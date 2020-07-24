Выбор коллекционеров: «Наша «Пушкиниана» в Государственном музее А.С. Пушкина

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Редкие вещи пушкинской эпохи из коллекции Подстаницких показывают на Пречистенке. Эта выставка должна была открыться еще в мае. Однако случилась пандемия, и пришлось ждать два лишних месяца, чтобы «Наша «Пушкиниана» все-таки состоялась. Произведения из собрания известных московских коллекционеров — Татьяны и Сергея Подстаницких — разместились в залах Государственного музея А.С. Пушкина. С подачи директора Евгения Богатырева работы до октября «вмонтировали» в постоянную экспозицию. Получилось органичное соседство, ведь в коллекции Подстаницких — первые имена: Брюлловы (два брата — Александр и «Великий Карл»), Боровиковский, Кипренский, Тропинин, Гау, Соколов. Все вещи связаны с Александром Сергеевичем Пушкиным (на многих портретах изображены его знакомые) либо с пушкинской эпохой.

Фото Софьи Сандурской / АГН «Москва». На фото на анонсе — Сергей Подстаницкий, фото предоставлено пресс-службой музея

Вчитываешься в подписи — и известные имена обретают плоть и кровь, а перед глазами вспыхивают светские ссоры, интриги, скандалы. И понимаешь, что общество той эпохи ближе нашему времени, чем кажется. Вот, например, портрет литератора Степана Шевырева кисти русско-польского художника Ксаверия Каневского. Шевырев был знаком с Пушкиным и даже оставил воспоминания о поэте. Кроме того, он прославился жарким спором о патриотизме с графом Василием Бобринским. Поводом для дискуссии послужили высказывания британского лорда адмиралтейства Роберта Пиля, приезжавшего в Москву на коронацию Александра II. По возвращении в Англию Пиль выступил с речами против России. В итоге ему пришлось уйти в отставку — в Британии боялись испортить отношения с Российской империей. Бобринский в разговоре с Шевыревым заступился за Пиля. По свидетельству Ивана Тургенева, завязалась перебранка, быстро переросшая в драку, в ходе которой Шевыреву сломали ребро. Оба участника потасовки были высланы из Москвы. В общем, страсти вокруг патриотизма кипели нешуточные.Любопытно, что в коллекции Подстаницких есть изображение графа Алексея Бобринского — отца Василия Бобринского и внука Екатерины II и ее фаворита Григория Орлова: с портрета кисти знаменитого акварелиста Петра Соколова смотрит задумчивый юноша. Вообще работ Соколова, считающегося родоначальником акварельного портрета, на выставке немало — как известно, он запечатлел многих представителей высшего общества. В частности, в 1836 году создал акварельный портрет Пушкина (хранится во Всероссийском музее А.С. Пушкина).Другой известный портретист и акварелист Владимир Гау запечатлел великую княжну Ольгу Николаевну, знавшую Александра Сергеевича и описавшую в мемуарах реакцию своих венценосных родителей на его гибель. А пейзажист Никанор Чернецов сам был другом Пушкина: его «Вид Дарьяла» висел в кабинете поэта на Мойке, 12. Александр Сергеевич проезжал ущелье в 1829 году, путешествуя по Кавказу. Вскоре после смерти друга Чернецов написал картину «А.С. Пушкин во дворе Бахчисарайского дворца».Есть на выставке и пейзажи: изображение башни-руины в Царскосельском парке (автор — Иван Иванов), а также интерьеры крымского имения Льва Нарышкина, изображенные Карлом Боссоли. Нарышкин, как и его двоюродный брат генерал Михаил Воронцов, были одесскими знакомыми Пушкина.Прогулявшись по музейным залам, можно выйти в Усадебный сад. Здесь к открытию выставки появилось 89 розовых кустов — дар Людмилы Ижуковой, владелицы подмосковного питомника «Гарден Клад». Число выбрано не случайно: роза упоминается в текстах поэта именно 89 раз. Тут же находится Садовый павильон, где развернута экспозиция «Домик коллекционера» — тоже из коллекции Подстаницких. На выставке можно увидеть редкие вещи, в том числе XX века — например, «Портрет матери», созданный русской импрессионисткой Еленой Киселевой, эмигрировавшей в 1920-м и на долгие годы оказавшейся забытой. А также работы Александра Бенуа и одного из самых известных русских портретистов Владимира Боровиковского.«Культура» побеседовала сТочно невозможно сказать. Какие-то вещи он получил из коллекции своего друга и наставника Сергея Дягилева. Другие приобрел на антикварном рынке, в том числе у русских эмигрантов. Еще при жизни Лифарь устраивал несколько распродаж. Некоторые работы были проданы на аукционах в середине XX века и попали к нам через третьи-четвертые руки. Часть произведений удалось получить, когда наследники вдовы Лифаря в 2012-м выставили на аукцион буквально все, что нашлось в ее доме. В число этих вещей попали картина Чернецова, изображавшая Пушкина в Бахчисарайском дворце, и портрет Федора Гольтгоера (директора Царскосельского лицея. —). Мы не знаем, как работа Чернецова оказалась у Лифаря, но еще в 1937 году он показывал ее на пушкинской выставке в Париже. Коллекция Лифаря хороша тем, что балетмейстер маниакально подписывал свои вещи. Из-за этого случаются приятные сюрпризы: покупаешь акварельку на аукционе в Париже, раскантовываешь ее, а на обороте написано: коллекция Сержа Лифаря. И к хорошей вещи добавляется замечательный провенанс.На академической выставке 1827 года. Две картины — портрет Федора Толстого и портрет его дочери Аграфены Закревской — висели рядом. С Аграфеной у Пушкина были достаточно тесные взаимоотношения.Умирают коллекционеры, и не всегда потомки готовы продолжить их дело. Это очень грустно, поскольку продают даже фамильные портреты, что мне вообще трудно понять.В основном на зарубежных. Все это собиралось на моих глазах. Мы почти 20 лет вместе, и столько же лет нашей коллекции.Нет, просто Сережа любит портреты второй половины XVIII — начала XIX века. У меня есть своя коллекция, она частично представлена в «Домике коллекционера», я люблю Серебряный век. Но вообще покупаем все красивое.Некоторые работы в павильоне действительно висят примерно так же, как у нас. Правда, мы все-таки живем в квартире, а не в доме. Поэтому немного другая высота потолков. Но вот цвет стен действительно похож.