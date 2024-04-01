Дело Разума: ансамбль «Новороссия» выступил в Москве

Екатерина ГРОЗНАЯ

В столице состоялся концерт ансамбля «Новороссия», созданного певцом, композитором, офицером армии России, участником СВО и кавалером медали «За отвагу» Романом Разумом. Его песня «Победа за нами», записанная в дуэте с Денисом Майдановым, стала народным хитом.

Прошедший концерт — часть масштабного проекта «Нас миллионы русских», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря гранту ПФКИ были организованы выступления на передовой, проведен песенный флешмоб, снят клип на песню «Русская земля» и выпущен литературно-музыкальный сборник. В интервью «Культуре» Роман подробнее рассказал об этом и других своих проектах.

— Какие впечатления остались у вас от московского концерта? Кто выступил в роли специальных гостей и как вас приняла публика?

— Впечатления невероятные. Мы не ожидали, что соберем полный зал, и очень рады, что зрители так поддержали нас и всех участников СВО в нашем лице. Многие из них потом оставляли комментарии в соцсетях, что никогда не видели, чтобы люди так много аплодировали стоя. В концерте приняли участие наш дорогой друг, народный артист России и человек, который давно поддерживает ансамбль «Новороссия», Олег Газманов, заслуженный артист России Сергей Войтенко, детский хор «Созвездие» и мужской камерный хор, мои фронтовые друзья Сергей Лобанов, Александр Сергеев и боевая подруга — командир танка Юлия Абдурахманова.

— Как возникла идея создания вашего ансамбля? И всегда ли удается найти время для репетиций в условиях военной службы?

— Коллектив был создан в 2015 году по приказу командующего вторым армейским корпусом ДНР после победы в освободительной Чернухинско-Дебальцевской операции. Находить время, конечно, непросто, но мы всегда стараемся успевать выполнять боевые задачи, проводить полигонные учения и в то же время заниматься творчеством, сочинять песни и репетировать.

— Как вы пришли в музыку? Насколько для вас важно продолжать этим заниматься даже в сложные времена?

— Я всю жизнь пишу песни, выступаю и в шесть лет впервые вышел на сцену в детском хоре. Когда случилась трагедия в Беслане, я уехал туда и увидел глаза матерей, потерявших детей, на меня это очень сильно повлияло. Родилась песня «Беслан 1-е сентября», и я стал в основном выступать для бойцов, для военнослужащих, начал заниматься военно-патриотическим творчеством.

— На какой музыке вы росли?

— В детстве слушал то, что и мои родители: Владимира Высоцкого, Иосифа Кобзона, группу «Земляне», а потом увлекся русским роком и так далее.

— Как возникла идея песенного флешмоба «Нас миллионы русских»?

— Это произошло в начале СВО. Когда мы вошли в первый освобожденный город Счастье Луганской Народной Республики, отыграли концерты и вышли на улицу, все люди скандировали: «Нас миллионы русских, за нами вся Россия». И я подумал, как бы сделать так, чтобы эта фраза зазвучала на всю страну. У нас получилось: флешмоб прошел во всех субъектах Российской Федерации, и песню «Нас миллионы русских» исполнили в итоге 1900 коллективов. Также в рамках одноименного проекта мы выпустили литературно-музыкальный сборник, в который вошло 30 песен и 18 клипов.

— Я знаю, что съемки одного из клипов стали частью проекта…

— У нас получился очень трогательный короткометражный музыкальный фильм на песню «Русская земля». Ребята, которые участвовали в съемках, — действующие бойцы малой роты, замполитом которой я являюсь. Трое из них были потом ранены в боях.

— Расскажите про свой иммерсивный киноспектакль «Вежливые люди». Что это за работа? Как возникла и реализовывалась ее идея?

— Спектакль был создан в прошлом году и посвящен денацификации Украины. Тогда мы в первый раз получили президентский грант и в принципе были первыми обладателями такой премии из Донбасса. Нашей главной целью было рассказать зрителям о тех варварствах, которые вытворяли ВСУ и их кураторы из НАТО, про националистов «Азова» (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории России. — «Культура»). Все это было сделано в формате иммерсивного спектакля «Вежливые люди»: зрители сначала смотрели фильм на большом киноэкране, а потом его персонажи появлялись на сцене. Работа произвела потрясающий эффект. Все были в восторге от идеи и ее воплощения. Мы сделали большой тур, проехали по 16 городам России, и везде был полный аншлаг.

— Как вам удалось открыть свою киностудию? Какие фильмы уже были сняты и выпущены на ней?

— Идея родилась в 2017 году после знакомства с женским танковым экипажем. Меня поразило мужество и отвага этих женщин, и я решил снять первый художественный фильм в истории Донбасса «Ополченочка». Мы стали писать сценарий, потом год искали средства на реализацию проекта, а потом познакомились с продюсером Владиславом Плахутой, который помог нам с финансированием и закупкой оборудования. Так мы создали первую киностудию в Донбассе «Лугофильм», которая существует и развивается по сей день. На ней работает команда профессионалов, и сейчас мы готовимся к съемкам еще одного полнометражного фильма. Сценарий почти готов, работа кипит. В 2020 году я также создал и возглавил Союз кинематографистов Донбасса, который объединяет тех, кто заинтересован в кинопроизводстве и способствует его развитию в нашей республике.

— Как сложился ваш тандем с Денисом Майдановым? Планируете ли вы новые коллаборации и музыкальные проекты?

— Денис приехал в Донбасс с первой группой депутатов и представителей «Единой России», и мне тогда поручили ее встречать. Ему понравилась моя песня, и в результате мы исполнили ее дуэтом, сняли совместный клип. Конечно, мне было бы интересно посотрудничать и с другими артистами. Также сейчас идет активная работа над рок-оперой «Новороссия». Мы подали заявку на грант и, если получим поддержку, будет летом заниматься этим проектом. Сейчас после большого концерта в Москве мы все возвращаемся назад на фронт выполнять свои боевые задачи. Одна из самых важных — поднятие боевого духа бойцов. И в этом нам, безусловно, помогает творчество.

Фотографии предоставлены Романом Разумом.