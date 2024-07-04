Чтобы карась не дремал: фестиваль «Пегановская уха» в Тюменской области

Татьяна ФИЛИППОВА

В селе Пеганово 13 июля в пятый раз пройдет фестиваль рыбаков и рыбной ловли

О том, что «Пегановская уха» в этом году собирается отметить пятилетний юбилей и принять три тысячи участников, было объявлено в апреле на КОФТО (культурно-образовательный форум Тюменской области). Фестиваль, который специалист по методике клубной работы Пегановского СДК Ирина Федосеева впервые провела в 2015 году, ширится и крепнет, и с каждым годом привлекает все больше гостей. Газете «Культура» Ирина Федосеева рассказала, как был придуман фестиваль и что войдет в его программу в 2024 году.

— Когда-то Пеганово было большим селом, но сейчас стало мелеть: люди уезжают, потому что никто не хочет жить в деревне. Собственно говоря, именно поэтому я и придумала фестиваль Пегановской ухи: хотелось, чтобы приехали все, у кого в селе остались родственники или знакомые, вспомнили детство, поговорили о прошлом.

Село находится недалеко от большого красивого озера Черемухово, и сначала у меня была идея организовать игровую площадку на берегу. Но село у нас небогатое, и пока мы на это не тянем. Надо и электричество туда провести, и площадку сделать, денег на все не хватает, и праздник мы проводим на центральной площади села. Участвуют в нем рыбаки из всех поселений нашего района. Каждое поселение создает свою команду, идет соревнование в ловле рыбы и приготовлении ухи на костре.

Мне часто говорят: «Уха и есть уха. Что тут может быть нового?» Но каждый год появляются новые рецепты. Обязательно приглашается хороший повар, который судит уху и выбирает лучшую.

Есть и другие конкурсы: на самый лучший улов, на самую крупную выловленную утром рыбу. В прошлом году самым крупным стал двухкилограммовый карась – в Пегановских озерах ловится в основном желтый карась. Но в уху мы разрешаем добавлять другую рыбу на усмотрение соревнующихся.

Фестиваль «Пегановская уха» всегда проходил во второе воскресенье месяца, но в этом году по просьбам участников его решили передвинуть на субботу: чтобы у собравшихся в Пеганово было побольше времени на общение. Кроме конкурсов, в программе кулинарные мастер-классы, выступления семейных команд сельских поселений района и народных коллективов. В финале всех ждет шоу поваров и большая уха, сваренная по пегановскому рецепту в столитровом казане, — пообещала «Культуре» Ирина Федосеева, организатор праздника.

«Пегановская уха» занимает почетное место в ряду гастрономических фестивалей, которые проходят в Тюменской области круглый год. Открывает гастрономический год Ялуторовская масленица, благодаря которой город Ялуторовск получил почетное звание блинной столицы России. Жители города поставили перед собой амбициозную цель изготовить самый большой блин, который когда-либо испекался, и шли к этой цели несколько лет, потому что гигантский блин не удавалось перевернуть. С каждым годом эта история привлекала как можно больше и больше людей, потому что в ней была интрига — перевернут или не перевернут. Блин наматывали на огромные скалки, чтобы перевернуть, но он рвался. Его накрывали сверху огромной сковородой, три метра в диаметре, переворачивали, но когда убирали сковороду, он опять рвался. В 2022 году цель наконец была достигнута, на радость ялуторовцам и гостям фестиваля, который уже принял федеральный масштаб.

Еще один известный на всю Россию гастрономический фестиваль — «Сибирский баурсак», который проходит в Тобольском районе во второй половине июля. Здесь, конечно, тоже не обошлось без амбициозной цели — испечь самый большой в мире баурсак, традиционное татарское блюдо из дрожжевого теста. Кусочки теста жарятся на сковороде и при жарке раздуваются в шар.

В августе в селе Упорово проходит картофельный фестиваль «Картофан Криммович», на котором можно не только попробовать разнообразные блюда из картофеля, но и купить его лучшие сорта. А в октябре вновь собирает гостей Ялуторовск — на фестиваль «Капуста-барыня», приуроченный к празднику Воздвиженья, на Руси прозванный «капустным праздником». В этот день было принято рубить капусту и заготавливать ее на зиму.

Фотографии: Артем Геодакян/ТАСС и Маким Богодвид/РИА Новости.