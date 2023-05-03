Под Красноярском строят Национальный центр имени Виктора Астафьева

Ирина ЕЛИСЕЕНКО, Красноярск

На родине Виктора Астафьева, в селе Овсянка началось возведение посвященного его памяти Национального центра. Строительство планируют завершить к столетнему юбилею литератора и фронтовика. На праздновании его 99-летия, 1 мая 2023 года, краевые власти представили журналистам детали проекта.

Музей в сельском доме

Старинное село Овсянка находится в 25 километрах от Красноярска, на берегу Енисея. Здесь 1 мая 2024 года родился Виктор Астафьев, здесь же он провел детство и юность, получил первую профессию — составитель поездов. В 1942-м добровольцем ушел на фронт. Служил разведчиком, водителем и связистом, был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», «За освобождение Польши», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Демобилизовался в 1945 году. Затем были переезды из города в город, работа, учеба, первые литературные опыты. Лишь в 1980 году уже получивший всесоюзную известность писатель вернулся в Овсянку.

В селе он купил небольшой ветхий домик недалеко от дома, где когда-то жила его бабушка Екатерина Потылицына — героиня пронзительных историй о детстве в сибирской глубинке. Виктор Петрович отремонтировал «развалюху» (так он сам называл эту постройку) и проводил в ней каждое лето. В Овсянке он написал ряд ярких произведений: «Печальный детектив» (1987), «Зрячий посох» (1988), «Прокляты и убиты» (1993-1994), «Так хочется жить» (1995).

Писателя не стало в 2001 году. Сейчас на его родине находится мемориальный комплекс Виктора Астафьева – филиал Красноярского краевого краеведческого музея. В него входят дом-музей писателя, музей повести «Последний поклон» (восстановленный с нуля дом бабушки), выставочный зал и уличная интерактивно-досуговая площадка.

Фото в теплушке

Каждый год 1 мая в мемориальном комплексе отмечают семейный праздник «День рождения рядового Астафьева», который собирает множество поклонников астафьевского наследия.

В этом году в честь 99-летия писателя выступили солисты Красноярского театра оперы и балета: они исполнили любимые песни Виктора Петровича. Участие в торжестве приняли музеи и детская художественная школа Дивногорска (Овсянка — часть этого городского округа). В этом году они предложили поклонникам творчества Астафьева повальсировать под звуки граммофона, сфотографироваться в «теплушке» военного поезда, раскрасить открытки в технике лоскутного шитья. Здесь же были представлены выставки рисунков и керамики, созданных начинающими художниками по мотивам произведений Астафьева.

Память сибирского писателя почтил 1 мая и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Он побывал на празднике, а также проверил, как идет строительство Национального центра Виктора Астафьева.

Не музей, а общественное пространство

Новый культурно-образовательный объект возводится по соседству с уже существующими зданиями мемориального комплекса. По проекту в трехэтажном Национальном центре разместятся конференц-зал, просторные помещения для экспозиций, в том числе и мультимедийной, мемориальный кабинет писателя, интеллект-класс и детский центр.

Сейчас музейный комплекс в Овсянке посещают около 20 тысяч человек в год. Как пояснила директор краеведческого музея Валентина Ярошевская, Национальный центр станет новым общественным пространством и точкой притяжения почитателей творчества писателя из разных уголков мира. А потому поток туристов, а также исследователей наследия прозаика увеличится.

«На нашей земле, в центре России, родился великий человек, воевал, прожил достойную жизнь, оставил нам большое наследие, мы не можем этим не гордиться, — рассказала Валентина Ярошевская. — У нас накопилось значительное количество материала о жизни и творчестве Виктора Астафьева, многое хранится в Овсянке, где писатель рос, формировался как личность и где окончил жизнь. Эти материалы мы продолжим собирать в Национальном центре. Сюда попадет все новое, что будет выходить о Викторе Петровиче: лучшие сочинения, научные работы, мемуары. Это будет интеллект-центр, который сохранит наследие Астафьева для следующих поколений. Будем привлекать сюда и детей, ведь Виктор Петрович написал множество хороших детских книжек».

Задачи на год вперед

Строительство центра началось в марте этого года. Сейчас на стройплощадке подрядчик устанавливает железобетонные конструкции, монтирует монолитную плиту основания. О концепции комплекса главе региона и журналистам рассказал проектировщик, главный архитектор мастерской «А-2», член Союза архитекторов России Артем Элли.

«Виктор Петрович был человеком большого масштаба, при этом очень скромным. Мы хотели создать уникальный объект, который, с одной стороны, будет отличаться от всего, что представлено в мемориальном комплексе, но при этом не станет «агрессивной доминантой», а органично впишется в пространство села», — сообщил он.

Одна из особенностей будущего центра – необычное архитектурное решение, имитация маяка, который будет хорошо виден всем проходящим по Енисею судам.

Подготовка к большому юбилею Астафьева, празднованию которого посвящен вышедший в марте специальный указ президента РФ, не ограничится строительством Национального центра. В селе выполнят комплексное благоустройство территории: приведут в порядок набережную, обновят дороги, общественные пространства и улицы, создадут удобную систему навигации, построят причал для маломерных судов и парковку.

«Село должно измениться, нужно думать о развитии транспортной инфраструктуры в Овсянку. Для почитателей творчества Астафьева необходимо создать возможность приехать и железнодорожным, и автомобильным транспортом, и, что пока сложнее, водным транспортом. Это задача, которую за год нужно будет решить», — сообщил собравшимся врио губернатора Михаил Котюков.

Фотографии: Ирина Елисеенко, на анонсе - макет Национального центра им. В. Астафьева / с официального сайта Национального центра В.П. Астафьева http://www.proa2.ru/