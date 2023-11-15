Библиотека русской славы

Алексей КОЛЕНСКИЙ, Севастополь

Материал опубликован в №10 печатной версии газеты «Культура» от 26 октября 2023 года.

— В чем заключается уникальность Морской библиотеки?

Николай Краснолицкий: Мы — старейший очаг культуры юга России, в прошлом году отпраздновали двухсотлетие Морской библиотеки, исключительной и по замыслу, и по организации, и по исторической судьбе. До революции она содержалась на средства читателей: согласно первому уставу библиотеки флотские офицеры отчисляли на нее по копейке с каждого рубля жалованья, и каждое утро в восемь часов — как на военных кораблях — наша работа начиналось с поднятия флага.

Людмила Знаменская: Такая библиотека могла появиться лишь в нашем городе и разделить его героическую судьбу. Севастопольское книгохранилище возглавляли легендарные руководители обороны — адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин!

Н.К.: Они также активно пополняли корабельные библиотеки, а значит — духовно формировали офицерский корпус черноморцев.

— Кому принадлежит замысел создания?

Н.К.: Морским офицерам, которых поддержал управляющий распорядительной части главного руководителя Черноморского флота и портов адмирала Грейга лейтенант Василий Мелихов. Он представил прошение руководству и составил проект библиотечного устава.

Л.З.: Жизнь черноморского гарнизона отличалась от порядка, к которому моряки привыкли на Балтике. У них не было возможности ни духовно, ни профессионально развиваться.

— Библиотека сразу получила постоянную прописку?

Л.З.: Нет, первое время она не имела своего здания и квартировала по казенным адресам. Когда Михаил Петрович Лазарев был назначен командующим Черноморским флотом, он стал губернатором Севастополя и Николаева. В 1834 году Лазарев предложил проект здания на Центральном городском холме — тогда здесь размещались кабаки, увеселительные заведения, и местные жители прозвали это место Хребтом беззакония. Лазарев расчистил его, утвердил генеральный план застройки города, жемчужиной которой стало здание библиотеки на самой высокой точке холма, буквально парящее над городом. Оно располагалось неподалеку от места, где в наши дни находится Владимирский собор — усыпальница адмиралов. На стройку были выделены средства, невостребованные наследниками умерших моряков, а также финансы казны и членские взносы офицеров в размере двух процентов от их жалований. В апреле 1844 года библиотека открыла двери для посетителей. Увы, спустя восемь месяцев здание сгорело от неосторожного обращения с огнем, но большую часть книг удалось спасти, и библиотека была восстановлена спустя пять лет. По признанию современников, новая стала краше первой — это был настоящий дворец с колоннами, скульптурами муз и сфинксов. Внутри был дубовый паркет, шкафы и резные панели из красного дерева, модели боевых судов, пушки, редкие монеты и минералы, привезенные из дальних походов. Она стала своеобразным клубом, местом дружеских встреч офицеров-черноморцев, а также небольшим музеем.

Вторая библиотека была разрушена спустя пять лет в Первую оборону, а книги эвакуировали в Николаев... Сегодня от строения сохранилась Башня ветров на Соборной площади, служившая для вентиляции помещений, а скульптурные музы и сфинксы, сделанные в Генуе из первосортного каррарского мрамора скульптором Фердинандо Пелличиа, были вывезены французами в Париж. Один поныне украшает Сад Тюильри, а другой установлен напротив, у Лувра.

— Сохранились ли в вашем хранилище книги тех легендарных лет?

Л.З.: Небольшая часть. Самое древнее издание нашего хранилища — фармацевтический справочник XVI века на латыни. Есть собственноручная записка Петра Первого, «Устав Морской...» Петра и флотские уставы XVIII–XIX веков, «Древняя российская история» Ломоносова, первое издание «Слова о полку Игореве» 1800 года, прижизненное издание пушкинского «Бориса Годунова», все основные российские издания об истории первой обороны Севастополя.

— Когда библиотека вернулась в родную гавань из «николаевской командировки»?

: В 1890-м. Новое здание было возведено в самом начале Екатерининской улицы (ныне улица Ленина. — «Культура»), напротив Графской пристани рядом с также не сохранившимся зданием Морского собрания. Сейчас на ее месте располагается Аллея городов-героев.

— Как отразились на вашей судьбе революционные годы?

Л.З.: Библиотека была закрыта и частично расхищена, а в начале тридцатых годов более пяти тысяч ценнейших книг продали за рубеж для нужд индустриализации, в том числе наше главное сокровище — 1118 томов личного собрания адмирала Лазарева в кожаных переплетах, с гербовыми печатями и экслибрисом владельца. Из него в Севастополе есть только двухтомник «Избранные официальные и частные письма вице-адмирала лорда Коллингвуда...», изданный в Лондоне в 1837 году, он хранится в фондах Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Сотрудники на свой страх и риск прятали книги от этой экспроприации... Однако не все было столь мрачно — вместе со страной менялся и читатель, библиотека стала достоянием краснофлотцев, тянувшихся к знаниям под лозунгом: «По нечитающим — огонь!»

— Но вскоре огонь был открыт по книгам...

Л.З.: 22 июня 1941 года от взрыва фашистской мины на Приморском бульваре в библиотеке деформировались металлические ставни-жалюзи, вылетели стекла, попадали книги, но и в условиях военного времени Морская библиотека не прекращала работу до самой эвакуации. Библиотекари выезжали с книгами на корабли и батареи, в окопы Мекензиевых гор, Сахарной головки, Максимовой дачи: об этом вспоминает командир 7-й бригады морской пехоты, автор мемуаров «Мы отстаивали Севастополь» генерал-лейтенант Жидилов. В те дни самоотверженно трудились начальник библиотеки Коренной, библиотекари Троицкая, Писаренко, Ильинская, Сумская. Благодаря героическим усилиям сотрудников удалось эвакуировать через Новороссийск в Поти около тринадцати тысяч ценнейших раритетов, основные же фонды были замурованы в подвале, в один из ящиков вложили записку: «Когда-нибудь, когда на земле снова будет мир и эта книга попадет в другие руки, сохраните ее, нам был дорог каждый том!» Но гитлеровцы уничтожили почти все — около двухсот тысяч изданий. Находясь в эвакуации, библиотека не прекращала работы. Сотрудники выезжали на военные корабли, наградой за самоотверженный труд стали медали «За оборону Севастополя». Вернувшись в Севастополь, библиотекари восполнили фонд и обосновались на Красном спуске, а в 1960-м переехали в здание у подножия Центрального городского холма.

— Кому сейчас подчиняется ваше учреждение?

Н.К.: Дому офицеров Черноморского флота. Правда, есть планы переподчинить нас департаменту культуры Минобороны через Центральную военно-морскую библиотеку Санкт-Петербурга, стать ее филиалом. Хотя в последнее время в связи с известными событиями этот процесс затормозился, по большому счету мы работаем самостоятельно.

— И, видимо, живется вам непросто...

Н.К.: Да, во времена Сердюкова началось массовое сокращение флотских библиотек, а наша сохранилась благодаря помощи вице-адмирала Сучкова, в то время советника министра обороны. Сегодня мы активно работаем с учебными заведениями, проводим совместные мероприятия с моряками, школьниками и студентами, нахимовцами и кадетами, Военно-научным обществом Черноморского флота, Севастопольским клубом любителей истории города и флота, городским литературным объединением имени Алексея Озерова, проводим творческие встречи с писателями, поэтами, учеными, краеведами. Организуем много патриотических мероприятий по поддержке СВО, передаем книги в библиотеки новых регионов и нашим бойцам «за ленточку» — при поддержке руководства. Библиотеке уделяет постоянное внимание военно-политический отдел флота и командующий Черноморским флотом адмирал Соколов, являющийся нашим активным читателем.

— Есть ли проблемы с пополнением фондов?

Н.К.: Прежде всего — со списанием. С другой стороны, мы регулярно получаем книги от друзей, спонсоров, владельцев и наследников частных библиотек, ветеранов флота. Эти вклады составляют примерно две трети от ежегодных поступлений в размере более двух тысяч изданий.

Фотографии предоставлены Севастопольской морской библиотекой имени адмирала Лазарева.