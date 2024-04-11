Музыка без границ: фестиваль в Сибири объединил культуры

Светлана НАБОРЩИКОВА, Новосибирск

Концертом с участием народных артистов России Вадима Репина, Николая Луганского и Новосибирского академического симфонического оркестра завершился XI Транссибирский арт-фестиваль. «Культура», посетив Новосибирск и поговорив с артистами, оценила достижения и перспективы форума.

В финальный день на сибирских просторах повеяло южным ветром. Оркестр представил симфоническую поэму «Сенсемайя» мексиканца Сильвестра Ревуэлтоса. Сквозь синкопированные ритмы ритуальных заклинаний музыкантов провел дирижер из Венесуэлы Мануэль Лопес Гомес. Далее последовало посвящение Пабло Сарасате. Вадим Репин сыграл мечту скрипача — Интродукцию и рондо каприччиозо, написанные Камилем Сен-Сансом специально для виртуозного испанца. Завершился вечер сочинениями Сергея Рахманинова — Вторым концертом, где солировал романтик фортепиано Николай Луганский, и Второй симфонией.

Разнообразие площадок, имен и жанров — традиция Транссиба (так называют фестиваль артисты и публика). Открывая его, бессменный худрук форума Вадим Репин поблагодарил зрителей за участие «в загадочном, сказочном, интересном путешествии сквозь все возможные виды искусства».

В афише значились симфонические, камерные и этноконцерты, балетные и музыкально-театральные постановки. За две с половиной недели артисты из восьми стран (9 коллективов, 44 солиста, 8 дирижеров) представили 18 программ. Прозвучали сочинения Брамса, Чайковского, Орфа, Шуберта, Листа, Грига, Моцарта, Бетховена, Свиридова, Брукнера, Прокофьева, Шумана, Дворжака, Скрябина, Вагнера, Бородина. Выступили Юрий Башмет, Константин Хабенский, Александр Князев, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Жульен Салемкур, Клеман Нонсье и другие известные мастера. Помимо Новосибирска, концерты фестиваля прошли в Красноярске, Железногорске, Краснообске, Бердске и Академгородке. Одним словом, очень насыщенная программа для 19 дней фестиваля.

Непременное украшение Транссиба — мировая премьера. На сей раз в этом качестве предстал Концерт № 2 для скрипки с оркестром москвича Кузьмы Бодрова. «Культуре» композитор рассказал, что для него, в прошлом скрипача, скрипка — инструмент особый, а когда он узнал, что музыку заказывает Вадим Репин, это стало «счастьем, ответственностью, азартом и интригой».

Интриговал автор в первую очередь зашифрованным посвящением, используя старинную практику музыкальных монограмм. Из латинских обозначений звукоряда в имени Vadim Repin присутствуют ноты ля-ре-ми (a-d-e), они и составили основную тематическую единицу концерта. Впрочем, отслеживание ее цементирующей роли — удел профессионалов. Для публики сочинение, сыгранное Репиным, стало просто красивой тональной музыкой, по которой втайне тоскуют даже поклонники крутого авангарда. Доволен остался и сам исполнитель.

— Репетиции все прошли в упоении музыкантском и человеческом, — поделился с «Культурой» народный артист. — С Кузьмой прекрасно работается, и концерт получился прекрасный, огромная радость его исполнять.

Радость — ключевое понятие Транссиба. Радостно открывать новые имена (в рамках феста состоялся концерт Молодежной программы), радостно встречаться с мастерами, радостно открывать новое в, казалось бы, давно известном. «Времена года в Буэнос-Айресе», вольный парафраз Леонида Десятникова на музыку короля танго Астора Пьяццоллы, давно на слуху и вроде бы трудно, да и не нужно менять инерцию восприятия. Тем не менее Страдивари-ансамбль Мариинского театра это сделал, представив свою, не менее яркую версию.

Дирижер и солист ансамбля Лоренц Настурика-Гершовичи добавил к струнному звучанию терпкую перкуссию. По его словам, Десятников не возражал и даже посетовал, что сам не догадался ввести в партитуру ударные инструменты, ведь они звучат так по-аргентински.

Вслед за «Временами года» прозвучали такие шедевры Пьяцоллы, как Libertango, Oblivion, Adios Nonino и на бис Fuga y misteriо. Все они будоражили и ритмами ударных, и виртуозными соло дирижера. Публика пришла в восторг от музыки и исполнителей, а дирижер восхитился публикой и залом.

— Здесь, в Новосибирске, чуткие и образованные слушатели, они узнали во «Временах года» цитаты из Вивальди, — порадовался он. — Хочу сказать от имени своих коллег, что и зал фантастический. Вы знаете, когда приходишь в новый зал, всегда сложность в том, чтобы сыграть пианиссимо. С акустической точки зрения это очень капризная динамика. А здесь мы сыграли без проблем, да так, что нам самим понравилось.

Зал Новосибирской филармонии им. Арнольда Каца, где выступал Страдивари-ансамбль, для танца не предназначен, но именно танец стал самой привлекательной составляющей спектакля «Нунча», показанного там же. Постановка Аллы Сигаловой по мотивам «Итальянских сказок » Максима Горького из тех, что принято называть мультижанровыми: художественное слово, танец, музыка и видео-арт выступают в единстве. История — итальянская, музыка и танцевальная лексика — испанские. Впрочем, все это юг, и страсти, соответственно, накалены.

На заднике переливались диковинные цветы, треть сцены заняли музыканты Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина, у правой и левой кулисы поставили пульты для чтецов. В центре, аккурат за спиной дирижера расположился небольшой помост. На нем и развернулся танцевальный рассказ о всепобеждающей любви.

Актриса Александра Урсуляк отвлекалась от чтения, чтобы обозначить несколько па. Экс-балерина Сигалова и действующий премьер балета Большого театра Игорь Цвирко позволили себе развернутые пластические высказывания. Цвирко был в них очень хорош. Похоже, он достиг той степени артистической зрелости, когда отдельно взятые жест, поза, взгляд выглядят весомее виртуозно исполненной вариации. Артисту, однако, этого мало, в спектакле он еще и читал. Пока танец у Игоря получается намного лучше, но умение, как известно, достигается упражнением.

— Это мой первый такой опыт, — признался он. — Тот случай, когда для достижения полноты образа необходимо не только говорить языком тела, но и включать, скажем так, другие рецепторы. Мне всегда хотелось попробовать нечто большее, чем просто балетный театр, и я рад, что у меня появилась такая возможность.

Геворг Дабагян, виртуоз игры на дудуке, и его ансамбль «Дабагян-прожект» представили музыкально-этнографическую программу Транссиба. В ансамбле только традиционные инструменты: дудук, дам-дудук, канон, каманча, дхол. Дудук Геворг называет душой Армении, концерт музыканты назвали «Мистерией дудука» и действительно сотворили волшебство. Слушатели сначала перенеслись в прекрасную горную страну, а затем стали свидетелями единения культур.

На сцену павами выплыли красавицы из Сибирского академического народного хора и выстроились позади ансамбля. Изумрудный архалук Геворга гармонировал с голубыми сарафанами хористок, звучание его инструмента — с открытой манерой народного пения. Возможно, для достижения идеального баланса в «То не ветер ветку клонит» стоило умерить мощь вокальной кульминации, но зато соло-импровизация дудука под морморандо хора прозвучало идеально. Зал устроил артистам стоячую овацию.

— Мне позвонил директор фестиваля Олег Белый и сказал, что есть такая идея. Я сразу согласился, — рассказал «Культуре» предысторию проекта Геворг Дабагян. — В конечном счете был прекрасный финиш, прекрасный микс. Я очень доволен. Мне кажется, можно найти хорошие песни — русские, армянские — и дальше так делать. Потому что у музыки нет границ. Музыка — это общенациональная душа.

Фестиваль завершен, но фестивальная программа продолжится до 17 ноября. Концерты пройдут в Красноярске, Самаре, Тольятти. А 18 сентября, в день рождения Арнольда Каца, памяти которого был посвящен XI Транссибирский арт-фестиваль, музыканты во главе с Вадимом Репиным выступят в Новосибирске.

Фотографии: Александр Иванов/предоставлены Транссибирским арт-фестивалем.