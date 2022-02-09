Город, изменивший Достоевского: как в Омске отметили 200-летие писателя

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

Материал опубликован в спецномере газеты «Культура» от 15 декабря 2021 года.





В жизни великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского было три главных города. В Москве он родился, в Омске переродился духовно из писателя-романтика в христианского философа, в Петербурге провел большую часть жизни. Потому в ноябре 2021 года одним из центров российского празднования 200-летнего юбилея Достоевского стал Омск.

Юбилейный день — 11 ноября — начался с возложения цветов к памятнику Достоевскому на улице Спартаковской. Этот памятник установлен на месте, мимо которого Федор Михайлович в бытность свою в Омском остроге каждый день ходил на каторжные работы. Но скульптор Сергей Голованцев изобразил уже свободного Достоевского. В руке писатель держит Евангелие, подаренное женами декабристов в Тобольске и изменившее всю его жизнь.

— Приехав в Омск на каторгу революционером-петрашевцем, Достоевский покинул его глубоко верующим человеком. Душевные его изыскания в тот тяжелый период он в дальнейшем изложил в своих произведениях. Сегодня Достоевский — мировая величина. И именно Омск сделал его таким! — сказал, выступая на мероприятии, губернатор Омской области Александр Бурков.

— Именно после Омска Достоевский стал тем великим русским писателем, наверное, самым русским писателем из всех, известных сегодня человечеству. Уверен, что и после юбилея мы будем продолжать читать Достоевского, обращаться к его творчеству и вместе с ним задумываться о грандиозных проблемах бытия и человека, — добавил директор Омского литературного музея Виктор Вайнерман.

Вслед за тем в Омском литературном музее, здание которого было отремонтировано к юбилею писателя, открылась финальная выставка проекта «Вдохновленные Достоевским». В течение года в рамках этого проекта омичам и гостям города продемонстрировали работы Ильи Глазунова, Георгия Кичигина, Риммы Камкиной, Игоря Николаева, Анатолия Коненко и многих других художников. Завершающим аккордом стала графика советских художников. Эта коллекция из 62 работ, созданных полвека назад, к 150-летию классика русской литературы, была передана музею в 2019 году Министерством культуры РФ.

На выставке представлена лишь треть коллекции: недостаток площадей не позволяет продемонстрировать ее полностью. В экспозицию вошли иллюстрации к произведениям писателя и удивительный портрет Достоевского работы Юрия Могилевского. Этот портрет-знак ныне считается классикой русской графики.

Весь год в музее реализовывался культурно-просветительский проект «Будем знакомы: Федор Достоевский», цель которого — показать Достоевского живым человеком, который любил, страдал и увлекался. Рассказать о Достоевском — меломане, игроке, бизнесмене, гурмане, военном и даже блогере. Федора Михайловича можно назвать первым блогером России: он быстро реагировал на значимые события, происходившие в обществе, и несколько лет публиковал очерки и публицистические заметки под общим названием «Дневник писателя».

Стоит отметить, что Омский литературный музей находится в доме коменданта Омской крепости Алексея де Граве, который принял живое участие в судьбе каторжника Достоевского. А после окончания срока заключения по пути из Семипалатинска в Центральную Россию Федор Михайлович побывал у коменданта в гостях.

В юбилейном году Омский литературный музей получил грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На средства гранта приобрели десять аудиогидов, радиогид, напольный информационный киоск и, главное, создали передвижную многофункциональную выставку «Ф.М. Достоевский и Омск».

В этот же юбилейный день в Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского стартовала II Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений». Свои доклады представили 59 очных и 42 дистанционных участника — историки, искусствоведы, краеведы, культурологи, литературоведы, лингвисты и педагоги.

Например, профессор кафедры общей физики ОмГУ Климентий Югай посвятил свое исследование Вселенной Достоевского: «Мир, созданный Достоевским, огромен. Это многомерная Вселенная в координатах добра и зла, пространства и времени, красоты и прощения, в которой им прочерчена траектория человеческого страдания, боли и которая там, в бесконечности, сближается со светом человеческой души и Бога». А филологи из Сианьского университета иностранных языков Чжао Хун и Ольга Дубкова рассказали о том, что романы Достоевского пользуются в Китае огромной популярностью. Например, на данный момент существует 42 варианта перевода романа «Преступление и наказание».

К юбилею писателя был приурочен и театральный фестиваль «Достоевский. Омск» — он проходил в театре «Галерка» с 10 по 15 ноября.

— Учитывая, что Федор Михайлович провел здесь четыре года, нам сам Бог велел хотя бы краем сердца прикоснуться к великому и вечному, тому, что собой являет Достоевский, — считает художественный руководитель «Галерки» Владимир Витько.

Фестиваль открылся пронзительным спектаклем «Братья Карамазовы» театра «Галерка». Над его созданием Владимир Витько трудился в течение восьми лет.

Три брата — романтический, влюбленный в Грушеньку Митя (Сергей Климов), атеист и интеллектуал Иван (Евгений Власов), светлый, искренне верующий Алеша (Дмитрий Цепкин) доносят до зрителя главную мысль — жив только тот, кто способен на любовь, кто не зациклен на себе.

В спектакле «Рулетенбургъ» московского театра «Школа драматического искусства» много ярких моментов — ладья Харона, шествие-фантазия на тему святочных гуляний. А декорации напоминают то ли игровые автоматы, подсвеченные светодиодами, то ли зеркальный лабиринт.

Такими же яркими получились и актерские работы. Некоторые персонажи — явно родом из средневековой мистерии. Mademoiselle Blanche (Мария Киселева) и француз Де-Грие (Алексей Киселев) — воплощение игровой стихии, не люди, некие инфернальные силы, которые губят героев. Не так прост и англичанин мистер Астлей (Дмитрий Репин) с башней Биг-Бена на жилете — он явное напоминание о безвозвратно уходящем времени... Совершенно изумительна Антонида Васильевна Тарасевичева — ее играет молодая актриса Анна Кузминская. Хорош и стремительно теряющий себя главный герой-игрок Алексей Иванович (Анзори Шагидзе).

Режиссеру Евгении Тодоровой удается легко говорить о довольно сложных вещах. На фоне роскошных интерьеров разворачивается драма, исход которой предрешен, не случайно отражение рулетки превращается в водоворот...

Режиссер из Финляндии Камран Шахмардан в своем спектакле рассказал две истории из «Записок из мертвого дома». Остальные присутствуют фрагментарно — отдельными моментами, воссоздающими атмосферу острога. Причем за всем происходящим здесь с явным интересом и сочувствием наблюдает сам Федор Михайлович (Антон Остапенко).

Этот спектакль — своеобразный мюзикл. Ведь все время пребывания в остроге Достоевского сопровождали каторжные песни. В финале постановки звучит песня про Кудеяра-атамана, который из разбойника стал отшельником. Напоминая, что выход из ловушки, в которой оказались все обитатели острога, есть — он в нравственном перерождении, в обращении к Богу...

Почти за месяц до юбилея, 18 октября в центре Омска, рядом с фундаментом казармы острога, в котором отбывал каторгу писатель, открыли Памятный знак, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Это металлическая дверь высотой 3,5 метра, из которой на волю вылетает орел. Скульптор Александр Капралов вдохновился эпизодом из «Записок из Мертвого дома». Там Достоевский описывает раненого орла, которого каторжане принесли в казарму. Приручить орла никто не смог, и в итоге он обрел свободу. Спектакль-променад «Омск Достоевского», посвященный каторжному периоду жизни великого писателя, позиционируется как визитная карточка Омской крепости. Идея хороша — дать возможность зрителям, временно став каторжниками, прочувствовать атмосферу острога и достичь катарсиса.

В последний день ноября в Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля состоялось открытие выставки Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля «Достоевские. Семейный альбом. Из Сибири — с любовью». На выставке представлены портреты Достоевского, его родственников и близких, а также виды мест, связанные с памятными событиями его семейной жизни, — более семидесяти изображений.

Фотографии предоставлены "Школой драматического искусства", и предоставлена пресс-службой Омского драматического театра "Галерка".