная императору Александру III и его супруге, императрице Марии Федоровне, во время их пребывания в Новочеркасске 6 мая 1887 года от Ефремовского женского монастыря, — многие вещи личного происхождения дают определенные черты к характеристике императора и его эпохи. Россия была монархией, и без личности монарха, который определяет и внешнюю, и внутреннюю политику государства, нам невозможно представить ее историю объективно.



