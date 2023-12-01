Девочка-фантом на исторических фотографиях: следствие вели… музейщики

Ирина ЕЛИСЕЕНКО, Красноярск

Юную таинственную незнакомку случайно обнаружили на снимках столетней давности. С этого года она станет главной героиней большого просветительского проекта красноярских музейщиков и краеведов и помощницей гидов на тематических экскурсиях по городу.

Загадочная девочка со старых красноярских фотографий заинтересовала сотрудников Красноярского краевого краеведческого музея ещё в 2015 году, когда они занимались сугубо технической работой — оцифровывали стеклянные негативы из музейных фондов. В Красноярском краеведческом уникальных предметов около полумиллиона, многие ещё не изучены и не описаны, поэтому обрабатывать приходится большое количество экспонатов. В случае со стеклянными негативами рутинный процесс привёл к любопытному открытию. Музейщикам было очевидно, что фотограф хотел запечатлеть красивые виды города, но на все снимки попал один и тот же силуэт — девочки-подростка. Музейщики предположили, что девочка не случайно оказалась в кадре, окрестили её фантомом и приступили к поиску сведений о таинственной фотогероине. Впрочем, об авторе снимков поначалу тоже ничего не было известно. О том, к каким результатам привело музейное следствие, «Культура» узнала у заместителя директора краеведческого музея по экспозиционно-выставочной работе и маркетингу Ильи Куклинского.

— Илья Владимирович, на снимках не было информации об авторе снимков. Как удалось найти зацепки и узнать имя фотографа?

— Да, на негативах с девочкой-фантомом, а их в фондах оказалось всего четыре, нет подписи фотографа. Только на одной пластине фигурировали инициалы Ф.Е.А. В Красноярске фотографов с именем, которое бы начиналось с этих букв, не было. Не имелось на негативах и даты съёмок. Мы предположили, что кадры делались на протяжении нескольких десятилетий, что только добавляло им загадочности, ведь внешность девочки на снимках не менялась.

Позже, в 2022 году, нашли в фондах альбом с фотографиями городских построек, выполненный по заказу Красноярской управы. Судя по описи, изначально в подборку входило примерно 130 снимков. Со временем часть карточек оказалась утрачена. Но среди тех, что сохранились, были отпечатки с четырех таинственных негативов. Из альбома мы узнали важные детали: составителем подборки был делопроизводитель городской управы Евгений Тихонович Архипов, снимки относятся к периоду с 1908 по 1911 год. Появилась зацепка! По ключевому слову «Архипов» стали искать информацию в архивах, в периодических изданиях. И в газете «Красноярец» обнаружили примечательную заметочку под заголовком «Новое предприятие». Текст гласил, что управа заказала фотографу-любителю господину Архипову снимки городских построек для издания альбома.

Далее мы установили по архивным документам, что Архипов работал в управе с 1903 года, а семья его на 1910 год состояла из дочери Гали (ударение на последнюю букву. — «Культура») и старшей сестры Клеопатры Трофимовны. Сам Евгений Трофимович в этот период был уже немолодым человеком, ориентировочно он родился в 1852 году. Дату рождения Гали достоверно установить пока не удалось, предположительно в 1908 году ей было 12 лет. Так что девочка-фантом — это Гали Архипова. Вот такие небольшие факты биографии интересующих нас людей мы установили.

— Что-то известно о дальнейшей судьбе фотографа Архипова и его дочери?

— Гали с 1914 по 1917 год училась на Киевских высших женских курсах, а когда грянула революция, вернулась в Красноярск. И уже отсюда девушка писала прошение в Томский университет, где она хотела продолжить образование. Средств у семьи не было, поэтому Гали требовалась небольшая субсидия. Эту информацию мы получили из Томского архива. Евгений Архипов к этому времени был уже пожилым человеком. Последний документ, где фигурирует его имя, датируется 1919 годом. Тогда Евгений Трофимович всё ещё работал в управе. Вероятно, он умер и похоронен в Красноярске. Но есть версия, что в разгар Гражданской войны семья уехала из страны. Надеюсь, мы найдём их следы. Также рассчитываем узнать более точную информацию о месте и дате рождения фотографа и его дочери.

— Как альбом и негативы Архипова оказались в фондах музея?

— Его передала городская управа в 1920 году. А спустя примерно 10 лет, в 1930-х, в музей пришёл работать известный красноярский фотограф Людвиг Вонаго. Видимо, именно от него в фонды поступило большое количество негативов, среди которых и были те четыре, с девочкой-фантомом. Но документально это пока не установлено, поэтому есть ещё одно предположение: негативы в музей мог передать Николай Григоровский — владелец книжного магазина в дореволюционном Красноярске. Он выпускал открытки с видами города и мог заказывать снимки у разных фотографов. Мы считаем, что в альбом попали фотографии не только Евгения Архипова, но и Людвига Вонаго. Сейчас пытаемся установить автора каждого кадра. То есть чем дальше исследуем эту тему, тем больше вопросов появляется.

— Интересно, что за камера была у фотографа-любителя Архипова?

— Это очень сложный вопрос. Мы, конечно, можем попросить профессионалов, чтобы они вычислили модель по фокусному расстоянию на снимках, но это чрезвычайно трудно. Совершенно точно, камера была массивная, потому что негативы Архипова увеличенного формата — 18 на 24. Само собой, на руках он её по городу не носил, возил в экипаже. Перед нужным объектом выставлял камеру на треногу, производил снимок, а затем снова грузил в экипаж.

— Зачем управе вообще потребовался альбом с видами города?

— В начале ХХ века Красноярск чрезвычайно активно застраивался. Появлялись примечательные здания по проектам таких архитекторов, как Леонид Чернышёв, Владимир Соколовский, Сергей Дриженко. Их архитектурные произведения, оказавшиеся на снимках Евгения Архипова, до сих пор служат украшением Красноярска. Тот же театр Пушкина был и остается центром культурной жизни города. А для нас этот альбом особо ценен ещё и потому, что в нём есть снимки зданий, которые до наших дней не сохранились. Некоторые строения пока вообще невозможно атрибутировать. Можно понять только, что эти дома находились в центре города и, видимо, были связаны с деятельностью городской управы, которая арендовала дома частных владельцев, например, для размещения войсковых частей или учебных заведений.

— Сейчас сохранившиеся здания вы подключаете к своему большому проекту, связанному с девочкой-фантомом…

— Мы решили использовать этот покрытый флёром таинственности образ для просветительских целей. Выиграли грант от Президентского фонда культурных инициатив. Проект назвали «Путешествие по городу Красноярску с девочкой-фантомом». Красноярский краевой краеведческий музей реализует его совместно с Красноярским драматическим театром имени А.С. Пушкина и Союзом краеведов Енисейской Сибири. Если кратко говорить, то это передвижная выставка, которая пройдёт в 10 исторических зданиях города. По каждой постройке сделали отдельный стенд, на котором можно подробно рассмотреть архитектурный объект в его первоначальном историческом виде, узнать его историю. Идея в том, чтобы любой желающий мог пройти маршрутом отца и дочери по старому Красноярску, узнать судьбу города и людей. А девочка-фантом стала гидом и будет сопровождать посетителей в этом историческом путешествии.

В каждом здании выставка будет работать около месяца, а затем перемещаться в следующий объект. Сейчас стенды разместились в театре Пушкина, где мы 28 ноября презентовали проект. Завершится наша выставка осенью 2024 года. Но тематический сайт и аудиогид, которые сейчас создаются, будут работать и дальше.

Фотографии предоставлены Красноярским краевым краеведческим музеем