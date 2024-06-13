Александр Сухарев, путешественник, фотограф: «Каждому русскому человеку нужно решиться на такое путешествие — посмотреть страну с запада на восток»

Денис БОЧАРОВ

Издательство АСТ выпустило замечательный фотоальбом «Нетуристическая Россия». Ее автор, фотограф и исследователь Александр Сухарев, совершив внушительный вояж по стране с запада на восток, показывает Россию, с которой мало кто знаком.

— Какова предыстория возникновения книги, долго ли шли к осуществлению идеи?

— Подобная мысль появилась лет пять назад. По мере накопления материала само собой возникает желание собрать его воедино и выпустить в виде отдельного издания. Но просто так, «от фонаря», печатать книгу мне не хотелось — важно, чтобы она была пронизана единой сквозной сюжетной линией. Произвольно накидать несколько фотографий мне было не очень интересно, поэтому я решил в рамках книги продемонстрировать, что наша огромная страна привлекательна не только своими классическими туристическими пейзажами — ее заброшенная, местами даже запущенная сторона тоже удивительна, а значит, не менее любопытна.

В основу книги легла огромная поездка, которую мы с друзьями предприняли в 2020-м, совершив вояж на машине от Москвы до Владивостока. Примечательно, что это произошло в ковидный год, когда все вокруг восставало против этой затеи: гостиницы не работали, огромное количество людей болело, активная жизнь замерла...

Но мы все равно решили собраться: взяли палатку, в которой провели основную часть путешествия, и словно поплыли против течения. До Владивостока добирались тридцать семь дней. Порой приходилось нелегко (непогода, падающие квадрокоптеры, необходимые нам для съемок, вышедшая из строя машина, и так далее), но мы ни разу ни о чем не пожалели и в результате по итогам поездки собрали полную картину нашей страны — соткали огромный, запечатленный в фотографиях калейдоскопический ковер России.

Мне вообще кажется, что каждому русскому человеку необходимо хоть раз в жизни решиться на такое путешествие — посмотреть нашу страну с запада на восток. Потому что Москва и Владивосток, равно как и многие другие города и веси, встречающиеся по пути, — это абсолютно разные регионы. В каждом из них ты обогащаешься новыми знаниями, впечатлениями, знакомишься с людьми, привозишь домой новые слова и термины, которыми потом при случае «козыряешь» в общении со знакомыми и невольно популяризируешь в столице. Например, до этой поездки я не знал, что словом «курмыши» в Самарской области называют какие-то отдаленные районы. И подобных примеров можно привести много.

— Когда вы отправлялись в столь ответственное путешествие, был ли у вас план: где остановиться, что посетить, какие места запечатлеть на фотокамеру?

— Да, мы довольно долго готовились, более полугода составляли карту, на которую наносили соответствующие точки. Бывало так, что целую неделю посвящали планированию путешествия по какой-то отдельной территории — так было, например, в случае с Омской областью, Красноярским краем, некоторыми другими локациями.

Но всего не предусмотришь, в особенности если речь идет о фотографировании. Никогда ведь не знаешь, какие картины и пейзажи предстанут перед тобой на просторах необъятной страны. Часто бывает, что просто нравится вид, и ты понимаешь, что обязан его зафиксировать. И для меня первостепенное значение имело желание показать красивое даже в тех случаях, когда эта самая красота вроде бы и не совсем очевидна, по крайней мере с точки зрения канонических представлений о прекрасном.

При этом я не могу себя назвать профессиональным фотографом — никаких соответствующих институтов я не оканчивал и специализированных курсов не посещал, всему научился сам. Красоту, по моему глубокому убеждению, можно увидеть во всем — и в покосившихся церквях, и в заброшенных стройках, и в одиноких маяках. Когда ты эту красоту обнаруживаешь, любовь к России крепнет, и никто не в состоянии эту любовь пошатнуть.

— В книге не очень много текста…

— А зачем он? Мне кажется, фотографии говорят сами за себя, а если кто-то заинтересуется каким-то конкретным видом (ведь все снимки подписаны), то может узнать о нем более подробно, раздобыв информацию в интернете. Мне же переписывать Википедию или своими словами пересказывать какие-то краеведческие сайты казалось неуместным.

Хотя — приоткрою небольшой секрет — я планирую издать вторую часть книги (она уже процентов на семьдесят готова), в которой будет очень много текста.

Это путевые заметки, которые я писал в ходе путешествий: не общие знания, которые, повторюсь, можно без труда найти в Сети, а мои личные впечатления.

— Путешествие по нетуристическим местам России трудно отнести к жанру развлекательного туризма. Его скорее можно назвать экстремальным. Согласны?

— В целом да. Это занятие заставляет тебя постоянно находиться в хорошей физической форме. Часто бывает так, что, желая исследовать какое-нибудь здание, понимаешь, что так просто туда не попасть: через первый этаж проникнуть нельзя, приходится лезть через второй, так что важно, как хорошо ты умеешь подтягиваться, например.

В Санкт-Петербурге есть Академия Штиглица, которую часто называют Мухинским училищем, или просто «Мухой» (с 1953 по 1994 год академия именовалась Ленинградским высшим художественно-промышленным училищем имени В.И. Мухиной. — Культура). Рядом с ней расположена церковь, и, чтобы попасть на крышу здания академии, нужно было залезть на ворота церкви по выступам, а потом еще метра четыре карабкаться по почти отвесной стене, используя в качестве опоры остатки труб и еще сохранившиеся выбитые кирпичи. Впечатляющая, скажу я вам, акробатика (улыбается)!

Или еще случай. В Казани есть Александровский пассаж, очень красивое здание. Меня убеждали, что попасть туда нереально, но я все же проник в один из залов этого пассажа — через третий этаж. Бывает, определенное расстояние необходимо преодолеть, перемещаясь по узкой кромочке, держась за подоконник. Но ты вдруг обнаруживаешь, что подоконник этот не очень прочный, и свалиться вниз ничего не стоит. И вот тут голова тебе подсказывает: «Спустись-ка лучше вниз, достань из машины четырехметровую телескопическую лестницу и действуй». Так что подготовка подготовкой, но безопасность — превыше всего. И еще одно важное условие: не паниковать. Ситуаций, из которых нет выхода, крайне мало.

— Раз мы завели речь о безопасности, логично поговорить и об опасности. К ней в ходе ваших экстремальных вояжей нужно тоже быть готовым?

— Разумеется. За время наших путешествий я выделил четыре основных фактора опасности. Первый — технический. То есть сломалась машина, и ты где-то застрял. Мы ведь иногда ездим по заброшенным деревням, откуда до ближайшего населенного пункта километров десять. Или, бывает, мы плывем на лодке на какой-то остров, и, пока там находимся, случается шторм, и лодка не может забрать нас обратно. Во Владивостоке был у нас такой случай. Лодка нас в итоге забрала, но пришлось подождать, понервничать.

Второй фактор связан с ветхими зданиями. Под тобой может рухнуть пол, на голову свалиться кирпич или отломаться подоконник, о чем я упоминал выше. Третий — возможная встреча с дикими животными. Не скажу, что мы часто их встречали, пару раз видели вдалеке медведя, но, к счастью, он не проявил к нам большого интереса. Однако к подобным ситуациям надо быть готовым — например, иметь шумовую палочку «сигнал охотника» — шум, как известно, зверя отпугивает.

Ну и четвертый фактор — чисто человеческий. Когда ты приезжаешь в какую-нибудь деревню, тебе не всегда там рады. Мол, какого черта ты сюда приперся? Я в последние годы предпочитаю умалчивать, что приехал из Москвы. Пренебрежительное и подозрительное отношение к москвичам в глубинке — это не миф, так оно и есть на самом деле. В качестве «дежурного» варианта говорю, что я из Иванова. На случай, если попадется знаток тех мест, впросак я не попаду, поскольку неплохо этот город знаю. Да и вообще я, если можно так выразиться, универсальный коммуникатор — общий язык найду со всеми.

— Вы проехали по России с запада на восток. А нет ли мысли проделать такой же «трюк» с севера на юг?

— С севером сложнее. Во-первых, туда не так просто добраться, да и с финансовой точки зрения кусается. А во-вторых, с севера на юг не так интересно, как с запада на восток — хотя бы просто потому, что путь заметно короче. К тому же непонятно, с какого севера на какой юг? От Мурманска до Дагестана? От Воркуты до Оренбурга? От Норильска до Кызыла? От Анадыря до того же Владивостока? Нет, общая картина впечатлений в каждом из вышеприведенных условных примеров будет не столь обширная, как в случае с нашим путешествием, которому посвящена книга «Нетуристическая Россия». Хотя мы постоянно прорабатываем варианты новых маршрутов и копим на них средства.

— Вопрос как к фотографу. Не возникает ли у вас ощущения, что сегодня искусство фотографии нивелировано? Сегодня фотографом мнит себя каждый: навел камеру смартфона и дело в шляпе — получается вполне сносный снимок. Как отличить любительскую картинку от профессионального кадра?

— Способность видеть довольно сложно в себе развить: тебе это либо дано, либо нет. С умением видеть кадр, как мне представляется, надо родиться.

Я, повторюсь, не являюсь профи в этой области, но когда прихожу в какое-нибудь помещение или обозреваю определенную местность, примерно представляю, каким должен быть кадр. Порой бывает забавно, когда люди приобретают дорогущую технику, но при этом фотографировать абсолютно не умеют. Скажем, купит один такой «деятель» аппарат за 350 тысяч рублей, но при этом щелкает в режиме auto, а потом удивляется, почему в солнечный день у него получается «вспышка».

Я не воспринимаю снимок, сделанный при помощи телефона, как полноценную фотографию. Это сиюминутная фиксация, пригодная для того, чтобы запечатлеть, сохранить, отправить друзьям или разместить в соцсетях, собрать «лайки» и потом благополучно удалить. У меня в памяти телефона хранится где-то четыреста фотографий, базовый набор, чего иные просто не могут понять, порой заявляя: «Эх ты, а у меня 154 тысячи!» Умолкаю, а про себя думаю: зачем?

— Существует ли формула заядлого путешественника, коим, несомненно, вы являетесь?

— Она очень простая: увидел, захотел, поехал. И ключевым здесь является слово «захотел»: если нет желания, то человек найдет массу самооправданий, почему он этого не сделал. Возможно, одной из целей моей книги, заявленной в предисловии как «философский путеводитель», как раз и является стремление подтолкнуть читателя отправиться в те места, где доселе его нога не ступала. Проще говоря, выбирай любой регион и езжай смотреть. Оно того стоит, Россия — удивительная, многоликая и бесконечно красивая страна.

Фотография на анонсе предоставлена Александром Сухаревым / Анастасия Сухарева.