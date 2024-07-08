На четвертый год войны: 80 лет назад были учреждены награды многодетным матерям

Валерий БУРТ

Материал опубликован в июньском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

На четвертый год войны, когда источником всех главных новостей все еще оставался фронт, неожиданно для многих прозвучало сообщение, которое, казалось, резко контрастировало с военной реальностью. 8 июля 1944-го указ Президиума Верховного Совета СССР провозгласил: отныне женщина, родившая и воспитавшая десять детей, удостаивается ордена «Мать-героиня» и вдобавок получает существенные льготы и пособия. Одновременно были учреждены медаль Материнства — за пять детей и орден «Материнская слава» — за семь и более.

ОРДЕН И СЧАСТЬЕ В ПРИДАЧУ

Происходившие в Советском Союзе процессы были тесно взаимосвязаны. Каждый день уносил жизни молодых, здоровых, способных принести большую пользу стране людей. По данным Министерства обороны, только за первое полугодие 1944-го Красная армия потеряла более 3 миллионов солдат и офицеров. Общие цифры погибших на фронте, в тылу и на оккупированных территориях оказались сопоставимы с населением крупного европейского государства.

Исход войны сомнений уже не вызывал: наши войска неудержимо наступали, освобождая от нацистов все новые и новые территории, о неизбежной Победе регулярно возвещали гремевшие в Москве салюты. Настало время планомерно готовиться к восстановлению порушенной врагом страны. Сталин и его соратники мучительно размышляли: хватит ли сил у изнуренного, заметно поредевшего народа взвалить на себя новое тяжкое бремя — самоотверженно трудиться на благо науки, «биться» за урожаи, выполнять производственные планы на фабриках и заводах, делать великое множество прочих важных дел?

Требовалось принять срочные меры по восполнению людских потерь, улучшению демографической ситуации. Но даже обеспечить детей нормальным питанием родителям в ту пору было крайне сложно. Полноценно воспитать своих чад, «вывести в люди» — тем более. Способная на такое многодетная мама совершала настоящий подвиг. Зато в награду получала не только орден и привилегии от государства, но... и большое семейное счастье. В чем оно состояло, это счастье? Одна мать-героиня на похожий вопрос ответила: «Чем больше в семье детей, тем больше в ней любви». Эту абстрактную фразу следует понимать, наверно, так: в многодетных семьях нет места крайнему эгоизму, равнодушию-невниманию к близким, праздности, расточительности, зазнайству — порокам «свободного», индивидуалистического общества. Впрочем, советский социум едва ли сильно отличался в этом плане: пропагандируя необходимость воспитания в детях чувства коллективизма, большевики слишком долго разрушали институт «патриархальной» (читай многодетной) семьи, то есть пилили сук, на который пытались усесться...

Как бы то ни было, многие русские женщины в СССР рождению и воспитанию детей посвятили всю жизнь и тем самым продолжили многовековую национальную традицию.

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ольге Котовой посчастливилось стать мамой восьми дочерей и двух сыновей. В 1944 году ее фото с детьми опубликовала центральная газета «Правда». Старшая дочь Надежда, которая трудилась помощником мастера на фабрике №16 «Москвошвея», на тот момент была 20-летней. Самая маленькая — Людочка — родилась в 1943-м. Двумя годами ранее появилось на свет еще одно дитя войны — Светлана.

Рязанская колхозница артели имени Красной армии Анастасия Гуленкова родила и воспитала десять детей. «Два моих сына защищают нашу любимую Родину с оружием в руках, — рассказывала она в 1944-м, — шестеро детей трудятся в колхозе, двое учатся. Новый указ правительства окружает советских матерей еще большим почетом и вниманием. Я благодарю товарища Сталина за его неусыпную заботу о матери и ребенке».

Историю жизни Епистинии Степановой советские граждане узнали много позже. Она жила на Кубани. У них с мужем Михаилом, бригадиром колхоза имени Димитрова, когда-то было 15 (!) детей. В 1934 году супруга не стало, и женщине пришлось в одиночку тянуть семейный, ставший непомерно тяжелым воз. Но она все стерпела, все вынесла.

От несчастных случаев и болезней умирали один за другим ее малыши. В Гражданскую погиб 17-летний Саша. В боях с японцами на Халхин-Голе пал смертью храбрых Федор, которому было 27 лет.

С началом Великой Отечественной отправились на фронт другие сыновья Степановой. Не вернулись с войны Павел, Василий, Иван, Илья, Александр. Всего два месяца не дожил до Победы Филипп. Николай пришел увечным и скончался от ран...

«Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны, — писали Епистинии Федоровне в 1966 году маршал Советского Союза Андрей Гречко и генерал армии Алексей Епишев. — Своими боевыми делами они приблизили день нашей Великой Победы над врагами, прославили свои имена. ...Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени».

ЗА ХЛОПОТЫ И БЕССОННЫЕ НОЧИ

Первое чествование матерей-героинь состоялось в Кремле 1 ноября 1944-го. Награды вручал председатель Президиума Верховного совета СССР Михаил Калинин. Газета «Правда» об этом сообщала: «Десять матерей идут в Кремль. Они пересекают Красную площадь и входят в Спасские ворота. У них счастливые, совсем молодые глаза. Даже у самой старой матери, у Марьи Максимовны Рыжковой из города Тулы — той, у которой из десяти ребят восемь сражаются на фронте...

— Господи, словно к венцу иду, — улыбается всеми морщинами лица Марья Максимовна, — за все наши бессонные ночи...

— За всю нашу материнскую тревогу, за все хлопоты, — вторит ей горьковская колхозница Евдокия Павловна Солдатова.

Бойцы почтительно отдают честь».

Первый орден «Мать-героиня» был вручен воспитавшей 12 детей жительнице поселка Мамонтовка Московской области Анне Алексахиной. Ее первенец, названный Алексеем, родился в 1909-м. Спустя два года появилась Анастасия, затем — Александр, Софья, Иван...

«День, когда мама узнала, что стала первым кавалером ордена «Мать-героиня», в нашей семье вспоминали часто, — рассказывал младший сын Евгений. — А было этот так. Как-то уже затемно в барак, где мы жили, постучался мужчина, спросил: «Кто здесь будет Анна Алексахина?» Соседи указали на кухню. Пришелец прошел среди кипящих кастрюль и протянул маме гербовую бумагу с оттиском Кремля. Она глянула и обомлела».

В день награждения Анна Савельевна встала чуть свет. Погладила единственный костюм, одолжила у соседки нарядный платок. Доехала электричкой до Ярославского вокзала, в Москве спустилась в метро, в котором раньше никогда не была.

Любоваться на подземную роскошь было некогда. Вышла на станции «Охотный Ряд» и, спросив у прохожего, где Кремль, направилась к его воротам...

В Великую Отечественную воевали восемь сыновей Алексахиной. Четверо домой не вернулись: Алексей и Сергей погибли в первые месяцы на Западном фронте, потом пришли похоронки на Александра и Георгия...

Кроме Анны Алексахиной в Кремле в ноябре 1944-го чествовали еще 12 женщин. В репортаже «Правды» упоминались Евдокия Солдатова из Горьковской области, тулячка Мария Рыжкова, ленинградка Серафима Игнатьева, москвичка Мария Смагина, Валина Асадуллина из Башкирии, Анисья Белоусова из Московской области.

В послевоенные годы страна время от времени узнавала и о других матерях-героинях. Одна из них, жившая в селе Отважное Куйбышевской области Александра Деревская воспитала вместе с мужем Емельяном 48 детей! Среди них были и те, кого супруги усыновили (ребята потеряли родителей во время войны). Национальный состав питомцев Деревской отличался разнообразием: русские, украинцы, узбеки, евреи, мордвины, чуваши...

В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

У русского народа есть поговорка «В семье не без урода». Однако на тот случай, когда большое семейство неожиданно для всех превращается в единого, многоголового монстра, подходящих присловий в нашем фольклоре, кажется, нет.

В истории СССР была еще одна знаменитая на всю страну мать-героиня. Несколько лет ею восхищались, о ней писали газеты, ее показывали по центральному телевидению. Семье рукоплескала не только советская, но и международная общественность, особенно обаятельной, улыбчивой маме, жительнице Иркутска Нинель Овечкиной, родившей и «воспитавшей» 11 детей. Семеро из них составили музыкальный ансамбль «Семь Симеонов», названный в честь одноименной русской народной сказки об умельцах-мастерах.

Василий играл на ударных, Олег — на саксофоне, Александр — на контрабасе, Сергей — на банджо, Михаил — на тромбоне. Игорь был пианистом, Дмитрий — трубачом. Инструментальная группа с успехом гастролировала как на родине, так и за рубежом. Никто тогда и представить не мог, что с этими симпатичными молодыми людьми может случиться страшная метаморфоза, что мать-героиня способна превратить собственных детей в банду террористов, жестоких убийц.

Незадолго до трагедии на тайном семейном совете под «председательством» мамы было решено эмигрировать из СССР, искать счастье за границей. Легально вылететь из страны не представлялось возможным, поэтому Овечкины запланировали совершить побег на борту пассажирского лайнера. С собой помимо дорожных вещей и музыкальных инструментов прихватили самодельные бомбы и обрезы. В то время багаж практически не досматривали, во всяком случае «симеоны» были вне подозрений...

8 марта 1988 года пассажиры рейса Иркутск — Курган — Ленинград радостно, приветственно улыбались, узнав братьев-музыкантов и их маму, а те охотно раздавали автографы, общались, фотографировались. После того как совершивший в Кургане посадку Ту-154 вновь набрал высоту, идиллия обернулась своей кошмарной противоположностью.

Братья потребовали изменить маршрут, лететь в Лондон, в противном случае угрожали взорвать лайнер. Мама тоже не сидела без дела, взбудораженная бегала по самолету, командовала: «Захватить кабину пилотов!», «Ни с кем не разговаривать!»

Захват кабины экипажа не удался, более того — акция была изначально обречена на провал: чтобы долететь до Британских островов, Ту-154 не хватало горючего. Машину в итоге посадили недалеко от границы с Финляндией... Во время перестрелки братьев с милицейским спецназом 24-летний Дмитрий убил бортпроводницу Татьяну Жаркую, погибли также трое пассажиров. Травмы и ранения различной степени тяжести получили еще 19 человек.

Поняв, что из этой переделки им не выбраться, старшие «симеоны» покончили с собой. Застрелили заодно и родившую, взлелеявшую их мать...

Есть ли у этой истории какая-то мораль? Вряд ли. «Странные» исключения имеются у любого правила, если оно касается сферы общественных или семейных отношений. Хотя то, что чудовищный инцидент произошел в годы «перестройки», когда психика и сознание наших граждан «перестраивались» кардинально, вряд ли можно счесть совершенно случайным.

ГЕРОИНИ НАШИХ ДНЕЙ

За время существования СССР звания «Мать-героиня» удостоились 430 тысяч женщин. Последнее присвоение состоялось 14 ноября 1991 года. В дальнейшем о тех, кто много рожал, вспоминали лишь изредка, хотя демографическая ситуация в стране не просто ухудшилась, но стала катастрофической.

15 августа 2022 года президент России Владимир Путин своим указом возродил советскую традицию государственного поощрения многодетных мам. Спустя три месяца первыми награжденными новым орденом «Мать-героиня» стали Анджела Ахматова из Кабардино-Балкарии, Людмила Бадмаева из Бурятии, Елена Китаева из Алтайского края, Елена Кожеватова из Оренбургской области, Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга, Галина Меньшикова из Волгоградской области, Татьяна Салтыкова из Подмосковья.

Многие ли россиянки готовы последовать их примеру? Сегодня — нет, а как будет завтра, предсказать невозможно. Ясно одно: если русские женщины не поймут, что именно от них зависит судьба самой большой в мире страны, то уже через несколько десятилетий бить в набат станет поздно.

Фото: РИА Новости и Гавриил Широков/ТАСС