Большая эпоха по Вучетичу

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Этот скульптор создал всем известные, поистине знаковые монументы советского периода: «Воина-освободителя» в берлинском Трептов-парке, статую «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке, величественную скульптуру «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане... Евгений Вучетич вошел в историю как автор во всех смыслах грандиозных произведений, хотя среди выполненных им работ были и камерные.

В Москве, неподалеку от Тимирязевской академии, на краю густого леса расположен бывший дачный поселок. В самом его начале стоит двухэтажный, окруженный глухим забором особняк с колоннами. Из-за ограды видны необычные для таких мест объекты: бюст Ленина, огромная женская голова с открытым ртом...

Приглядевшись, понимаешь, что это — верхняя часть монумента «Родина-мать». Именно здесь, в своей мастерской, выдающийся скульптор работал над памятником. Сейчас в доме живут родственники мэтра, пока не открывшие официальный музей, но иногда пускающие в сад посетителей. Желающих посмотреть макеты и копии легендарных скульптур находится немало: память об ушедшем почти полвека назад художнике по-прежнему в народе жива.

Евгений Вучетич родился в Екатеринославе. Его отец, серб из Черногории, инженер-нефтяник, умер в годы Гражданской войны. Имевшая французские корни мать работала учительницей. В 1926 году будущий мастер поступил в Ростовскую художественную школу, которую окончил в 1930-м. Затем уехал в Питер, где подал документы в Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств (ныне — Санкт-Петербургская академия художеств имени Репина) и проучился два года. Вернувшись в Ростов-на-Дону, постарался влиться в местную художественную жизнь: создал вместе с коллегами-скульпторами большой барельеф для гостиницы «Ростов», фонтан в парке академического театра, возведенного по проекту Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко. Последний сыграл важную роль в судьбе Вучетича. Евгений Викторович впоследствии рассказывал о том, как, увидев его работы, Щуко настоял: «Немедленно, сейчас же, молодой человек, вам надлежит ехать в Москву». Молодой скульптор последовал совету старшего и в 1935 году прибыл в столицу. Поначалу пришлось нелегко. Здесь его никто не знал, приходилось доказывать свое умение ежедневным трудом. Ваятель принял участие в строительстве гостиницы «Москва» и Библиотеки имени В.И. Ленина, а уже в 1940 году возглавил художественно-экспериментальные мастерские Управления строительства Дворца Советов.

В предвоенный период трудился также над галереей изображений своих современников. Рабочий день в письме от 12 апреля 1941 года описывал так: «Я делаю портреты Самокиша, Касьяна и Аверина. Распределение часов у меня следующее: Подъем в 9 ч. утра. Мытье, завтрак. С 11-ти до 2-х леплю Аверина. С 2-х до 3-х сон. Затем обед и с 4-х до 8-ми Самокиш. Вечером приходит Касьян (я живу в его мастерской), мы ужинаем, а затем работаем. Со всеми тремя моими портретируемыми, во время работ — беседы о дорогом искусстве».

Война заставила отложить все планы. В начале июля 1941-го Вучетич отправился на нее добровольцем. Служил командиром взвода ополченцев в составе 5-й Московской стрелковой дивизии. «С середины августа 1941 года (через полтора м-ца после моего ухода из Москвы в народное ополчение) начался фронт, — писал художник в 1943-м. — Фронт — передовые позиции, или, как у нас говорят, «передний край обороны» — суровое, страшное и величественное понятие, это место, где люди перестают думать о будущем или вспоминать о прошедшем, там живут только данной, конкретной минутой, не дальше! 26-дневные бои за Ельню, когда прекрасная, протекающая там у города река приняла подлинно буро-красный цвет от крови и разорванных тел человеческих, — вдруг пробудили во мне какие-то новые чувства и желания. Я забыл об искусстве, которому отдавал до того свою жизнь».

Тем не менее расстаться с любимым делом он не мог. В одном из писем осенью 1941-го просил достать ему инструменты для резьбы по линолеуму, поскольку из-за их нехватки выполнял гравюры перочинным ножом. На войне скульптор получил сильную контузию, что отразилось на его речи (говорил с большим трудом). В марте 1943-го, после госпиталя, Вучетича зачислили в Студию военных художников имени М.Б. Грекова. В том же году ваятель создал бюсты выдающихся полководцев: Суворова, Кутузова, Дениса Давыдова и Багратиона.

После войны руководил возведением ансамбля-памятника воинам Советской армии в Трептов-парке в Берлине. Всего на конкурс было представлено 52 варианта, но, как вспоминал Евгений Викторович в книге «Художник и жизнь», «подавляющая часть проектов предусматривала создание мощной вертикали в виде обелиска, уступчатых башен или гигантских колонн, многие из которых увенчивались скульптурными композициями или одиночными фигурами чисто декоративного характера».

Вместе с архитектором Яковом Белопольским они решили обратиться к опыту прошлого, изучить, как создавались монументы подобного типа прежде. Однако соавторов ждало разочарование: «Несмотря на огромное количество войн, бывших на протяжении всей долгой истории человечества, памятников на эту тему было создано ничтожно мало».

В итоге, признавался скульптор, пришлось идти «по совершенно неизведанному пути»: «Реквиемиальный характер будущего памятника, в свою очередь, натолкнул на возможность использования кургана как исконно русской национальной формы братских захоронений». При строительстве туда перенесли останки советских воинов, павших в боях за Берлин. Перезахоронили более семи тысяч тел. В центре композиции — фигура воина-освободителя, попирающего ногами разрубленную свастику. Одной рукой он держит маленькую девочку, другой — меч. Скульптура стоит на вершине кургана, к которому ведет лестница, а внутри холма находится памятный зал с мозаичными панно, изображающими представителей разных народов, возлагающих венки на могилы советских воинов. Открытие монумента состоялось 8 мая 1949 года.

Еще одним значительным произведением Вучетича стал многоплановый, масштабный (90 квадратных метров) горельеф «Советскому народу слава!» в Главном павильоне ВДНХ. Над изображением полутора тысяч человек коллектив из восьми скульпторов во главе с Евгением Викторовичем трудился целых три года. Мастер вспоминал: «Когда мы работали над этим горельефом, то все время отходили от него на десять-пятнадцать метров, чтобы увидеть целое. И в общем каждый из нас проходил ежедневно в течение трех лет расстояние не менее десяти километров». Грандиозная скульптура демонстрирует представителей разных национальностей, причем прототипы некоторых фигур на переднем плане известны. В их числе — известная артистка Алла Тарасова и дважды Герой Социалистического Труда Назарали Ниязов.

У этой открытой в 1954 году композиции судьба была весьма непростой. В 1960-е в рамках борьбы с архитектурными излишествами горельеф от глаз публики скрыли. В 1990-е зашили листами фанеры, установив вдоль стен торговые павильоны. Забытое всеми скульптурное изображение обнаружили в 2014, во время ремонтных работ на ВВЦ. Затонированные под бронзу гипсовые фигуры отреставрировали, и произведение вновь предстало перед публикой.

В 1957-м Евгений Вучетич создал аллегорическую скульптуру «Перекуем мечи на орала», которая два года спустя была установлена неподалеку от здания ООН в Нью-Йорке. В 1958–1967 годы мастер трудился над своим главным произведением, мемориальным ансамблем в честь героев Сталинградской битвы. Возводили его на месте самых кровопролитных боев. В 1958-м, после закладки памятника, началось разминирование Мамаева кургана, в 1959-м стартовали большие земляные работы (в частности, был насыпан холм под скульптуру «Родина-мать зовет!»). Соавтором Евгения Викторовича выступил инженер, создатель знаменитой Останкинской башни Николай Никитин. В 1967 году Вучетич писал: «Памятник героям Сталинградской битвы — это памятник величайшего исторического события. Это памятник массе героев. И потому мы искали масштабные, особо монументальные решения и формы, которые, на наш взгляд, позволяли бы наиболее полно передать размах массового героизма. Ведь совершенно ясно, что понятие героизма народа несоизмеримо более широкое, нежели понятие героизма отдельной личности. Поэтому такое содержание не могло быть воплощено в обычном типе памятников, представляющих однофигурную или многофигурную композицию на постаменте. Именно памятник-ансамбль, как высшая форма монументального искусства, открывал пути к раскрытию смысла и значения Сталинградской битвы, многопланово, разносторонне воплотив конкретные художественные образы в различных видах скульптуры, в ее синтезе с архитектурой, природой.

Так родилась композиция «Стоять насмерть», в которой мы стремились дать обобщенный образ героя Сталинграда. Так возник образ стены-руины, где мы хотели, как бы сквозь дымку времени, показать возникающие в памяти эпизоды сражения, клятву советских воинов и наступление наших войск. Так решалось содержание шести двухфигурных композиций на площади Героев или нанесенные сильно врезанной линией рисунки, посвященные борьбе и торжеству сталинградцев, на подпорной стене в конце этой площади... Тему неутешного материнского горя должна была воплотить 12-метровая аллегорическая скульптурная композиция на другом конце площади.

Воины сложили свои головы во имя торжества жизни, во имя победы над силами зла, насилия и смерти. В этом был смысл самопожертвования и подвигов. Это составляет и основное содержание памятника, которое мы попытались воплотить в венчающем курган главном монументе — «Родина-мать зовет!».

Высота статуи без постамента и фундамента — 85 метров. От подножия холма к ней ведут две сотни ступеней, символизирующие 200 дней Сталинградской битвы. Меч длиной 33 метра и весом 14 тонн в 1972 году заменили на новый (в нем проделали отверстия для уменьшения парусности). В 2020-м, к 75-летию Победы, величественный памятник отреставрировали.

Евгений Вучетич был скульптором со счастливой судьбой, хотя востребованность, возможность творить давалась ему, по его собственному признанию, немалой кровью. Перенесший несколько инфарктов большой художник, лауреат пяти Сталинских премий и одной Государственной, скончался в 1974 году.

Фото: РИА Новости

