В Омске случилась битва оркестров

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

В первые июльские выходные в Омске в седьмой раз прошел «СимфоПарк», организованный Омской филармонией и Министерством культуры Омской области. Музыкальный праздник посетили 16,5 тысяч человек.

Для мероприятия в городском парке «На Королева» построили новую внушительных размеров сцену, ведь на ней должны были уместиться сразу два оркестра — кульминацией праздника стала их битва. Дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков со своими музыкантами занял правую часть сцены, дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев — левую.

Музыкальная феерия длилась четыре часа. И была очень разной. То настоящая дуэль, то удивительная симфония (то есть созвучие), которая захлестывает слушателей подобно океанской волне...

— Самое главное здесь чувство ансамбля, умение слушать и слышать, потому что мы с Михаилом Голиковым задумали, что наши оркестры будут играть не только разные произведения по очереди, но и некоторые вместе. Самый трудный для исполнения номер — это первая часть пятой симфонии Бетховена. Вообще-то эта симфония трудна и для одного оркестра, а двумя оркестрами ее сыграть намного сложнее. Симфобаттл —возможность проверить себя и свой коллектив в совершенно новых условиях. Интересно вступать в неизвестность, пробовать, искать, находить, — поделился с журналистами перед началом концерта Дмитрий Васильев.

Кто именно предложил идею столь нетривиального музыкального состязания, уже никто не помнит.

— Конечно, мы хотим, чтобы зрители почувствовали дух соперничества. Это всегда интрига. С другой стороны, безусловно, когда встречаются два таких замечательных оркестра, желание сотрудничать, дружить и чувствовать это ни с чем несравнимое ощущение плеча, локтя своего партнера превалирует над любыми сражениями. Я верю, что мы сможем найти баланс между битвой и настоящей дружбой, дружбой, которую объединяет музыка, — рассказал перед выступлением представителям прессы дирижер Ленинградского оркестра Михаил Голиков.

Оркестры явили собравшимся самые разные грани музыки. Начали с классики. Омский оркестр сыграл сказочную, праздничную увертюру к опере Глинки «Руслан и Людмила». Гости ответили драматичной увертюрой к опере Римского-Корсакова «Царская невеста». Потом была музыка из балетов и любимых кинофильмов, рок-хиты — к примеру, Smoke on the water культовой рок-группы Deep Purple.

Все было совсем не так, как на классическом симфоническом концерте. Дирижеры оркестров из то и дело в шутку целились друг в друга. Дмитрий Васильев взял в руки бас-гитару, а Михаил Голиков танцевал. В какой-то момент дирижеры сошлись в центре сцены как боксеры на ринге — разумеется, понарошку.

Здесь в весьма непринужденной атмосфере легко опровергали стереотипы, касающиеся симфонической музыки. Виолончелистка и солистка «Москонцерта» Анастасия Ушакова вместе с оркестром Ленинградской области сыграла «Все идет по плану» легендарного омского музыканта Егора Летова. Артист Мариинского театра Борис Степанов исполнил песню «Штиль» группы «Ария». А еще в программе были «Имперский марш» из фильма «Звездные войны», «Тучи» группы «Иванушки International», русская народная песня «Эй, ухнем!»...

О классике тоже не забыли — со сцены звучали и «Полет валькирий» Вагнера, и «Песенка Герцога» из оперы «Риголетто» Верди, и «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». В год 150-летия композитора Сергея Рахманинова ни один оркестр не захотел уступить его «Вокализ» другому, потому его исполнили совместно.

Певица Этери Бериашвили, чей бархатный голос можно сравнить с густым грузинским вином, исполнила песню «Арго» из грузинского мюзикла «Аргонавты», а затем советский хит «Ищу тебя» («Всегда быть рядом не могут люди…») и композицию It Must Have Been Love рок-группы Roxette.

—Участие в симфобаттле для меня —счастье. Ты стоишь, маленькая девочка из маленького грузинского города, рядом два потрясающих оркестра — Омский и Ленинградской области, и они аккомпанируют грузинскую песню. Может ли быть большее счастье? Я сегодня ночь не спала — нужно было собрать чемодан, а ночь без сна — это самая большая проблема для голоса. Но когда ты находишься в энергии двух оркестров, когда понимаешь, какая на тебе ответственность и какую музыку будешь петь, вырастают крылья, — рассказала журналистам Этери Бериашвили.

А солисты и директор омской филармонии Ирина Лапшина исполнили хорошо всем знакомую песню группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем».

В общей сложности в битве оркестров прозвучало около четырех десятков произведений в различных жанрах.

— Мы с маэстро Голиковым попытались вспомнить, был ли когда-нибудь на российской сцене такой турнир, и не смогли. Возможно то, что мы делаем — в нашей стране и даже в мире происходит впервые: два разных дирижера, два оркестра по 100 человек, обмен произведениями, — рассказал журналистам художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев.

Победителями Симфобаттла в итоге объявили всех, кому посчастливилось присутствовать на грандиозном концерте.

Разумеется, кроме финального концерта на Симфопарке было много достойного внимания. В первый день фестиваля Омский академический русский народный хор вместе со зрителями устроил турнир застольных песен «Вдоль по Питерской», а также можно было услышать оперу на траве. Второй день фестиваля был посвящен джазу.

По данным организаторов, «Симфопарк» посетили 16,5 тысяч человек.

Фотографии предоставлены Омской филармонией.