Вадим Писарев, худрук Фестиваля оперы и балета им. Сергея Прокофьева: «Чувствуем горячее желание крымчан встречаться с музыкальным искусством»

Елена ФЕДОРЕНКО

С 19 по 27 апреля крымские города встретят Фестиваль оперы и балета имени Сергея Прокофьева, проводимый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Художественный руководитель фестиваля народный артист УССР Вадим Писарев ответил на вопросы «Культуры».

— Почему вы — руководитель «Донбасс Оперы», как называют Донецкий академический театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко, возглавили прокофьевский фестиваль в Крыму?

— Сергей Прокофьев — уроженец Донецкой области. Он появился на свет в селе Красное (второе название — Сонцовка), там сохранилась старинная церковь, где его крестили. В 1991-м (год столетия со дня рождения композитора. — «Культура») в селе открылся замечательный музей памяти Прокофьева. Сергей Сергеевич всегда тепло вспоминал свое детство, безграничные просторы, жаркие донецкие степи, и, кстати, здесь он получил хорошее начальное музыкальное образование, которое удивило Сергея Танеева, и он, потрясенный, попросил Рейнгольда Глиэра позаниматься с талантливым подростком теорией композиции. И в летние месяцы Глиэр приезжал в Красное к своему новому ученику.

Мы не забываем о том, что дончане — земляки великого композитора. Раз в четыре года в городе проходит фестиваль «На родине Прокофьева»; на сцене «Донбасс Оперы» проводили конкурс — он остался приметой мирного времени, — посвященный Сержу Лифарю, и участники на втором туре исполняли современные композиции на музыку Сергея Сергеевича — это было условием. Фестивалям «Звезды мирового балета» и «Прокофьевская весна», тоже связанным с творчеством композитора, всегда сопутствовал грандиозный успех. Имя Прокофьева носят Донецкая государственная музыкальная академия, Концертный зал Донецкой филармонии и ее симфонический оркестр.

Прокофьев родился в апреле — и оперно-балетный фестиваль в нынешнем году появился вовремя. Поскольку в Донецке продолжаются обстрелы и гремят взрывы, то мы проложили путь на Крымский полуостров. Серьезную поддержку оказал нам министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Васильевич Желтяков.





— Ситуация в Донецке стала поспокойнее?

— Пока нельзя сказать, что стало спокойнее. Город под прицелом. Три дня назад в район, где я живу, прилетели два «Вампира» натовского происхождения — есть такая реактивная система залпового огня. А сегодня «Вампир» неожиданно ударил по университетскому корпусу. Ситуация в городе непростая. Но люди стараются жить, как в мирное время. Воспитывают детей, ходят на работу, служат тому делу, которое выбрали. Артисты репетируют, готовят спектакли, которые даже встречаются со зрителями.

— Почему для фестиваля выбраны Севастополь и Симферополь?

— Эти города расположены недалеко от Донецкой Народной Республики. Рифмуются и наши судьбы — Крым тоже прошел путь возвращения в родную гавань. В Севастополе и Симферополе — хорошие театральные площадки. «Донбасс Опера» гастролировала в разных крымских городах, и местные жители тепло нас принимали, приглашали приехать вновь. Мировая премьера нашего балета «Война и мир» состоялась в Симферополе, на сцене Крымского музыкального театра, потом толстовские герои вышли на подмостки Дворца культуры рыбаков в Севастополе. Билеты распродавались буквально за один день, в залах не было свободных мест. Нас принимали как дорогих гостей, с благодарностью, мы чувствовали горячее желание и даже потребность крымчан встречаться с музыкальным искусством.

— По каким принципам формировался состав фестиваля?

— В фестивале принимают участие театры, репертуар которых украшают спектакли Сергея Прокофьева. Сразу отмечу, что все фестивальные показы сопровождает звучание полноценных театральных оркестров, никакой фонограммы — это было важным изначальным условием. Воронежский театр оперы и балета откроет фестиваль «Золушкой» в постановке Владимира Васильева, покажет интересный балет «Шут» — из жизни «стародавней сказочной Руси», о нелепом и забавном конфликте между арлекинами. Балет сочинил молодой хореограф Никита Высоцкий. Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева представит три спектакля: балет «Ромео и Джульетта», осуществленный художественным руководителем театра Константином Ивановым, ансамблевую остроумную оперу-фарс «Любовь к трем апельсинам» режиссера и художника Сергея Шепелёва и премьеру балета для семейного просмотра «Петя и Волк». Его поставил Никита Высоцкий. Занимательный спектакль первыми увидят маленькие жители Севастополя и их родители.

— Какие спектакли покажет «Донбасс Опера»?

— Дончане представят «Ромео и Джульетту» в легендарной версии Леонида Лавровского, мою постановку балета-феерии «Малыш и Карлсон», а также фрагмент мощной и яркой кантаты «Александр Невский».

— Разве есть у Прокофьева балет «Малыш и Калсон» — сказка Астрид Линдгден появилась уже после смерти композитора?

— Вы правы, но музыка Сергея Прокофьева звучит в спектакле. Малыш и Карлсон путешествуют, открывая удивительный мир, и попадают в балетную школу, где ученики сдают экзамен по классике — танцуют они под прокофьевские мелодии.

— Театры Воронежа, Йошкар-Олы и Донецка — коллективы, которые принимали участие в создании грандиозного многолюдного балета «Война и мир» хореографа Андрея Петрова. Рады, что опять заняты в одном проекте?

— Да, балет «Война и мир» был таким новым опытом, совместным трудом нескольких трупп — все волновались, что из этого эксперимента получится. Ребята тогда крепко сдружились, многие общаются и сейчас, все радуются встречам. Координировал этот сложный процесс репетиций в разных городах продюсер Айдар Шайдуллин. Когда завершили процесс, то не хотели расставаться, и к нашей радости Айдар организовал Фестиваль оперы и балета имени Сергея Прокофьева. И мы опять вместе!

В «Войне и мире» принимали участие еще и артисты театра «Кремлевский балет». Они не привозят на прокофьевский фестиваль спектакль, но солисты танцуют в гала-концерте. В фестивальной программе два гала со звездными составами солистов из Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и «Кремлевского балета». Оперный гала пройдет в Севастополе, а в Симферополе выступят артисты балета.

— Программа — убедительная. И все-таки: зачем нужны два спектакля «Ромео и Джульетта»?

— Это — разные спектакли. «Донбасс Опера» покажет первоначальный эталонный классический вариант Леонида Лавровского, в котором танцевала Галина Уланова, а Марийский балет представит историю веронских влюбленных в современном прочтении Константина Иванова. Да и танцуем мы в разных городах: дончане — в Симферополе, балет Йошкар-Олы — в Севастополе.

— В фестиваль вы включили образовательную программу-спутник. Зачем вам эти хлопоты?

— Мы испробовали подобную программу перед премьерой «Войны и мира» — и она пользовалась у крымчан огромным интересом, имела успех и вызвала большой резонанс. Тогда мы провели три серьезные лекции: «История балетной драматургии», «От «Жизни за царя» до «Войны и мира», «Принципы художественного оформления спектаклей и праздников». Сейчас подготовили беседы на иные темы, связанные с фестивалем: «Балетный театр Сергея Прокофьева», «Оперное искусство в России в XX-XXI веках», «Патриотические оперы и балеты Сергея Прокофьева». Помимо лекций запланированы беседы в формате круглого стола, мастер-тренинги по классическому вокалу и классическому танцу для детей из самодеятельных и народных коллективов.

— Театр «Донбасс Опера» сейчас открыт для зрителей?

— Мы не прекращали работу ни на один день, но со зрителями в период активной фазы военных действий не встречались — рисковать жизнями людей не решались. Сейчас приглашаем на спектакли малого формата, если можно так сказать. Сначала показывали их в фойе на 200 зрителей. Сейчас встречаем большее количество публики и играем спектакли на сцене - уже прошли «Тысяча и одна ночь» и «Богема», в ближайшие дни покажем «Травиату». Мы шаг за шагом выходим из подполья, но тихо и без рекламы, с минимумом риска: на войне как на войне. В городе по-прежнему рекомендуется избегать массовых скоплений людей — в большие компании прицельно выпускают снаряды. Увы, таких случаев было немало. Но отменять искусство полностью тоже неправильно — театр дарит надежду и заряжает оптимизмом.

Фотографии: Игорь Маслов / РИА Новости; на анонсе фотография предоставлена пресс-службой Глобэкс Промоушен.