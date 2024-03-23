24 марта — общенациональный день траура в России

Президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением в связи с терактом.
Вместе со всей страной скорбим и выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и раненых, отмечается ...
Все приобретенные билеты остаются действительными.
Он должен был состояться 28 марта.
Выставка «Коллаж как продолжение театра» пройдет с 4 по 24 апреля в Новом крыле Дома Гоголя.
Президент России Владимир Путин выступил со специальным телеобращением в связи с терактом.
Вместе со всей страной скорбим и выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и раненых, отмечается ...
Все приобретенные билеты остаются действительными.
Он должен был состояться 28 марта.
Выставка «Коллаж как продолжение театра» пройдет с 4 по 24 апреля в Новом крыле Дома Гоголя.
Подробную информацию о возврате билетов и переносе спектаклей в каждом конкретном театре можно узнат...
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Эти мероприятия необходимы для начала полномасштабных работ по приспособлению бывших оборонительных ...
Музей откроется для посещения во вторник, 26 марта.
Переносится проведение увеселительных мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта.
Все средства за купленные билеты на сеансы и мероприятия будут возмещены в полном объеме.
Отменяются культурно-развлекательные мероприятия в эти выходные.
О новой дате будет объявлено дополнительно.
Об отмене спектаклей и концертов в эти выходные сообщили театры и музеи Москвы и Санкт-Петербурга.
Выставка начнет работать в Ростовском областном музее изобразительных искусств.
Третьяковская галерея объявила о закрытии всех музеев 23 и 24 марта на фоне теракта.
23.03.2024