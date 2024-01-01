Счастливого нового 2024 года!

О самых знаковых событиях в мире российских музеев можно узнать на медиапортале «Музейные маршруты Р...
Новогодняя программа запланирована и в музее Павла и Сергея Третьяковых.
Его похоронят на Троекуровском кладбище.
На большинство из них вход свободный.
Мероприятие посвящено 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.
О самых знаковых событиях в мире российских музеев можно узнать на медиапортале «Музейные маршруты Р...
Новогодняя программа запланирована и в музее Павла и Сергея Третьяковых.
Его похоронят на Троекуровском кладбище.
На большинство из них вход свободный.
Мероприятие посвящено 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.
После кинотеатрального проката картина станет доступна в «Кинопоиске».
Федеральные музеи проведут семейные и детские мероприятия, мастер-классы по изготовлению старинных н...
С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения.
Вместо них выступят Люся Чеботина, Хабиб и Burito.
Фильмы можно будет бесплатно посмотреть в павильоне «Наша культура».
Он играл антагониста Кайло Рена в новой трилогии «Войн».
Создатели анимационной франшизы готовят сразу несколько новых фильмов, которые продолжат историю пол...
На ней представили коллажи с изображением палат в разное время, а также реконструкцию системы канали...
В программу мероприятия войдут вальс цветов, танец Феи Драже, арабский, русский и китайский танцы.
Актриса была удостоена титула за создание благотворительной организации SameYou.
В постановке задействованы более 40 артистов театра, цирка, мюзикла и шоу-балета.
Выставка создана в преддверии 60-летия со дня первого полета в космос Юрия Гагарина.
Тело молодого певца нашли в квартире в Якутске.
Анимационный фильм вышел в прокат 28 декабря.
Звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Слово пацана» поделился планами в интервью.
01.01.2024