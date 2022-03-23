Милионный мост: Ростокинский акведук как знаковая достопримечательность столицы

Михаил КОРОБКО

За всю дореволюционную историю Первопрестольной у нее было три водопровода. Все они начинались в подмосковном селе Большие Мытищи и имели разные траектории, а единственным объединявшим их крупным объектом был Ростокинский акведук — эффектнейшее гидротехническое сооружение, которое Екатерина II считала самой лучшей московской постройкой. Императрица о нем говорила: «Он с виду легок как перо… и весьма прочен».

Благодаря акведуку более 150 лет решалась сложнейшая задача переброски мытищинской воды через Яузу (и ее пойму близ деревни Ростокино) в Москву.Необходимость этого стала очевидной после эпидемии чумы 1770–1772 годов. В окрестностях нужно было найти возвышенность, откуда вода могла самотеком попадать в город. После изучения местных ключевых вод выбор пал на район Больших Мытищ.Строительство водопровода именно здесь легенда связывает с тем, что село находилось на дороге, идущей из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. Якобы в Мытищах вода больше всего понравилась императрице во время путешествия, хотя в выборе явно сыграли роль географические особенности местности, удобной для организации самотечной транспортировки.28 июля 1779 года государыня подписала указ «О проведении чистых вод в Москву», положивший начало строительству первого Мытищинского водопровода, называемого также Екатерининским. Проект выполнил выдающийся военный инженер-гидротехник генерал-поручик Фридрих Вильгельм Бауэр. На трассе расположили пять акведуков, а самым значительным и крупным из них был Ростокинский, имевший длину в 356 метров. Для его возведения специально построили кирпичный завод. Для облицовки фасадов акведука использовался камень из разобранной стены Белого города (на его месте образовалось Бульварное кольцо). Наклонная галерея для воды была устроена так, чтобы она текла без применения насосов. (Первоначально галерея была облицована свинцом, дабы потоки не размывали постройку.)До завершения строительных работ Бауэр не дожил. После его смерти (1783) это дело продолжили инженеры Иван Герард и Семен Зеге фон Лауренберг. Ростокинский акведук — единственный дошедший до наших дней — был возведен в 1783–1784 годах. Долгое время он являлся самым большим каменным мостом в стране.Торжественное открытие и пуск первого Мытищинского водопровода состоялись 28 октября 1804 года, уже при императоре Александре I. Задержка в строительстве объясняется множеством причин, в том числе Русско-турецкой войной, оттянувшей на себя значительное количество ресурсов, Польским восстанием 1794-го, а также сооружением в окрестностях Москвы императорских резиденций, в частности усадьбы Царицыно.Водопровод обошелся в более чем миллион рублей. За Ростокинским акведуком как самой крупной видимой частью комплекса закрепилось народное название «Миллионный мост», хотя стоил он существенно меньше. Возможно, и использовался населением до пуска водопровода как мост.Довольно быстро акведук стал главной приметой здешнего пейзажа. В повести Василия Жуковского «Марьина Роща» он фигурирует как «Мытищинский водовод». Впервые произведение было опубликовано в 1809 году. Однако у него есть предыстория, относящаяся к концу 1802-го — первой половине 1803-го. В то время автор жил неподалеку, в усадьбе Свиблово у своего друга историка Николая Карамзина и, несомненно, видел Ростокинский акведук.Из повести следует, что доступ к нему был довольно свободным, и его можно было использовать как смотровую площадку: «Проезжая по Троицкой дороге, взойдите на Мытищинский водовод — вправе представится глазам вашим синеющийся лес; там, где прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роще и отражает в тихих волнах и древние сенистые дубы, и бедные хижины, рассыпанные по берегам ее, — там некогда погибла несчастная Мария; там сооружена была над гробом ее часовня во имя Богоматери, там, наконец, и Услад кончил печальный остаток своей жизни».Карамзин тоже проявлял внимание к акведуку, описав его в путевых заметках: «Я увидел недалеко от дороги прекрасный водовод и пошел смотреть его. Вот один из монументов Екатерининой благодетельности! Она любила во многом следовать примеру римлян, которые не жалели ничего для пользы иметь в городах хорошую воду, столь необходимую для здоровья людей, необходимее самых аптек. Издержки для общественного блага составляют роскошь, достойную великих монархов, роскошь, которая питает самую любовь к отечеству, нераздельному с правлением. Народ видит, что об нем пекутся, и любит своих благотворителей. Москва вообще не имеет хорошей воды; едва ли двадцатая часть жителей пользуется Трехгорною и Преображенскою, за которою надобно посылать далеко. Екатерина хотела, чтобы всякий бедный человек находил близ своего дому колодезь свежей, здоровой воды, и поручила генералу Бауэру привести ее трубами из ключей мытищинских».Создателем второго Мытищинского водопровода являлся барон Андрей Дельвиг — двоюродный брат лицейского друга Пушкина. Став здесь директором, Андрей Иванович в 1853–1858 годах выстроил водовод — уже не самотечный, напорный, который воду по пути почти не терял, — фактически заново, сохранив в неприкосновенности лишь Ростокинский акведук.«Водопровод оправдал ожидания жителей Москвы, и при его исполнении Дельвиг показал себя не только честным и добросовестным исполнителем, но и ученым-инженером, вводящим новые данные в гидравлику», — сообщал №15 «Русского художественного листка» за 1860 год. Статью проиллюстрировали тоновой литографий, где вокруг портрета Дельвига были помещены основные видимые элементы гидротехнического комплекса, в том числе Ростокинский акведук.Реализовав в 1890–1892 годах проект третьего Мытищинского водопровода инженера-механика Николая Зимина, москвичи акведук сохранили и продолжили использовать, как прежде. В 1902-м в ходе реконструкции по галерее были проложены две новые 24-дюймовые чугунные трубы для воды, однако это принципиально не изменило облик сооружения.Только в начале 1960-х Ростокинский акведук утратил свое первоначальное назначение. Галерея превратилась в опору для теплотрассы. Двухсотлетний юбилей Мытищинского водопровода в 2004 году стал поводом для привлечения внимания и к знаменитому некогда акведуку. Недалеко от него на месте декоративной клумбы был установлен обелиск с надписью: «Сей камень заложен в честь 200-летия московского водопровода в историческом месте Ростокинского акведука».В 2005–2008 годах произошла его передача от Мосводоканала Государственному унитарному предприятию по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений (ГУП «Гормост»), а затем последовала реставрация. Были полностью восстановлены белокаменная облицовка карниза, декоративное оформление входных беседок и лестниц. Чтобы можно было представить, как первоначально работал акведук, в галерее воссоздали части желоба, по которому текла вода. Теперь они перекрыты прозрачными плитами, так как саму галерею сделали пешеходной и накрыли кровлей.После реставрации Ростокинский акведук стал одной из знаковых достопримечательностей столицы. На сегодня он — самый старый крупный мост в черте Москвы, главный символ парка «Яуза» и объект культурного наследия, охраняемый государством. Природоохранная зона позволила сберечь здесь фрагмент старой поймы, включенной в состав теперь уже паркового комплекса.