Белогородский форпост: культура и жизнь на огневой черте

Алексей КОЛЕНСКИЙ, Белгород

С марта Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам, гибнут люди, но лишь малая часть оставляет родной край. Что помогает белгородцам не склонять головы в жестоких испытаниях? «Культура» нашла ответ на этот вопрос.

От Белгорода до границы мелькают коробки бетонных блоков с надписью «Укрытия» - белгородские автобусные остановки. Предосторожность не лишняя: еще до президентских выборов, а тем пуще — теперь, районы-кварталы и села обстреливают ежедневно. Южный край вновь стала оборонной чертой, а посеченный осколками райцентр — ее форпостом.

Над центральной площадью Шебекино реет гордый транспарант: «Шебекино — не склоняется!» Напротив — центральный Дом культуры — чарующий образец сталинского классицизма, парящий на мощных колоннах, окутанный светом, бьющим сквозь гигантские окна фойе с двумя парадными лестницами возносящихся волнами ввысь. «Это — наш Версаль! - представляет директор ДК Александр Прокопчук — 1957-го рождения, на три года младше Белгородской области. Руководитель химкомбината Александр Иванович Кудряшов пригласил друга, архитектора Львова и тот создал проект с шестью фронтонными колоннами и уникальной планировкой. За это роскошество директора чуть не погнали из партии — тут даже асфальта не было, а дворец химического завода уже стоял! Теперь здесь Модельный дом культуры: это — изначально наша, белгородская история!» Что значит «модельный»? «Образцовый, соответствующий высшим стандартам по материальной базе, оборудованию, творческой работе, наградам и количеству коллективов, у нас их — восемнадцать, - поясняет Прокопчук, - В принципе, это самое защищенное здание: стены восемьдесят сантиметров»...

До обстрелов в шебекинском ДК кипела буйная жизнь — играли камерный, духовой народный ансамбли, два оркестра русских народных инструментов, два вокальных коллектива, академический хор, народная и эстрадная хореография, шумел театр и творческие кружки. Не пустовал кинозал, оборудованный Фондом кино на девять миллионов рублей. Билет стоил 150 рублей, но без детей он практически простаивает, а прямо напротив — разнесенное до фундамента отделение полиции.

«Первого июня по городу было выпущено 940 снарядов, этот день поменял всех горожан. Людей эвакуировали очень быстро — волонтеры, инкассаторские машины, детей — поездами, начальник муниципалитета за организацию спасения шебекинцев получил «Орден мужества», - свидетельствует начальник шебекинского Управления культуры Наталья Мушенко, - Когда гремит, непонятно куда бежать, при обстрелах пол уплывает из-под ног… В окно нашего управления культуры влетел снаряд, пробил пол и застрял в подвале. Наши мужчины полями возвращались, под обстрелами спасали имущество — все что могли, вывозили на своем горбу. В Шебекинском районе проживало 83 тысячи человек, работали 42 клуба и 41 библиотека, четыре детских школы искусств и музей, но сейчас ребята перешли на дистант. Теперь очно работают семь учреждений из 88-ми. Тяжелее всех заниматься вокалистам, музыкантам, танцорам. Дети просят вернуть очные занятия, но все зависит от обстановки. Наше управление культуры изобрело ноу-хау — детей свозят автобусами в ДК, которые могут работать, но многие родители категорически отказываются — это все-таки опасно, у нас нет спокойных дней, особенно сейчас».

«После июньского обстрела запах стоял неимоверный, - вспоминает Александр Прокопчук — все было брошено, разбито, лишь собаки носились по улицам, а у нас 74 процента окон пострадало. Мы никому не сообщали, что вернулись, я стал битое стекло сверху сбрасывать. Вижу легковушка подъехала — номера заклеены красным скотчем, крутанулась, умчалась. Через минуту — стук, грохот, врываются росгвардейцы: «Кто такой?» Директор, - говорю. «Докажи!» Предъявил документы, ребята выдохнули: «Предупреждать надо!» Стал потом таблички вешать на дверь со своим телефоном… Теперь нам вставили 160 окон и фасад полностью отремонтировали за федеральный счет». Несмотря ни на что, ДК не пустует. Радует экспозицией обаятельных рукодельных кукол и вышивок местных мастериц, в отдельной витрине — советские открытки к восьмому марту. На завтра запланирован бесплатный концерт белгородской филармонии к семидесятилетию региона, а в концертном зале уже душевно распевается шебекинский народный хор: «Край родной — моя нежность, моя сила, моя вера и моя любовь — ты родная Россия, ты одна моя Россия!»

Первый удар врага принял Центр культурного развития на южной окраине Шебекино, в парковой зоне живописной речки Нежеголь. Здесь отчетливей слышны прилеты по Новой Таволжанке в семи километрах южнее. «Это — первый в России Центр культурного развития, открывшийся девять лет назад, - представляет учреждение директор Евгений Лешов. Внутри дизайнерского, эффектно застекленного двухэтажного щеголя здания расположились центры молодежной политики и молодежных инициатив, детско-юношеский компьютерный кеворкинг, волонтерский штаб «Мы вместе», патриотические клубы, включая клуб моряков и, даже, морской хор, репетирующий в уютном военно-морском музее. На небольшой сцене концертного зала гостей встречает квартет певуний в нарядных сарафанах: «Матушка-земля, белая березонька, для меня — Святая Русь, для других — занозонька!» - зажигают девицы-красавицы, рукодельницы, ведущие кружков. В ЦКР работает двадцать сотрудников, одиннадцать хореографических коллективов, театр, вокальная студия, ансамбль гитаристов и, даже, клуб по интересам «Барыня» для дам до 80+ с подтянувшимися к благоверным «баринами».

С мая на крыльце водружалась выносная сцена, каждую пятницу гремели дискотеки для всех возрастов, проходил дискомарафон ди-джеев и эм-си «Экватор», по четвергам шли на пляжную «Метелицу» и организовывали ретро-вечеринки, по вторникам крутили советское кино под открытым небом, а фестивали арбузов и кокошников собирали полгорода!

Все для фронта...

Сейчас у белгородцев иная забота и судьба. В нескольких километрах от границы вытянулся дощатый лабаз — волонтерский пункт «Солдатский привал», удостоенный медали «Участник специальной военной операции».

«Это стихийная инициатива, — поясняет районный начальник муниципального управления спорта культуры и молодежной политики Максим Балабанов, — в начале СВО волонтерские группы прямо с поддонов, на ходу бросали ребятам продукты и средства личной гигиены. Затем у обочины поставили вагончики, при поддержке губернатора был организован пункт горячего питания, баня».

Третий год сюда идут посылки со всей России… В лабазе нас встречает очаровательная хозяйка с позывным «Русалка»: «Три месяца мы отстояли в поле, на ветрах, потом администрация района предоставила нам это место, здесь мы работаем уже два года, целиком исходя из запросов бойцов, тут нет ничего лишнего… Вот, например только что второй «Е»-класс областной липецкой школы прислал чай, консервы, носки, открытки, обычно же мы исполняем заказы бойцов из нашей «Коробочки желаний».

Хозяйка открывает пластиковый контейнер с записками, на некоторых пометки «исполнено». Некоторые воины пишут просто «Победы!» Кто-то просит баян или полевую форму семидесятого размера. Востребованы рации, тепловизоры, генераторы, бензопилы, гвозди, лопаты, пленки для утепления блиндажей и... обувные шнурки. Ассортимент завораживает — на столах громоздятся продукты длительного хранения, коробки с РЭБами, электроплиты, носки, балаклавы, сапоги, пенки, комплекты формы, маскировочные сети, кабели, мышеловки: «Мыши жрут буквально все!, - поясняет «Русалка», - Часто звонят предприниматели и простые граждане — интересуются что нужно и быстро доставляют заказы».

На перекладине буквы «П» импровизированный алтарь: в центре композиции фотография юного десантника, павшего в первый год СВО, ныне его отец приезжает из Германии и помогает «Привалу». Под портретом — флаги с автографами благодарных бойцов, некоторые также пали на поле брани — периодически вручаются отличившимся волонтерам. Тут же вазы с десятками пышных роз — живая благодарность за труд и помощь, стальная роза, сделанная из разорвавшейся гранаты. Справа к стене приколоты подарки бойцов и волонтеров — карандашные портреты губернатора Вячеслава Гладкова и Евгения Пригожина.

«Наша главная цель — сберечь жизнь бойцов!, - «Русалка» демонстрирует прозрачную пленку на штативах, защищающую снайперов от тепловизоров, - Тяжело? Конечно, но как тут все бросить?, - делится «Русалка», - Это как ребенок родить — уже не бросишь, растишь...» За лабазом скрывается все необходимое «растущему организму» — баня, полевая кухня с великанскими казанами, кухонный блок. Гостей потчуют вкуснейшим перловым супом и гречкой с тушенкой. Угощение и неспешный разговор дарят чувство причастности судьбам защитников отечества, необходимое фронту и тылу: «Полстраны живут в какой-то прострации, - размышляет «Русалка», - в город выйдешь в форме — смотрят как на инопланетянку… Но как-то еду в поезде, подошли ребята-баскетболисты, наши волонтеры, узнали, благодарили, поговорили. Подошел военный: позвольте хоть кофе угощу!» Чем занималась в мирной жизни? Приехали семьей с самого севера Сахалина девять лет назад, стали строить дом, воспитывали детей, в качестве хобби выращивала клубнику — пятьдесят сортов, сейчас мечтает хоть грядку засадить и дом достроить, да некому — муж также трудится на «привале».

Музей — о подвиге и жизни

Совсем в ином свете видится теперь мирная жизнь. Белгород относительно невысок, холмист, изящно прорисован в открывающихся просторах. Смысловую доминанту задает центральный мемориал — Белгородская диорама «Курская битва. Белгородское направление». Музей открылся в 1987-м и был отреставрирован два года назад. Посещение бесплатное, фонды — более 19-ти тысяч единиц, в основном — оружие и личные вещи героев Курской дуги. В центре — последний шедевр советского монументально искусства — тысячеметровая по площади, крупнейшая в Европе диорама «Огненная дуга» выдающихся художников-грековцев. Встречая гостей, радушный директор Елена Чефонова произносит важные слова: «Прошлое настигает нас как только мы что-то забываем! И мы чувствуем эту ответственность: сегодня наша Диорама буквально пошла в народ». Помимо иммерсивных экскурсий в музее и филиале, выставочном пространстве войск ПВО, сотрудники проводят творческие встречи, городские экскурсии и выездные мастер-классы с оцифрованной презентацией диорамы для жителей области. Экспозицию ежедневно посещает около трехсот человек, сюда приходят с передовой — делятся пережитым... Не часто наши мемориальные музеи становятся местом силы и Белгородская диорама поистине уникальна — это портал Великой войны, акустический усилитель живой народной памяти.

Созвучны ей и мощный федеральный музейный комплекс на Прохоровском поле, и — неожиданно — расположенный напротив Диорамы Художественный музей, контрастирующий с городской архитектурой. Здание стилизовано под модерн и украшено фреской с символическими фигурами сливающихся рек — Северского Донца и Везелки. Внутри референс усиливается и обогащается контрастом с экспозицией.

«Нашему музею сорок лет, - комментирует директор Татьяна Лукьянова, - общая площадь восемь тысяч квадратных метров. Правда, на третьем этаже у нас расположилась художественная школа…» Это самое уместное соседство, поскольку в залах музея ребята могут прикоснуться к живой истории искусства. Постоянная экспозиция — на втором этаже — представляет послевоенную эволюцию советской станковой живописи и скульптуры, выделены разделы декоративно-прикладного искусства и детская экспозиция с возможностью заниматься творчеством, оборудованная литографическим станком и гончарными кругами, временная выставка частных коллекций. Тут же можно освоить азы акварели, пастели, станковой живописи и лепки народных игрушек.

В обширном пространстве первого этажа представлены столичного работы творческого объединения «Купе», работающего в традициях отечественного реализма и представляющего широкую палитру его контрастов. Графичный Алексей Суховецкий просвечивает эстетский склад московской натуры, лирично-воздушный Валерий Полотнов покорен манящим волжским просторам, Юрий Грищенко воздает дань интимным усадебным пейзажам и натюрмортам, а монументально философствующий Сергей Гавриляченко скользит в космических орбитах Гелия Коржева. Знаменательное тематическое созвучие коллекции, активная творческая работа и представленность белгородских художников определяют стиль и популярность музея, ежегодно принимающего сто тысяч посетителей. «За пятнадцать лет коллекция удвоилась!», - делится директор. Каким же чудом, ведь федеральные власти не выделяют средств на пополнение областных галерей уже не первый десяток лет? Выручает поддержка области, системный подход и продуманная стратегия: с 2011-го года белгородцы проводят межобластное патриотическое биеннале «Прохоровское поле», отслеживают тенденции, закупают и получают в дар лучшие работы. Те же соседи участвуют в биеннале памяти самого известного белгородского художника Станислава Косенкова.

Эта музыка будет вечной

Главными событийными центрами белгородской культуры являются государственный академический театр имени Щепкина и областная филармония — одна из лучших в России. В 2010-м она расположилась в одном из типовых, реконструированных Домов культуры, оставшихся с советских лет… Теперь здание не узнать: фасад бывшего ДК железнодорожников превратился в сложносочиненную конструкцию пары застекленных башен. Между ними — вход в атриум, опоясанный тремя уровнями открытых галерей — с них публика проходит в залы, мы же перемещаемся на самый верх, в поднебесный Круглый зал.

Отсюда открывается лучший вид на просторный центр, и Северский Донец с Везелкой (по ней, говорят, плавал ботик Петра Первого), и Харьковскую гору с кубиками Технологического университета... «Из своего белгородского имения граф Шереметьев забрал в Фонтанный дом Петербурга Гаврилу Ломакина, ставшего его личным хормейстером, а затем — главным хормейстером Императорской капеллы Санкт-Петербурга, на фасаде которой увековечено его имя, - поясняет руководитель филармонии Светлана Боруха - Белгородская филармония восстановила кантату знаменитого земляка Stabat mater и исполнила ее уже 25 раз».

Стекла башни защищены специальной пленкой, но находится здесь небезопасно — в ясном небе громыхают стальные грозы. От них надежно укрыта главная гордость филармонии — органный зал на 235 мест: готичный экстерьер с цветными витражами и трехсекундной реверберацией трех с половиной тысяч труб специально созданного немецкого орган! Сюрпризы не кончаются: в соседнем помещении, прямо за плечами у гиганта три девицы-красавицы плетут маскировочные сети.

«Работа кипит десятый месяц, в Белгороде трудятся еще десять мастерских, - поясняет сотрудница, - не считая надомников, за год мы сплели под 35 тысяч квадратных метров! Каждая благотворительная организация концентрируется на своей специфике, исходя из потребностей подшефных подразделений, - объясняет сотрудница Художественного музея и застрельщица мастерской Елена, — мы делаем сухой армейский душ (порошковая смесь для гигиены тела), волокуши, шевроны, медицинские повязки, подсумки, окопные свечи... В последнее время просят с ароматами — апельсина, розы, хвои — для дезинфекции воздуха».

Как складывается творческая работой? Четырнадцать лет назад у филармонии не было собственного здания и, тем не менее, она проводит уже

57-й концертный сезон. В штате — 480 человек: симфонический, камерный, духовой, джазовый и академический русский оркестры, инструментальный, хоровой и танцевальный ансамбли песен и плясок Белогорья, вокалисты и солисты еще недавно давали 1300 концертов в год. За прошедший — в половину меньше, в текущем запланировано 216 тысяч посещений.

ДНК для ДК

На самую широкую ногу поставлена народная культура. Флагман — Белгородский государственный центр народного творчества курирует 715 муниципальных ДК и ведет роспись показов во всех тринадцати муниципальных кинотеатрах! Это единственное в стране областное учреждение, работающее с кинокомпаниями напрямую, по предоплате. Цена билета — 120 рублей, семьдесят процентов репертура — российские премьеры. Восхищает масштабом, но пока не работает на полную мощность самый современный, кинофицированный концертный зал среди домов культуры Черноземья. 520 мест. Идеальная акустика. Глубокая вращающаяся сцена.

Здесь трудится 25 творческих коллективов; ансамбль «Жалейка» и танцев «Былина» носят звание заслуженных. Главной доходной статьей служит организация и проведение мероприятий по объявленным торгам, главным хитмейкером — брутальный мужской кавер-бэнд «Елки-палки» с бас-гитаристом, отжигающим в шкуре медведя. Всероссийской «фишкой» Центра стало проведение онлайн-трансляций мастер-классов, кулинарных шоу, толкований народных костюмов и пословиц на культура.рф. Неудивительно, что среди региональных ДК БГЦНТ стал он-лайн фаворитом: за прошлый год — восемь миллионов просмотров.

Ныне учреждение готовится праздновать семидесятилетие, а в прошлом году пережило капитальный ремонт. Новый, светлый, эффектно остекленный и орнаментированный центр открыл сезон выставкой народного творчества посвященного юбиляру и земляку-курянину Казимиру Малевичу. Проникаем на экспозицию, преодолев ряд зигзагообразно развешанных черных портьер: «Мы решили немного похулиганить, - комментирует замысел Директор БГЦНТ Максим Шапошников, - и заглянуть в эту бездну!»

Выставка радует пестротой гобеленов — местные мастера перенесли крестьянские фигуры абстракциониста на тканые полотна; тактильные впечатления дарят прикосновения к виртуозно вырезанным орнаментальным печатям для тканей и пряников студентов областного Института искусства и культуры. Экспозицию украшают картины, народно-авангардные игрушки и фотографии, а главным украшением служат работы валуйского театра моды «Дария», воплотивших в эффектных бальных платьях самые смелые идеи авангардиста. Одна из них — оранжевый жилет железнодорожников — занимает тут особое место. Классик может гордиться народной любовью: его экспозицию регулярно пополняют проходящие здесь мастер-классы для пятидесяти белгородских умельцев. «Побывав в Крестах Малевич поручил Вере Мухиной изобрести граненый, не обжигающий пальцы стакан, по крайней мере, мы в это верим...», - Максим представляет популярный экспонат.

Дети посещают занятия с письменного разрешения родителей в сопровождении совершеннолетних, услышав сирену воздушной тревоги укрываются в глухих помещениях. В начале года прилет разрушил все каленые стекла атриума, которые вновь становятся мишенью для врага. В мирные дни здесь проходят «Элегантные дискотеки» для пенсионеров, самостоятельно составляющих трек-листы и выбирающих королей и королев вечера. Недавно отпраздновали масленицу с участием министра культуры, пекшего блины по собственному рецепту. Руководство радует творцов самым деятельным вниманием — губернатор лично курировал ремонт, придумал орнаментальный дизайн и фотозону с изображениями народных костюмов на ближайшей автобусной остановке и, даже, грифельную «стену гласности» для пожеланий и предложений творческих кадров.

Белгородская смена подрастает в трех городских Детских школах искусств. Лучшая — самая современная, недавно отремонтированная ДШИ №1 — (если позволит боевая обстановка) готовится открыть собственный репертуарный театр в сентябре. Здесь обучается более тысячи детей; в труппе вместе со взрослыми — шестьдесят человек, включая эстрадно-симфонический оркестр! Зрителям уже полюбились музыкальные «Алые паруса» и «Синяя птица», готовится премьера пушкинско-свиридовский «Метели»... Амфитеатр на 250 мест, киноэкран, оркестровая яма, благоустроенные гримерки, мастерская декораторов и пошивочный цех костюмеров — все готово к премьерам! За прошлый год ребята двести раз выходили на сцену. Билеты — 350 рублей — разлетаются «на ура», сборы тратятся на новые постановки, выпускники поступают в лучшие музучилища страны.

Русское поле

Главное место силы наших южных губерний — Прохоровское поле с монументальной звонницей Вячеслава Клыкова, увенчанной золотой маковкой с Богородицей, распростирающей над окрестными далями нетленный покров. Сквозь пилоны стеллы просвечивает небесная синь: это — небесная церковь всех русских воинов павших за родную землю. В окрестностях расположилась Прохоровка, центральным украшением поселка стал новый Центр культурного развития, объединившей лучшую районную библиотеку России, современный кинотеатр и концертный зал, Центр детского творчества и, даже, ЗАГС.

В прошлом году библиотека победила в конкурсе Национального проекта «Культура», получила десятимиллионный грант и превратилась в образцовый центр культурной жизни. Расположенный напротив железнодорожный вокзал вдохновил проекта интерьера — это поезд, устремленный в будущее. Пространство разделено на «купейные вагоны», в числе которых — книжный хаб с новинками и прессой, уголок отдыха с чаем, кофе и настольными играми, «вагон-ресторан» для концертов, заседаний, мастер-классов, киноклуба и клубов по интересам. Есть зона тихого чтения, экспозиция истории района и, даже, мини-типография для печати открыток или афиш, и оснащенная молодежная видеостудия. Ребята планируют записывать аудиокниги на материале местных краеведов и транслировать их на школьных переменах.

Из девяти тысяч прохоровцев сорока тысячным библиотечным фондом пользуется четыре тысячи читателей. Культурная жизнь парадоксальна: сельскому ЦКР завидуют все областные учреждения культуры! Возможно, кроме одного — библиотеки белгородского города-спутника Строитель, самого молодого в России: официально ему нет и двадцати пяти. Хотя, праздничные транспаранты настаивают на 65-летии. Здесь живут особые люди, гордящиеся лучшей в области аллеей роз, дружно культивирующие кедровые насаждения и активно раздвигающие обстоятельства житья-бытья. В первом, сквозном этаже стандартной пятиэтажки расположилась — без преувеличения — самая народная Модельная библиотека, «продышавшая» формат купейного книгохранилища, вмещающего 27 тысяч книг и семь с половиной тысяч читателей.

В восьми «вагончиках» кипит культурная жизнь. В рекреациях проводятся турниры знатоков за двумя рулеточными столами. Еженедельно проводятся занятия с рукодельницами, юными художниками, программистами и юристами, бесплатно консультирующими желающих на основе обновляемой базы «Консультант+». Проходят показы мод, концерты, встречи белгородских краеведов, обустроены уютные уголки для тихого чтения и пользования национальной электронной библиотекой. Главная гордость учреждения — филиал волонтерского движения на базе творческой мастерской. С раннего утра до поздней ночи строчат швейные машинки пенсионерок, шьются эластичные перевязочные пакеты. За прошлый год группа библиотечной работницы Юлии Колосовой «Стерильность — фронту» из пятнадцати умелиц выросла в четыре раз и изготовила более двадцати тысяч комплектов из двадцати километров марли! А еще тут шьется теплое белье, шапки из флиса и шерстяные носочки надомницы, старшей сотрудницы Агафьи Семеновны Голубковой. Первого января ей исполнилось сто лет.

Самостоянье человека

В чем сила этих людей? В чувстве общей привязанности к родной земле, родным и друзьям, уникальным в России сотовариществом народа и власти. Веками близ бескрайних донских степей селились однодворники — вольные крестьяне-ополченцы, их дух питал корни Белгородской черты. Расслышав гул грядущих испытаний, презрев безвременье и разруху, мудрый экс-губернатор Евгений Степанович Савченко раздал белгородцам бесплатные участки для частной застройки под однопроцентный кредит. В область потянулись люди с северов и сегодня плечом к плечу здесь противостоит врагу вся Россия, помнящая и исполняющая священный пушкинский наказ: «Самостоянье человека — залог величия его».

Фотографии предоставлены пресс-службой министерства культуры Белгородской области.